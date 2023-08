Didmeninės kainos Vokietijoje liepą mažėjo ketvirtą mėnesį iš eilės

Inos Fassbender (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Didmeninės kainos Vokietijoje liepą smuko ketvirtą mėnesį iš eilės, parodė šalies statistikos tarnybos pirmadienį paskelbti oficialūs duomenys.

Didmeninės kainos praėjusį mėnesį, palyginti su tuo pat mėnesiu pernai, smuko 2,8% ir metinis nuosmukis buvo kiek mažesnis negu birželį, kai sudarė 2,9%, rašo portalai „Trading Economics“ ir „RTT News“.

Metinį kainų smukimą daugiausia lėmė 20,8% per metus kritusios didmeninės naftos produktų kainos. Be to, atliekų ir laužo didmeninės kainos sumažėjo 32,8%, grūdų, žaliavinio tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams kainos – 21,4%, metalų ir metalų rūdų – 18,3%, o chemijos produktų – 16,5%.

Tuo tarpu vaisių ir daržovių didmeninės kainos tuo pat laikotarpiu pakilo 27,5%.

Liepą, palyginti su birželiu, didmeninės kainos smuko 0,2% – tiek pat, kaip ir mėnesiu anksčiau, ir mažėjo ketvirtą mėnesį iš eilės.

