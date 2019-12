Lietuvos bankų pelnas šiemet smuko 1% iki 272 mln. Eur

Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų filialai per šių metų devynis mėnesius uždirbo 271,9 mln. Eur grynojo pelno – 1,3% mažiau nei pernai sausį–rugsėjį, kai jų pelnas siekė 275,4 mln. Eur. Šiemet pelningai veikė 9, nuostolingai – 5 bankų sektoriaus dalyviai.

„Tai iš esmės lėmė bankų sektoriuje vykę struktūriniai pokyčiai, susiję su vieno banko virtimu filialu“, – pranešė Lietuvos bankas (LB).

Pagrindinis bankų pajamų šaltinis ir toliau yra grynosios palūkanų pajamos – jos per šių metų devynis mėnesius siekė 362,7 mln. Eur ir buvo 4,6% didesnės nei per tą patį 2018-ųjų laikotarpį. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos šiemet išaugo 4,5% iki 176,7 mln. Eur, tuo metu bankų administracinės išlaidos padidėjo 6,2% iki 247,5 mln. Eur.

Bendras bankų turtas šių metų rugsėjo pabaigoje buvo 28,673 mlrd. Eur – 1,8% mažiau nei šių metų birželio pabaigoje ir 4,9% daugiau nei 2018-ųjų rugsėjo pabaigoje. Didžiąją turto dalį sudarantis paskolų (įskaitant lizingą) portfelis per ketvirtį padidėjo 1,3%, o per metus – 2% ir rugsėjo pabaigoje siekė 20,371 mlrd. Eur.

Ne finansų įmonių paskolų portfelis per ketvirtį padidėjo 0,9% ir rugsėjo pabaigoje buvo 9,377 mlrd. Eur, tačiau per metus jis sumenko 6,1%. LB teigimu, Lietuvos finansinių sąskaitų duomenys rodo, kad įmonės papildomų lėšų vis dažniau pritraukia pasinaudodamos prekybos kreditais, leisdamos obligacijas ar skolindamosi iš kitų finansų įstaigų, pavyzdžiui, lizingo įmonių.

Gyventojų paskolų portfelis per ketvirtį padidėjo 2,2% iki 9,956 mlrd. Eur, tik būsto paskolų portfelis – 2,4% iki 8,007 mlrd. Eur. Per metus gyventojų paskolų portfelis išaugo 6,6%, būsto paskolų portfelio augimas siekė 8,5%.

Bankuose laikomų indėlių vertė per ketvirtį išaugo 2,8%, o per metus – 11,3% ir rugsėjo pabaigoje buvo 23,196 mlrd. Eur. Ne finansų įmonių indėlių vertė per metus padidėjo 12,8% ik 6,567 mlrd. Eur, gyventojų indėlių – 11,4% iki 13,898 mlrd. Eur.

74% gyventojų indėlius laiko einamosiose sąskaitose. Anot LB, tikėtina, kad taip yra dėl bankų siūlomų mažų palūkanų už terminuotuosius indėlius.

„Tikimės, kad veiklą pradėję ar planuojantys pradėti nauji rinkos dalyviai paskatins konkurenciją dėl indėlių palūkanų, skolinimo smulkiajam ir vidutiniam verslui bei vartojimo reikmėms“, – pranešime sakė LB Priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.

Rugsėjo pabaigoje paskolos sudarė 71% bankų turto, indėliai – 87% įsipareigojimų.

Visi bankai vykdė kapitalo reikalavimus, jų likvidumo atsarga ir toliau buvo daug didesnė, nei nustatytas minimalus reikalavimas.

Rugsėjo pabaigoje šalyje veikė 8 bankai ir 9 užsienio bankų filialai. Per pastaruosius du mėnesius leidimus pradėti veiklą gavo dar trys rinkos dalyviai – „Inbank“, „PayRay“ ir „Fjord Bank“.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.