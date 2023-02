ERBP Lietuvoje 2022 m. investavo per 200 mln. Eur – nuo EPSO-G iki „Maxima Grupės“

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko logotipas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

2022 m. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) į Baltijos šalis investavo rekordinę 358 mln. Eur sumą, iš jų 208 mln. Eur į 11 projektų Lietuvoje. Tai didžiausia kada nors Lietuvoje per metus šio banko investuota suma.

Latvijoje 2022 m. bankas investavo 76 mln. Eur, t. y. šiek tiek mažiau nei praėjusiais metais (113 mln. Eur). Estijoje pernai investuoti 74 mln. Eur, t. y. daugiau nei 2021 m., kai buvo investuota 56 mln. Eur.

Kaip pranešime pažymi ERPB, bankas suteikė reikalingą finansinę paramą Baltijos šalių ekonomikoms, kurias paveikė didžiausia Europoje infliacija, taip pat energetinė krizė (kai atsikračius agresorės Rusijos tiekiamų dujų sukilo dujų ir elektros kainos), iššūkiai, kilę priimant pabėgėlius iš užpultos Ukrainos.

Tomas Kairys, ERPB vadovas Baltijos šalims, teigia, kad geopolitiniai ir ekonominiai neramumai, kuriuos sukėlė Rusijos karas prieš Ukrainą, smarkiai paveikė Baltijos šalis, todėl sumažėjo investuotojų apetitas regione, kapitalo rinkose padidėjo rinkos svyravimai.

„Didžiuojamės, kad galėjome padidinti savo investicijas tuose sektoriuose, kuriuose paramos reikėjo labiausiai. Rekordiniai skaičiai rodo mūsų įsipareigojimą ir tvirtą tikėjimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos ekonomika ir kapitalo rinkomis“, – pranešime cituojamas T. Kairys.

[infogram id="1bf73bb5-c05c-46bc-a422-2610dada5f6d" prefix="88w" format="interactive" title="ERBP investicijos Lietuvoje"]

Prioritetas stiprinti energetinį nepriklausomumą

VŽ rašė, kad ERPB, kartu su kitais investuotojais, 2023 m. sausį paskolino 10 mln. Eur Viešųjų investicijų plėtros agentūrai. Pinigai bus panaudoti gyvenamiesiems pastatams renovuoti, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą. ERPD taip pat sausį paskelbė, kad sostinės savivaldybės įmonei „Vilniaus viešasis transportas“ suteiks iki 48,25 mln. Eur paskolą naujiems 159 troleibusams pirkti.

Pilna ERPB investicijų Lietuvoje sąrašą galima rasti ČIA.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė, ketvirtadienį susitikusi su ERPB viceprezidentu Jurgenu Rigterinku, pabrėžė siekį didinti ERPB investicijas prisidedant prie šalies energetinio nepriklausomumo stiprinimo ir kapitalo rinkų plėtros. Be to, akcentuotas privataus sektoriaus, įskaitant ir Lietuvos įmones, įtraukimo į Ukrainos atstatymo darbus vaidmuo.

„Siekiant šių tikslų ERPB yra svarbus ir patikimas partneris. Taip pat banko vaidmuo svarbus prisidedant prie Lietuvos kapitalo rinkų vystymo ir plėtojant daug potencialo turinčią žaliųjų finansų sritį“, – teigė finansų ministrė G. Skaistė.

Nuo bankų, EPSO-G iki „Maxima Grupės“

Daugiausiai (72 mln. Eur) 2022 m. ERPB investavo į mažmeninės prekybos tinklo operatorės UAB „Maxima Grupė“ obligacijų emisiją, kuria buvo paremta mažmeninės prekybos tinklo prieiga prie kapitalo rinkų finansavimo neapibrėžtumo laikotarpiu.

„Maxima Grupė“ pagal finansavimo sąlygas įsipareigojo įdarbinti 720 Ukrainos pabėgėlių, kurių didžioji dauguma – moterys.

Daugiau nei pusė (193 mln. Eur) visų ERPB investicijų Baltijos šalyse teko finansų įstaigų sektoriui.

Lietuvoje ERPB investavo 21 mln. Eur į Šiaulių banko išleistas privilegijuotąsias obligacijas, kuriomis remiamas sistemiškai svarbios įstaigos Lietuvoje atsparumas ir atitiktis minimalaus kapitalo reikalavimams.

Dar 97 mln. Eur investuoti į „Luminor“ banko padengtąsias obligacijas, o pritrauktas lėšas skyrė banko plėtrai. 32 mln. Eur iš obligacijų emisijos skirta Lietuvai.

ERPB, kartu su kitomis institucijomis, taip pat investavo 22,5 mln. Eur į Lietuvos valstybės valdomos energetikos grupės EPSO-G su tvarumu susietas obligacijas. Tai buvo pirmoji tokia Baltijos šalių įmonės išleista obligacijų emisija, kuri leido tęsti investicijas į elektros tinklų sinchronizaciją su kontinentine Europa, užtikrinant Lietuvos energijos tiekimą.

Investicijos Latvijoje ir Estijoje

Latvijoje ERPB pasirašyta 20 mln. Eur vertės „Latvenergo“ žaliųjų obligacijų emisija leido šiai elektros energijos tiekimo įmonei finansuoti šalies elektros skirstymo tinklo tobulinimą, prisidėjo prie Latvijos kapitalo rinkos, kuri susiduria su investuoti tinkamų vertybinių popierių trūkumu ir prastu antrinės rinkos likvidumu, plėtros.

Tarp reikšmingų investicijų Estijoje ERPB įvardija 15 mln. Eur injekciją į didžiausios Estijos finansinių paslaugų grupės „LHV Group“ privilegijuotąsias obligacijas. Gautomis lėšomis grupė padidino nuostolių padengimo pajėgumą pagal minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimą (angl. Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL).

„LHV Group“ taip pat įsipareigojo panaudoti ERPB lėšas Estijos mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurias paveikė karas Ukrainoje, finansuoti.

Kas antras euras į žaliąją ekonomiką

ERPB iš viso investavo daugiau kaip 800 mln. Eur į 105 projektus Estijoje, daugiau kaip 990 mln. Eur į 100 projektų Latvijoje ir daugiau kaip 1,3 mlrd. Eur į 117 projektų Lietuvoje.

Iš viso 2022 m. ERPB investavo 13,1 mlrd. Eur, iš kurių 50% investuota į žaliąją ekonomiką. Daugiau nei 10%, arba 1,7 mlrd. Eur, buvo panaudota Ukrainoje.

