„Sodra“: dalyvauti pensijų kaupime šiemet atsisakė beveik 27.000 gyventojų

„Sodros“ logotipas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Iš 68.000 į antros pakopos pensijų fondus šiemet įtrauktų gyventojų, beveik 27.000 iš jų atsisakė dalyvauti pensijų kaupime, penktadienį pranešė „Sodra“.

Pensijų kaupimo įstatymas numato, kad žmonės įtraukiami į kaupimą kas trejus metus, kol jiems sukaks 40 metų. Šiemet į kaupimą pakartotinai įtraukti 2020 metais jame nepanorę dalyvauti gyventojai.

Į kaupimą automatiškai įtraukti žmonės gali atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime – apie tai jie turi raštu pranešti „Sodrai“ iki liepos.

Antros pakopos pensijų kaupime šiuo metu dalyvauja apie 1,4 mln. žmonių.

Visuomenėje kilus diskusijoms dėl automatinio įtraukimo į antrąją pensijų sistemos pakopą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kovą pasiūlė numatyti lankstesnes sąlygas naujai į antros pakopos pensijų fondus įtrauktiems žmonėms – atsisakę dalyvauti pensijų kaupime jie pakartotinai būtų kviečiami tik vieną kartą, be to, per pirmus tris mėnesius jie galėtų nuspręsti pasitraukti iš sistemos.

