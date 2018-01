Iš „Spotify“ per teismą reikalaujama 1,6 mlrd. USD kompensacijos

Muzikos leidybos bendrovė „Wixen Music Publishing“ kreipėsi į teismą, reikalaudama, kad muzikos transliavimo kompanija „Spotify“ atlygintų 1,6 mlrd. USD patirtą žalą. Pinigų reikalaujama už dainas, kurios buvo įkeltos į „Spotify“ platformą be licencijų.

„Wixen Music Publishing“ turi išskirtines teises į tūkstančius kūrinių, įskaitant Tomo Petty „Free Fallin“ ar grupės „The Doors“ dainą „Light My Fire“. Už tai, kad jų buvo galima klausytis per „Spotify“, nors nebuvo suteikta licencija ar mokama kompensacija leidėjui, dabar žalos atlyginimo mėginama išsireikalauti per teismą.

Pranešama, kad byla Kalifornijos federaliniam teismui buvo pateikta paskutinėmis 2017 m. dienomis, rašo „Reuters“.

Beje, tai ne pirmas atvejis, kai „Spotify“ susiduria su licencijavimo problemomis. Gegužę po teisinio ginčo ji sutiko atlyginti daugiau nei 43 mln. USD žalą už tai, kad paskelbė savo platformoje atlikėjų ir grupių dainas, tačiau jiems už tai nesumokėjo.

Praėjusiais metais ji atnaujino sutartis su didžiosiomis muzikos leidybos kompanijomis, kaip „Sony“, „Universal“ ir „Warner Music“. Šiose sutartys numatytos palankesnės sąlygos muzikos kūrėjams. Tai buvo padaryta po priekaištų, kad tokios technologijų bendrovės kaip „Spotify“ atsiriekė nemažą rinkos dalį ir sumažino atlikėjų bei grupių pajamas iš muzikos parsisiuntimų bei kompaktinių diskų pardavimų.

„Spotify“ šiais metais ketina žengti į vertybinių popierių biržą, o jos rinkos vertė po paskutinio akcijų įsigijimo siekė apie 19 mlrd. USD.