V. Vasiliauskas: padėtį rinkose stebime akyliau, tačiau burbulų neįžvelgiame 

Nepaisant prastėjančios išorinės aplinkos, Lietuvos finansinė sistema, nepaisant aukštos koncentracijos bankų sektoriuje, veikia stabiliai ir yra gerokai atsparesnė galimiems sukrėtimams nei per ankstesnę krizę.

Tačiau testavimas nepalankiomis sąlygomis rodo, kad Lietuvoje veikiantys bankai pajėgtų atlaikyti reikšmingą ekonomikos nuosmukį. Net ir įvykus ypač stipriam hipotetiniam ekonomikos sukrėtimui (šalies BVP sumažėjus 6%, o NT kainoms – 22 %), Lietuvoje veikiantys bankai tebebūtų mokūs ir su atsarga viršytų normatyvus.

Antra vertus, centrinis bankas naujausioje Finansinio stabilumo apžvalgoje pastebi, kad skolinimas įmonėms sumažėjo pirmąkart nuo 2009 m., be to išaugo neveiksnių paskolų statybų sektoriuje lygis.

„Pirmąkart susiduriame su neveiksnių paskolų statybų įmonėms lygiu nuo 2009 metų. Tas padidėjimas nesiekia 3%, bet tai yra aiški tendencija“, – ketvirtadienį pristatydamas ataskaitą žurnalistams sakė Vitas Vasiliauskas, Lietuvos banko valdybos pirmininkas.

2018 m. statybų veiklą vykdančioms įmonėms suteiktų neveiksnių paskolų dalis ūgtelėjo nuo 14,5 iki 17,2% ir tarp visų pagrindinių Lietuvos ūkio šakų buvo didžiausia. Be to, su finansiniais sunkumais susiduriančių įmonių dalis statybų sektoriuje po ilgo mažėjimo laikotarpio per metus padidėjo nuo 14,3 iki 15%, nors kituose sektoriuose ji tebemažėjo. Augant būsto pasiūlai, pastaraisiais metais Vilniuje ir Kaune pastebimai išaugo neparduotų, bet jau pradėtų ar baigtų statyti naujų butų skaičius.

„Kol kas mes kalbame apie tendencijas. Kas iš to išeis dar anksti pasakyti, tačiau faktas yra tas, kad statybų įmonių būklė prastėja“, – pridūrė p. Vasiliauskas.

Skolinimas be NT segmento, taip pat pastebimai krito energetikos, IT sektoriuose, tačiau transporto ir prekybos kreditavimas toliau auga.

Kodėl krito skolinimas verslui

Pono Vasiliausko vertinimu, bankų skolinimas sumažėjo verslui dėl pokyčių bankų sektoriuje, o aukšta rinkos koncentracija lėmė ir menką konkurenciją paskolų rinkoje.

„Dviejų didžiausių bankų dalis išaugo, „Luminor“ tebevykdo pertvarką, todėl du didieji bankai gali jaustis ramiai perimdami kitų bankų klientus“, — sakė LB valdybos pirmininkas.

Centrinio banko duomenimis būsto paskolų palūkanos per metus išaugo 0,3 proc. punkto, o verslui – 0,5 proc. punkto.

Bankai – verslas skolinasi ne tik bankuose

Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos vadovas, kalbėdamas dėl skolinimo verslui pripažino, kad pastaruoju metu skolinimo apimčių augimas kiek sulėtėjo, tačiau eliminavus keliuose sektoriuose įvykusius reikšmingus paskolų gražinimus, paskolų verslui portfelis „nuosekliai auga apie 4% kasmet“.

„Pastebime, kad verslas pradeda aktyviau rinktis alternatyvius finansavimo šaltinius. Obligacijų dalis bendrame verslo finansavimo portfelyje išaugo nuo 1% 2017 metais iki beveik 10% 2019 metais. Todėl vertinti verslo finansavimo galimybes, analizuojant tik bankų veiklos rodiklius, nebūtų netikslu“, – sakė p. Zalatorius.

Jis taip pat teigė, kad aukšta koncentracija nebūtinai lemia mažą konkurenciją. Lietuvoje veikia aštuoni bankai, netrukus veiklą pradės dar trys specializuoti. Penki iš šiuo metų veikiančių bankų teikia būsto paskolas gyventojams. Vadinamųjų mažų bankų būsto paskolų portfelis auga sparčiausiai. Jeigu jie būtų nekonkurencingi, jų portfelis taip greitai neaugtų.

nuotrauka::1 left

„Tad kai kurių politikų ir valstybės tarnautojų kalbėjimas, esą Lietuvoje veikia du su puse banko, mažų mažiausiai klaidina vartotojus“, - pridūrė p. Zalatorius.

Rinkos burbulų neįžvelgia

Nors skolinimas įmonėms sulėtėjo, bankai vis aktyviau teikia būsto paskolas gyventojams, o bendra tendencija finansų sektoriaus priežiūrininkams nerimo šiuo metu nekelia.

„Paskolų augimas atitinką BVP augimą ir mes kažkokių burbulų nematome“, – sakė p. Vasiliauskas.

Įmonių kreditavimo portfelis per metus sumažėjo 0,6% ir tai pirmas kartas nuo 2009 m. Tačiau gyventojų kreditavimas, ypač būsto paskolos, 2018 m. išaugo 9% daugiau nei prieš metus. Ponas Vasiliauskas vis tik pridūrė, kad būsto paskolos suteikiamos su mažesniu pradiniu įnašų ir ilgesnei trukmei.

2018 m. būsto paskolų rinka išaugo per 10,1%, būstų parduota 16,8% daugiau.

LB pranešime nurodo, kad Lietuvoje būsto sandorių vienam gyventojui 2018 m. sudaryta daugiausia per Nepriklausomybės laikus. Kartu su aktyvia paklausa didėja ir naujo būsto pasiūla. Šiuo metu būstų pastatoma netgi daugiau nei 2008 m. Kita vertus, išaugusi būsto pasiūla ir padidėjęs neparduotų butų skaičius riboja pernelyg spartų būsto kainų kilimą, kuris sudaro 7,4% per metus.

Nors kredito vaidmuo būsto rinkoje pastaraisiais metais pastebimai padidėjo, jis yra reikšmingai mažesnis nei prieš ankstesnę krizę. Su paskola šiuo metu įsigyjama apie 40% būstų, o prieš dešimtmetį šis rodiklis siekė arti 70%.

LB nurodo, kad svarbiausios rizikos mūsų finansų sistemos stabilumui yra dvi: Šiaurės šalyse, su kuriomis susiję mūsų didžiausi bankai, susidarę finansiniai disbalansai ir Lietuvoje išaugęs kredito bei nekilnojamojo turto (NT) rinkos aktyvumas.

Atsižvelgęs į galimą riziką dėl aktyvaus bankų skolinimo ir įvertinęs finansinio ciklo pakilimą, Lietuvos bankas dar 2018 m. priėmė sprendimą stiprinti bankų sektoriaus atsparumą ir padidinti anticiklinio kapitalo rezervo normą nuo 0,5 iki 1% – ji įsigalios 2019 m. birželio 30 d. Lietuvoje veikiančių bankų anticiklinis kapitalo rezervas šiuo metu sudaro 65 mln. Eur, o nuo birželio 30 d. jis padidės dvigubai.