Per „InRento“ investuota suma kirto 10 mln. Eur ribą, o vėluojančių projektų nėra

Gustas Germanavičius, „InRento“ vadovas.

Sutelktinio investavimo į NT nuomos projektus platforma „InRento“ peržengė 10 mln. Eur per ją atliktų investicijų sumą ir per visą veiklos laikotarpį neturėjo nė vieno vėluojančio projekto atsiskaitymo su investuotojais, o visų užbaigtų projektų investicijų grąža viršijo lūkesčius.

2020 m. įkurta „InRento“ sparčiai plečiasi. 2021 m. per ją į nuomos projektus buvo investuota 2,5 mln. Eur, 2022 m. šis skaičius išaugo dvigubai – iki 5 mln. Eur, o šiemet „InRento“ planuoja dar labiau padidinti investicijų apimtis ir pasiekti 12–15 mln. Eur.

„Išaugus EURIBOR lygiui, nekilnojamojo turto nuomos administratoriams bankuose už kreditus gali tekti mokėti 9–10% metinių palūkanų, o per mūsų platformą galima pasiskolinti nuo 6%, todėl sulaukiame gerokai daugiau užklausų finansuoti vieną ar kitą projektą, – pasikeitimus rinkoje komentuoja Gustas Germanavičius, „InRento“ vadovas. – Tai savo ruožtu leidžia lengviau konkuruoti su tradicinėmis kredito įstaigomis, atsirenkant kokybiškus NT nuomos projektus.“

Vėluojančių projektų nėra

Nuo veiklos pradžios per „InRento“ buvo finansuota apie 50 nekilnojamojo turto (NT) nuomos projektų ir nė vienas investicinio projekto valdytojas nevėlavo grąžinti investicijų per platformą investuojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Lietuvos Banko duomenis, praėjusių metų pabaigoje vėluojančių projektų neturėjo 3 iš 11 aktyviai Lietuvos rinkoje veikiančių sutelktinio finansavimo platformų.

„Mes renkamės žemesnės ir vidutinės rizikos projektus, užtikrinančius stabilų pajamų srautą iš NT nuomos – šiam srautui NT verčių pokyčiai rinkoje nedaro tokios didelės įtakos kaip vystymo projektams“, – pabrėžia G. Germanavičius. Pajamų iš nuomos srautas teigiamai veikia ir pačio NT objekto vertę bei jo likvidumą.

Pripažino Europoje

„InRento“ veiklos modelis leidžia investuotojams ilgalaikėje perspektyvoje apsaugoti savo lėšas ir nuo infliacijos. Augant kainoms, brangsta ir NT objektai, į kuriuos buvo investuota. 100 metų Jungtinių Amerikos Valstijų statistika rodo, kad NT kainų augimas infliaciją per metus vidutiniškai aplenkia 0,8 procentiniu punktu. Papildomai per „InRento“ platformą investuojantys asmenys uždirba iš NT vertės pokyčio augimo. Tai išskirtinė galimybė, kuria jau pasinaudojo platformos investuotojai.

Šis inovatyvus žemesnės rizikos sutelktinio investavimo į NT projektus modelis sulaukė pripažino Europoje. Tarp šimtų kitų pretendentų „InRento“ buvo pripažinta geriausia investavimo technologija Europoje 2022 metais, jai buvo įteiktas Europos FinTech apdovanojimas.

„Būti pastebėtiems Europos finansinių technologijų apdovanojimuose yra didžiulis laimėjimas, o laimėti pirmą vietą ir būti pripažintiems geriausiais yra ypatinga“, – po apdovanojimų ceremonijos Londone kalbėjo startuolio įkūrėjas ir vadovas G. Germanavičius.

Šiuo metu „InRento“ koncentruojasi į objektus skirtus apgyvendinimui, nes gyvenamasis būstas yra pirmos būtinybės prekė. Dažniausiai „InRento“ renkasi prieinamos nuomos kainos segmentą, nes artėjant prie Vakarų Europos lygio būsto įperkamumas laikui bėgant taps vis didesnė problema, todėl prieinamas būstas (angl. affordable housing) taps dar populiaresniu nuomos segmentu.

Pajamos iš dviejų šaltinių

„InRento” suteikia galimybę investuoti vos nuo 500 Eur į NT nuomos projektus su fiksuotomis kas mėnesį mokamomis palūkanomis ir papildomai užsidirbti iš kapitalo prieaugio. Investavimo platforma dirba su verslais, kurie nori finansuotis nekilnojamojo turto projektą ir jį vėliau nuomoti. Neretai šis turtas yra renovuojamas ar kitaip pagerinama jo kokybė ir pajamingumas. „InRento“ įgyvendina tokius projektus, sujungdama įmones, kurios turi patirties NT srityje su investuotojais, kurie nori investuoti į tokio pobūdžio NT projektus. NT administratorius iš investuotojų patikėtos sumos per „InRento“ platformą, įsigyja arba renovuoją nusižiūrėtą NT, jį išnuomoja ir rūpinasi turto priežiūra. Iš gaunamų nuomos pajamų investuotojams kas mėnesį mokamos fiksuotos 6–8% metinės palūkanos. Administratorius taip pat įsipareigoja šį objektą per tam tikrą laikotarpį realizuoti ir išmokėti investuotojams tenkantį kapitalo prieaugį.

Grąža viršija lūkesčius

Vidutinio investuotojo metinė grąža „InRento“ platformoje siekia 14,61%. Ją sudaro fiksuotos, kas mėnesį mokamos palūkanos, kurios priklausomai nuo projekto yra 6–8% ir kapitalo prieaugis, kuris išmokamas realizavus projektą. Šiuo metu parduotų projektų vertė sudaro 1,5 mln. Eur ir visų jų metinė grąža buvo aukštesnė už nurodytą projekto pradžioje.

Pirmąjį šių metų ketvirtį labiausiai išsiskyrė projektas S47, Kaune, kuris per 19 mėnesių laikotarpį uždirbo net 59.000 Eur. Investuotojų reali metinė grąža siekė 16,25%, vietoje 7,08% nurodytos projekto pradžioje.

G. Germanavičius atkreipia dėmesį, kad investuotojai šiame projekte uždirbo daugiau iš kapitalo prieaugio negu iš mėnesinių palūkanų mokėjimų. Tai parodo, kad NT turto klasė yra itin konkurencinga, kai ekonomikoje įsivyrauja aukšta infliacija. Paskutinį pusmetį Vilniuje „InRento“ skaičiavimais grąža iš NT objektų nuomos svyruoja ties 6–7%, tad objektai turintys 10% ir didesnį nuomos pajamingumą išlieka itin patrauklūs, o tokių objektų „InRento“ platformoje yra nemažai.

Svarbu dirbti su profesionalais

Remiantis profesionalų patirtimi, iš investicijų į NT galima uždirbti daugiau. Ekspertai skaičiuoja, jog tokiu atveju, jeigu ne profesionalus investuotojas nuspendžia investuoti į fizinio NT nuomą, jis iš pirmųjų savo objektų pasiekia 5–8% grąžą skaičiuojant kartu su pajamomis iš NT objekto pardavimo, o per „InRento“ investuotojai tiek uždirba vien tik iš palūkanų, neskaičiuojant NT pardavimo pajamų.

„Profesionalus investuotojas visuomet uždirbs daugiau už pirmus žingsnius šioje srityje žengiantį asmenį, – pažymi G. Germanavičius. – Be to, mes stengiamės dirbti su gerais šios srities profesionalais“.

Įprasta, kad 50 kv.m. būstą naujos statybos projekte įsigijęs asmuo, jį įrengia dažniausiai kaip 2 kambarių būstą, o tokio įrengimo kvadratinis metras jam gali kainuoti 1.000 Eur ar daugiau. Profesionalus investuotojas, turintis įgūdžių ir patirties, anot G. Germanavičiaus, iš tokio būsto padarys trijų kambarių būstą, o jų įrengimas kartu su baldais, tikėtina, kainuos 600–850 Eur per kvadratinį metrą.

„Yra įvairių būdų, kaip padidinti grąžą iš nuomojamų objektų, o investuotojai per „InRento“ platformą kartu gauna ir visą jos ir NT vystytojų, su kuriais dirba „InRento“, patirtį“, – akcentuoja platformos vadovas. Be to, skirtingai negu investuojant į fizinį NT, pasirinkus suteikti paskolą per „InRento“ sutelktinio finansavimo platformą, nereikia gaišti laiko rūpinantis NT pirkimu, įrengimu, draudimu, išnuomavimu, administravimu ir vėlesniu pardavimu.

Rizikos ir jų valdymas

Paklaustas apie tokių investicijų pavojus, G. Germanavičius įvardija dvi pagrindines rizikas. NT objekto valdytojas gali netekti nuomos pajamų ir nesugebėti mokėti palūkanų investuotojams. Antroji rizika – NT kainų svyravimas ir NT objektų nuvertėjimas.

„NT administratoriai dirba su atsarga – jų pajamos iš nuomos dažniausiai yra didesnės už palūkanas, kurias jie turi mokėti, tai labai stipriai sumažina nemokumo riziką. Be to, kiekvienas profesionalus nuomos administratorius savo verslo plane numato tiek galimas vakancijas, tiek būsimų remontų ir palaikymo išlaidas“, – apie rizikų valdymą kalba G. Germanavičius. Visi iki šiol finansuoti projektai „InRento“ platformoje yra užtikrinti pirminiu NT įkeitimu, kurio vertė aukštesnė už suteiktos paskolos sumą. Projekto savininkui tapus nemokiam, įkeistas turtas būtų išieškomas siekiant atgauti investuotas lėšas.

„NT kainos nuolat svyruoja. Kai rinkoje susiklosto palanki padėtis, NT objektus projekto savininkai realizuoja ir investuotojams išmokamas kapitalo prieaugis. Jeigu parduoti NT šiuo metu neverta, jis toliau generuoja nuomos pajamas, o projekto savininkas moka mėnesines palūkanas“, – apie kainų svyravimo riziką kalba G. Germanavičius.

Veikia antrinė rinka

Jeigu investuotojas nenori laukti, kol NT objektas bus parduotas, jis savo investiciją gali parduoti per platformą antrinėje rinkoje.

„Šiuo metu investuotojų mūsų platformoje sparčiai daugėja, todėl ir pasiūlymai antrinėje rinkoje ilgai neužsibūna – pasiūlius nominalią kainą, be premijos, pinigus iš investicijos galima susigrąžinti per kelias darbo dienas“, – pažymi „InRento“ vadovas. Šiuo metu „InRento“ vienija 15.780 investuotojų bendruomenę.

