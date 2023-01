Ką daro tarptautinės kompanijos, reaguodamos į potencialias 2023 m. grėsmes

VŽ koliažas.

Karas Ukrainoje bei tarptautinė įtampa ir toliau nulems pasaulio ekonomikos raidą, o namų ūkiams ir įmonėms 2023 m. teks prisitaikyti prie užsitęsusių neapibrėžtų sąlygų, skelbiama ekonomistų nuomonės tyrime „Chief Economists Outlook“, o tai kompanijas skatina imtis veiksmų atsisaugoti nuo potencialių grėsmių.

Taip pat tyrimo dalyviai įžvelgia pozityvių tendencijų, kurios teigiamai veiks pasaulinės ekonomikos raidą šiais metais. Tai – palyginti gera namų ūkių finansinė padėtis, tikėtina, pasiektas infliacijos pikas ir teigiami darbo rinkos ženklai.

Tyrimas atskleidė, kad reaguodami į nūdienos iššūkius, dauguma vyriausiųjų ekonomistų tikisi, kad šiemet įmonių grupės mažins išlaidas: 86% respondentų teigia, kad įmonės mažins veiklos išlaidas, o 78% tikisi, kad bus atleista darbuotojų.

Daugiau nei trys ketvirtadaliai (77%) respondentų taip pat mano, kad įmonės optimizuos tiekimo grandines.

Be to, apklaustieji atkreipė dėmesį į Kinijos ekonomikos atsigavimo perspektyvas po to, kai buvo atsisakyta „nulio COVID-19“ politikos, taip pat į naujas ekonomines galimybes pereinamuoju laikotarpiu energetikos srityje, darbo rinkos lankstumą ir kt.

Plačiau skaitykite ČIA.

[infogram id="7cf275f6-8dd2-4cc7-b6a1-88bec81b6b1e" prefix="0My" format="interactive" title="Kaip reaguos daugiašalės bendrovės į potencialias ekonomines grėsmes 2023?"]

