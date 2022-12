Augant palūkanoms ir neapibrėžtumui bankai griežtina skolinimosi sąlygas

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Dėl didėjančių palūkanų ir ekonominio neapibrėžtumo ateityje turėtų mažėti naujų paskolų paklausa, rodo naujausios bankų apklausos rezultatai. Nors naujų paskolų paklausa trečiąjį ketvirtį tebebuvo stabili, bankai atsargiau vertino daugumos sektorių finansinės būklės raidos perspektyvas, griežtino skolinimo standartus.

Dauguma bankų dabar tikisi, kad nekilnojamojo turto (NT) kainos nesikeis arba mažės.

„Daugėja bankų, kurie kelia reikalavimų paskolai gauti kartelę ar ketina tą daryti ateityje. Atsargiausiai kredito įstaigos vertina viešbučių ir restoranų, statybos ir apdirbamosios gamybos sektorių finansinę būklę, o daugumos sektorių finansinės būklės raidos perspektyvas vertina prasčiau“, – pranešime cituojama Viktorija Grybauskaitė, Lietuvos banko (LB) Makroprudencinės analizės skyriaus vyriausioji ekonomistė.

Jos teigimu, brangstant skolinimuisi, suprastėjus lūkesčiams ir ekonomikos raidos perspektyvoms, tikimasi ir mažesnės paskolų paklausos.

Apklausoje dalyvavusių bankų teigimu, dėl suprastėjusių ekonomikos raidos perspektyvų atsargesnis bankų rizikos vertinimas ir toliau labiausiai prisidėjo prie griežtesnių paskolų įmonėms ir namų ūkiams standartų.

Griežtinami paskolų standartai reiškia, kad bankas gali finansuoti mažesnės kredito rizikos klientus, griežtinti užstato reikalavimus ir pan. Vis dėlto bendros paskolų sąlygos, pavyzdžiui, palūkanų marža, suteikiamos paskolos dydis ar terminas, per ketvirtį iš esmės nepakito.

Kaip pranešime skelbia LB, bankai teigia, kad naujų paskolų paklausa ir toliau buvo stabili – nagrinėjamu laikotarpiu įmonių apyvartinių lėšų poreikis tebebuvo išaugęs, būsto paskolų paklausa nesikeitė, o vartojimo paskolų poreikis netgi šiek tiek padidėjo.

Vis dėlto ateities perspektyvos vertinamos santūriau: vis daugiau bankų nurodo, kad tiek įmonių, tiek namų ūkių paklausa paskoloms artimiausiu metu mažės. Manoma, kad labiausiai mažės būsto paskolų ir ilgesnio termino įmonių paklausa paskoloms.

Bankai ir toliau daugiausia ribojo paskolų teikimą nuo pandemijos pradžios labiausiai paveiktai viešbučių ir restoranų veiklai. Taip pat skolinimas dažniau buvo ribojamas statybos, NT ir transporto įmonėms, nors per ketvirtį taip teigiančių bankų dalis šiek tiek sumažėjo. Pagrindinė ribojimo priežastis ir toliau buvo bendra ekonominė situacija. Be to, šiek tiek padidėjo atmetamų tiek įmonių, tiek namų ūkių paskolų paraiškų dalis.

„Suprastėjus ekonomikos raidos perspektyvoms, sparčiai didėjanti skolinimo kaina gali dar labiau prisidėti prie turimų finansinių įsipareigojimų naštos augimo. Vis dėlto didesnė dalis apklausoje dalyvavusių bankų reikšmingo poveikio paskolų portfeliams dėl bazinių palūkanų normų augimo nenumatė“, – pranešime skelbia LB.

Lūkesčiai dėl NT kainų

Per ketvirtį reikšmingai pasikeitė bankų lūkesčiai dėl NT kainų kitimo. Beveik pusė apklaustų bankų tikėjosi nuosaikaus – iki 5% – senos statybos būsto kainų sumažėjimo. Dar trečdalis teigė, kad kainos per ateinančius metus nesikeis, nors dar antrąjį ketvirtį visi bankai prognozavo, kad būstas tik brangs. Panašių tendencijų tikimasi ir naujos statybos būstų segmente: trečdalis teigė, kad kainos nesikeis, o dar trečdalis nurodė, kad jos mažės iki 5% arba 10%.

Dėl komercinio NT kainų lūkesčiai taip pat gerokai pasikeitė – dauguma respondentų (56%) tikėjosi, kad kainos per artimiausius metus tebebus stabilios – ši dalis per ketvirtį padidėjo pustrečio karto. Taip pat maždaug penktadalis numato komercinio NT kainų sumažėjimą iki 5% arba 10%, nors ankstesnėje apklausoje prognozavusių mažesnes komercinio NT kainas nebuvo.

Apklausoje dalyvavo keturi Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai ir penki užsienio bankų filialai.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.