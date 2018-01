„Uber“ įkūrėjas planuoja parduoti dalį akcijų

Travis Kalanickas, pavėžėjimo bendrovės „Uber“ bendraįkūrėjas ir buvęs vadovas, nusprendė parduoti dalį savo valdomų akcijų.

Jis valdo 10% kompanijos akcijų. Oficialiai apie pardavimą nėra prabilęs nei p. Kalanickas, nei bendrovės atstovai ar investuotojai. Tačiau tarptautinės žiniasklaidos šaltiniai teigia, kad jis ketina parduoti 29% turimos akcijų dalies, kurią įsigytų Japonijos telekomunikacijų milžinė „Softbank“ ir jos sudarytas investuotojų konsorciumas.

Investiciniame sandoryje „Uber“ vertinama 48 mlrd. USD, o p. Kalanicko akcijos būtų nupirktos už maždaug 1,4 mlrd. USD. Beje, verslininkas už turimus vertybinius popierius anksčiau galėjo gauti dar didesnę sumą, vieno iš ankstesnių investicinių sandorių metu bendrovė buo įvertinta apie 70 mlrd. USD.

Didesnės akcijų dalies vienu metu jis negalėjo parduoti dėl ankstesnių sutarčių, rašo „Bloomberg“.

Ponas Kalanickas anksčiau teigė, kad neketina parduoti savo bendrovės akcijų. Dabartinį sandorį planuojama galutinai užbaigti iki mėnesio pabaigos.

Jis iš vadovo pareigų priverstinai pasitraukė 2017 m. pradžioje dėl korporatyvinės kultūros skandalo. Ši kompanija pernai išgirdo ne vieną jai pakenkusią naujieną. Po vadovo pasitraukimo paaiškėjo, kad iš startuolio nutekėjo klientų duomenys, už kuriuos, pasak „Bloomberg“, patylomis buvo sumokėta išpirka. Metų pabaigoje Europos Teisingumo Teismas paskelbė, kad „Uber“ yra transporto kompanija, kaip tikina kai kurių Europos miestų savivaldybės, o ne skaitmeninių paslaugų teikėja, ką siekė įrodyti „Uber“.

Be to, startuolio lėšos deginamos maždaug 1 mlrd. USD per ketvirtį tempu, tad „Softbank“ pasirodymas akcininkų gretose buvo kritiškai svarbus, pastebi analitikai.