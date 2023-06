G. Skaistė: daugumai dirbančiųjų mokesčių reforma neturės įtakos

Gintarė Skaistė, finansų ministrė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vyriausybei trečiadienį pritarus mokesčių reformos projektui, finansų ministrė Gintarė Skaistė tikina, kad 85% individualiai dirbančių žmonių mokesčiai iš esmės nesikeis.

„85% individualia veiklia besiverčiančių asmenų, net ir po trejų metų užaugus pajamų lygiui, šios reformos pakeitimai iš esmės neliečia. Jų mokestinė našta arba visiškai neaugtų, arba augtų vienu-dviem procentiniais punktais, tačiau tuo pačiu atsiranda papildomos galimybės – nedarbo draudimo išmoka, jeigu žmogus pajamų nebegautų“, – žurnalistams trečiadienį sakė G. Skaistė.

Mokesčių reformos pakete individualios veiklos apmokestinimą nuo 2025 metų siūloma didinti nuo 15 iki 17%, o nuo 2026 metų – iki 20%, o tokie tarifai būtų taikomi uždirbantiems daugiau nei 35.000 Eur apmokestinamų pajamų per metus.

Be to, gaunantieji iki 15.000 Eur pajamų per metus mokėtų „Sodros“ ir sveikatos draudimo įmokas, bet GPM jiems siektų 3%.

Finansų ministrė sako, kad paskutiniai mokesčių reformos paketo pakeitimai atlikti atsižvelgus į koalicijos partnerių – Laisvės partijos ir Liberalų sąjūdžio – bei Prezidentūros siūlymus.

„Tuos pasiūlymus mes esame girdėję iš įvairių subjektų. Bet, sakykim, nekilnojamo turto mokesčio modelio pakeitimai buvo turbūt išsakyti ir Laisvės partijos, ir Liberalų sąjūdžio, taip pat ir Prezidentūros“, – žurnalistams trečiadienį sakė G. Skaistė.

„Aukštų pajamų apmokestinimas visgi yra mūsų koalicijos partnerių iniciatyva. Pelno mokesčio ribinio modelio įvedimas buvo ir Pasaulio banko rekomendacija, bet taip pat ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vienas iš prioritetų, kurį pavyko atliepti“, – teigė ministrė.

Ministerijos parengtame Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projekte siūloma nuo 120 iki 180 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) padidinti bendrų metinių gyventojo pajamų ribą, kurią viršijus taikomas didesnis papildomas 7% pajamų mokesčio tarifas.

Tuo metu Pelno mokesčio įstatymo projektu siūloma keisti tarifo skaičiavimą įmonėms, kurių metinės pajamos siekia iki 500.000 Eur, tarifą apskaičiuojant pagal formulę, dėl ko efektyvusis tarifas nuosekliai ir proporcingai apyvartai didėtų nuo 5 iki 15 procentų.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo projektu siūloma didinti pagrindinio būsto neapmokestinimo ribą nuo 1 iki 1,5 verčių medianos – tai reiškia, jog mokesčio nereikėtų mokėti už NT dalį, neviršijančią 1,5 konkrečios savivaldybės NT verčių medianos.

VŽ rašė, kad Vyriausybė trečiadienį pritarė mokesčių reformos projektų paketui. Kitą savaitę jis turėtų būti teikiamas Seimui.

