Pirkėjai vis dažniau renkasi galimybę atsiskaityti dalimis. Kodėl tai naudinga verslui?

Atsiskaitymas už prekes ar paslaugas trimis lygiomis dalimis be pabrangimo, dar žinomas kaip „Pirkti dabar, mokėti vėliau“ (angl. – Buy now, pay later) tiek internetinėje, tiek fizinėje prekyboje tarp vartotojų tampa vis paklausesnis. Statista.com prognozėmis, šios paslaugos pardavimai pasaulyje iki 2026 m. turėtų išaugti beveik trimis kartais ir siekti 576 milijardų JAV dolerių. Mokėjimų surinkimo partnerio „Neopay“ vadovas Vytautas Oleškevičius teigia, kad atsiskaitymo dalimis būdas vis paklausesnis ne tik tarp pirkėjų, bet itin naudingas verslui – pardavimus įmanoma padidinti kartais.