Viceministras: ES rengiasi grįžti prie fiskalinės drausmės

Mindaugas Liutvinskas, finansų viceministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuva jau ruošiasi grįžti prie Europos Sąjungos (ES) fiskalinės drausmės, sako Mindaugas Liutvinskas, finansų viceministras. Pasak jo, šį žingsnį Lietuva ir visa ES žengs, jeigu jos ekonomikoje neįvyks nieko dramatiško ir netikėto.

„Greičiau taip ir bus, toks dabar yra kelias. Jeigu nieko dramatiško, netikėto neįvyks, manau, Europos Komisija (EK) savo siūlymo dėl grįžimo prie fiskalinės drausmės reikalavimų po beveik ketverių metų pertraukos nekeis. ES Taryboje tam pritarimas yra“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė M. Liutvinskas.

„Mes, kaip Lietuva, savo matymą tuose rėmuose ir dėliojamės. Jį pateiksime Stabilumo programoje kitą mėnesį“, – pridūrė viceministras.

M. Liutvinskas, be kita ko, sako, kad „įsijungus taisyklėms“, bus pereinamasis laikotarpis, be to, paraleliai vyksta ir taisyklių peržiūros procesas.

„Tai dar yra klausimas, tai prie kokių mes visgi taisyklių grįšime, kiek politinio sutarimo pavyks pasiekti per šiuos metus“, – komitete kalbėjo viceministras.

Jis neprognozavo, ar tai, kad ES ir euro zonoje bus pereinama prie „sąlyginai griežtesnės fiskalinės politikos“, turės įtakos visos Bendrijos augimui: „Čia dar matysime, reikia žiūrėti skaičius, kuriuos prognozuoja šalys.“

ES valstybėms šiuo metu taikoma Stabilumo ir augimo pakto bendroji išimtis – fiskalinės drausmės taisyklės buvo suspenduotos bent jau iki 2023 m. – buvo planuota, kad ekonomikos augimui sustiprėjus jos nuo šių metų vėl bus taikomos.

Gintarė Skaistė, finansų ministrė, yra sakiusi, kad reikėtų peržiūrėti ES fiskalines taisykles ir pritaikyti jas pasikeitusiai realybei. Anot jos, taisyklės turi būti patikimos – tiek šalių narių, tiek ir finansų rinkų akyse, skaidriai ir vienodai taikomos visoms šalims.

Šių metų vasarį ES narių finansų ministrai tęsė diskusijas dėl taisyklių peržiūros, daugiausia dėmesio skiriant jų įgyvendinimui, skolos mažinimo reikalavimų ir makroekonominių disbalansų klausimams.

