EBPO: minimalus pasaulinis pelno mokestis pajamas iš mokesčio padidintų 9%

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtos organizacija (EBPO) skaičiuoja, kad siūlomas visuotinis minimalus 15% pelno mokestis dabar turėtų užtikrinti, kad metinės pasaulinės pajamos padidėtų maždaug 220 mlrd. USD, arba 9% pasaulinių pajamų iš pelno mokesčio. Anksčiau skaičiuota, kad pelno mokesčio pajamos išaugtų 150 mlrd. USD.

Taip pat skaičiuojama, kad daugiašalės bendrovės apie 200 mlrd. USD pelno mokesčio perskirstys šalims, kuriose jos parduoda prekes ar paslaugas. Dabar paprastai pelnas sumokamas jurisdikcijai, kurioje yra registruota daugiašalė bendrovė.

Be to, remiantis naujausia EBPO analize, pajamos, gautos įgyvendinus istorinį 2021 m. susitarimą dėl tarptautinės mokesčių sistemos reformos, kuriai pritarė 135 šalys ir jurisdikcijos, atstovaujančios daugiau kaip 90% pasaulio BVP, bus didesnės nei tikėtasi anksčiau.

VŽ rašė, kad 2021 m. spalį, tarpininkaujant EBPO ir G20 šalims, galutinai susitarta, jog 750 mln. Eur ir daugiau pajamų gaunančios daugiašalės bendrovės mokės 15% pelno mokestį (susitarimo II ramstis).

Kita susitarimo dalis (I ramstis) numato, kad nepriklausomai nuo to, kur įsteigtos maždaug 100 didžiausių pasaulio korporacijų (kurių metinės pajamos yra didesnės nei 20 mlrd. Eur) kontroliuojančios bendrovės, dalis gauto pelno atiteks jurisdikcijoms, kuriose tos korporacijos parduoda prekes ir paslaugas.

Padidino mokesčio prieaugio įvertį

EBPO paskelbti gerokai padidėję pajamų prieaugio skaičiavimai rodo, kad svarbu greitai įgyvendinti abu ramsčius visoms šalims.

Minimalaus mokesčio pagal antrąjį ramstį atveju 220 mlrd. USD pajamų prieaugis yra gerokai didesnis, palyginti su ankstesniais EBPO skaičiavimais (150 mlrd. USD) ir jį lemia tai, kad visame pasaulyje padidėjo apmokestinamo pelno apimtis.

Pirmojo ramsčio atveju pelnas, nuo kurio skiriamos naujos apmokestinimo teisės, padidėjo iki 200 mlrd. USD (ankstesniu EBPO vertinimu, 125 mlrd. USD), nes pastaraisiais metais padidėjo didžiausių ir pelningiausių tarptautinių įmonių pelnas.

Dėl reformos metinės pasaulinės mokestinės pajamos, remiantis 2021 m. duomenimis, padidės 13-36 mlrd. USD.

Analizė rodo, kad apie 50% pelno pagal pirmąjį ramstį gauna didelės „skaitmeninės“ bendrovės (pavyzdžiui, elektronikos gamintojai arba interneto bendrovės), o likusią dalį kiti neskaitmeniniai sektoriai, pavyzdžiui, farmacijos.

Taip pat apie tai, kuriose šalyse ir jurisdikcijose šiuo metu taikomi didžiausi ir mažiausi pelno mokesčio tarifai skaitykite straipsnyje Pelno mokestį per krizę apkarpė daugiau valstybių, nei ryžosi jį pakelti.

Europietiškasis „domino efektas“

Naujoji analizė atliekama kartu su nuolatine tarptautinio mokesčių susitarimo įgyvendinimo pažanga.

EBPO pažymi, kad ES 2022 m. gruodį susitarė toliau įgyvendinti visuotinį minimalų mokestį. Manoma, kad ES susitarimas pelną apmokestinti minimaliu tarifu sukels „domino efektą“ visame pasaulyje.

Minimalus pelno mokestis taip pat neseniai buvo įtrauktas į Jungtinės Karalystės ir Kanados biudžetus ir įteisintas Korėjoje. Be to, Singapūras, Pietų Afrika, Šveicarija ir Honkongas (Kinija), be kitų šalių, taip pat paskelbė apie planus įgyvendinti, o tokios jurisdikcijos kaip Australija, Džersis, Malaizija ir Naujoji Zelandija pradėjo viešas konsultacijas, kad pradėtų įgyvendinimo procesus.

EBPO taip pat daro didelę pažangą, siekdama baigti rengti technines pirmojo ramsčio detales, atsižvelgdama į G20 raginimą susitarti dėl daugiašalės konvencijos teksto, kuris bus pateiktas pasirašyti iki 2023 m. vidurio.

[infogram id="f86660ba-9028-4296-9bee-4dd72d8bc5d2" prefix="giG" format="interactive" title="Pelno apmokestinimas pasaulyje"]

