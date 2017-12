Kauniečiai siūlo pažangią transporto stebėjimo sistemą

Transporto bendrovėms reikalinga automobilių stebėjimo paslauga gali skirtis kokybe – kuo sistema bus paprastesnė naudoti, bet informatyvesnė, tuo daugiau pranašumų prieš konkurentus ji leis įgyti vežėjui, o sistemos kūrėjui – stabiliai augti.

Tuo įsitikinęs Vidmantas Liutkauskas, Kauno UAB Mobiliųjų sprendimų centro direktorius. Transporto įmonės pagrindiniais bendrovės klientais tapo prieš kelerius metus, tačiau tiek laiko užteko, kad kauniečiai klientų įgytų ir užsienio rinkose.

„Daugiau kaip prieš dešimtmetį pradėjome nuo mobiliųjų telefonų vietos nustatymo paslaugos. Tačiau keitėsi rinka, technologijos. Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos šalimis, transporto sektorius yra smarkiai išplėtotas, įmonėms tiesiog būtina stebėti savo krovininius automobilius. Žinoma, tokių sprendimų rinkoje yra daug, tačiau mes nuolat kėlėme sau uždavinį lenkti kitus kokybe“, – sako p. Liutkauskas.

Efektyvesnis darbas

Bendrovė savo klientams siūlo planšetinius kompiuterius, kuriuose – Mobiliųjų sprendimų centro sukurta programinė įranga „LocTracker“. Pono Liutkausko teigimu, ji leidžia transporto įmonei gauti gerokai daugiau informacijos apie toli nuo Lietuvos važiuojantį vilkiką nei dauguma kitų stebėjimo sprendimų.

„Kai išvardiji funkcijas, kurias turi mūsų programinė įranga, jos gal ir neatrodo labai sudėtingos, bet iš tikrųjų viskas nėra taip paprasta, – sako p. Liutkauskas. – Mūsų paslauga leidžia tiksliai sudaryti automobilio maršrutą, atsižvelgiant į transporto kamščius, automobilio tachometro rodmenis, kitus niuansus. Vairuotojas gauna nurodymus, kiek kurioje šalyje įsipilti degalų, – juk skiriasi jų kainos, todėl būtų netikslinga neprisipilti pilno bako degalų Ispanijoje, kur jie kainuoja pigiai. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti kaip dėmesio nevertas rūpestis dėl centų, tačiau taip nėra – juk važiuoja šimtai įmonės vilkikų.“

Taip pat dėl programinės įrangos galimybių bendrovės vadybininkas gali priminti vairuotojui, kad jo poilsis užtruko, jei mato, jog to reikia. Pavyzdžiui, 15 minučių ilgiau užtrukęs poilsis gali sutrukdyti laiku atvykti į paskirties vietą, jei leistinas vairuotojo darbo laikas eina į pabaigą. Be to, maršrutas sudaromas labai tiksliai, todėl vairuotojo darbas yra paprastesnis.

„Vežėjams visa tai svarbu – juk darbo efektyvumas priklauso nuo to, kaip naudojami automobiliai, ar nėra prastovų“, – apibendrina p. Liutkauskas.

Kalbant paprastai, anot p. Liutkausko, skirtumą tarp bendrovės siūlomos technologijos ir įprastos navigacijos galima palyginti su skirtumais tarp popierinio atlaso ir navigacijos.

Mobiliųjų sprendimų centras planuoja kurti ir transporto valdymo programinę įrangą, kurią galima palyginti su sandėlio valdymo įranga. Naują sistemą būtų galima susieti su „LocTracker“ paslauga, taip pat vežėjų naudojamomis buhalterinės apskaitos sistemomis. Pono Liutkausko teigimu, tokį poreikį reiškia patys klientai.

Pavyko įsitvirtinti JAV

Didžiąją dalį – maždaug 75–80% – Mobiliųjų sprendimų centro apyvartos sudaro pajamos iš Lietuvos vežėjų, tačiau kauniečiai vidaus rinka neapsiriboja – klientų turi įvairiose rinkose nuo JAV iki Uzbekistano.

„Ir toliau žadame labiausiai remtis Lietuvos rinka. Sąnaudos, norint pritraukti klientą Lietuvoje ir užsienyje, yra panašios. Tačiau laikomės požiūrio, kad turime suteikti Lietuvos vežėjams konkurencinį pranašumą, kuriuo jie skirtųsi nuo tokių įmonių likusioje Europos dalyje. Kai mūsų bendrovės yra konkurencingos, jos sumoka daugiau mokesčių į šalies biudžetą ir visi gyvename geriau“, – sako p. Liutkauskas.

Įdomiausia patirtis, su kuria susidūrė dirbdamas užsienio rinkose, p. Liutkauskui buvo darbas JAV: jei iš anksto būtų žinojęs jų specifiką, kultūrinius skirtumus, vargu ar būtų ėjęs į šią šalį. JAV transporto sektorius skiriasi ir didesniu bendrovių uždirbamu pelnu. Jį lemia gerokai mažesnės degalų kainos, todėl verslas neturi poreikio taip taupyti, kaip linkusios Europos bendrovės. Ne veltui transporto sektoriaus atstovai juokauja: „Jei nepavyko įsukti verslo Europoje, važiuok į JAV – ten viskas bus gerai.“

Vis dėlto kauniečiai nišą JAV rinkoje atrado – bendrovė turi biurą Čikagoje, kuriame dirba vienas techninis darbuotojas, palaikymas teikiamas iš Lietuvos.

„Sėkminga plėtra tokiose šalyse kaip Vokietija ar Danija yra mūsų paslaugų kokybės įvertinimas. Šių rinkų klientai labai reiklūs, tačiau imlūs naujovėms. Tarkime, nauja planšetiniais kompiuteriais paremta technologija ten naudojasi didžioji dalis mūsų klientų, o Lietuvoje jų gerokai mažiau“, – nurodo p. Liutkauskas.

Stiebtis nerizikavo

Mobiliųjų sprendimų centre dirba 11 darbuotojų, bendrovės pajamos šiemet turėtų pasiekti 2,7 mln. Eur – beveik 30% daugiau nei pernai.

„Mums pavyko suvaldyti verslą, nes plėtrą vykdėme tolygiai, – prisimena p. Liutkauskas. – Buvo metų, kai pajamų augimas buvo matuojamas kartais, bet dabar jis kasmet siekia 20–30%. Augimo dideliais šuoliais niekada nelaikėme pageidaujamu dalyku, tačiau visada dirbome pelningai. Tai leidžia rūpintis darbuotojais – pagal atlyginimų dydį patenkame tarp 700 šalies bendrovių. Tai geras rodiklis nedidelei lietuviško kapitalo įmonei, kuri veiklą pradėjo Kauno technologijos universiteto verslo inkubatoriuje.“

UAB Mobiliųjų sprendimų centro apyvarta, mln. Eur

2015 m. 1,409

2016 m. 2,063

2017 m.* 2,7

* Prognozė.

Šaltinis: UAB Mobiliųjų sprendimų centro duomenys