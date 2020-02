Skurdus rytas „Litechnijoje“

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Penktadienį dviejų didžiųjų bankų – SEB ir „Swedbank“ – klientai susidūrė su atsiskaitymo sunkumais: buvo negalima pasinaudoti ne tik internetinio banko paslaugomis, bet ir atsiskaitymo kortelėmis. Problemų išvengė tik turintys alternatyvą – grynuosius pinigus. Ir visa tai – finansinių technologijų („fintech“) klestėjimo amžiuje.

Pirmiausia iš pat ankstyvo ryto sutriko „Swedbank“ mobilaus ir interneto banko veikla. Apie tai feisbuke skelbė pats bankas. O banko interneto svetainėje buvo rašoma, kad „šiuo metu vyksta „Swedbank“ informacinių sistemų atnaujinimo darbai, todėl interneto bankas laikinai nepasiekiamas“. Banko atstovas spaudai Saulius Abraškevičius BNS sakė, kad trikdžių buvo interneto banke, taip pat kilo problemų atsiskaitant „Swedbank“ kortelėmis terminaluose, aptarnaujamuose kitų bankų. VŽ skaitytojo teigimu, „Circle K“ degalinėje klientai apie 8 val. negalėjo atsiskaityti visų bankų kortelėmis.

SEB bankas yra pranešęs, kad vasario 14–17 d. bus diegiama nauja IT platforma, kuria valdoma dauguma banko teikiamų paslaugų ir verslo procesų. Dėl to laikinai neveiks interneto bankas, mobilioji programėlė, nebus teikiamos kitos paslaugos internetu, nedirbs banko skyriai. Artėjant minėtam savaitgaliui, SEB banko specialistai pataria iš anksto pasirūpinti grynaisiais pinigais, suplanuoti ir iš anksto įsigyti pirkinius internetu, taip pat susitvarkyti reikalus, jei reikės jungtis prie įvairių paslaugų teikėjų sistemų, pavyzdžiui, Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“, Registrų centro, draudimo ar mobiliojo ryšio tiekėjų savitarnos sistemų per SEB interneto banką.

Finansų ministras Vilius Šapoka dar 2017 m. pabaigoje Vilniuje surengtoje „fintech“ konferencijoje kalbėjo: „Turiu svajonę, kad artimoje ateityje Lietuva taps aukštųjų technologijų šalimi ir ją vadins „Litechnia“, – svajone pasidalijo ministras ir pakvietė konferencijos dalyvius būti „Litechnijos“ ambasadoriais.

Ir štai toje „Litechnijoje“ du stambiausi bankai vienu metu palieka klientus beveik ant ledo: vienas „sugedo“, kitas apie kelias dienas truksiančius nepatogumus pranešė iš anksto, tačiau vargu ar klientams nuo to lengviau.

Aišku, kad sistemos gali kada nors imti ir „užlūžti“, gali prasiskverbti virusas, o gal net įsilaužti programišiai – penktadienio patirtis parodė, kad infrastruktūra pažeidžiama. Tiesa, kai kurių valstybinių paslaugų pažeidžiamumas dar skaudesnis nei kai kurių verslų, tačiau nuo bankų veiklos praktiškai priklauso visos gyvenimo sritys. Prasidėjus sutrikimams jų veikloje, visi tampame įkaitais. Ką, pavyzdžiui, daryti žmogui, ankstyvą rytą sustojusiam degalinėje su ištuštėjusiu kuro baku, o mokėjimo kortelė tuo metu pasirodo esanti tik plastiko gabalėlis?

Nuolat viešoje erdvėje vis aktyviau kalbama (ne be bankų iniciatyvos ir pagalbos), kad reikia masiškai pereiti prie elektroninio atsiskaitymo. Bankai nepasibodėjo „padėti“ klientams tai daryti: gerokai apmokestino grynųjų išėmimą bankų skyriuose, galiausiai uždarė daugumą skyrių. Ir štai, sutrikus bankų veiklai, pasirodo, kad alternatyvų nėra – sistema nefunkcionuoja, žmonės – tarsi be pinigų. Nuostolius pradeda skaičiuoti visa Lietuvos ekonomika.

VŽ mano, kad egzistuojant rizikoms, kurias kelia ne tik koncentruoto bankinio sektoriaus kreditavimo politika, bet ir infrastruktūra, belieka seniausia ir, pasirodo, saugiausia alternatyva: stiklainis ar kojinė su tikrais popieriniais pinigais. Grynųjų erą baigti dar gerokai per anksti.

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija