Metinė infliacija spalį – 23,6%, pikas buvo pasiektas rugsėjį

Metinė infliacija spalį siekė 23,6%, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas. Tai 5 proc. punktais mažiau nei rugsėjį. Analitikai sako, jog pasiektas infliacijos pikas – ateityje ji mažės, o kitąmet galima laukti ir defliacijos.

Prieš mėnesį – šį rugsėjį palyginti su praėjusių metų rugsėju – prekių ir paslaugų kainų pokytis buvo pasiekęs piką ir sudarė 24,1%.

Per mėnesį – spalį, palyginti su rugsėju – vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,2%. Rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, vartojimo prekių ir paslaugų kainos augo 2,9%.

Vidutinė metinė infliacija spalį siekė 17,7%.

Statistikų teigimu, metinei infliacijai spalį daugiausia įtakos turėjo kietojo kuro, pieno ir jo produktų, elektros, šilumos, degalų ir tepalų, duonos ir grūdų produktų, mėsos ir jos produktų, restoranų, kavinių paslaugų, dujų, aliejaus ir riebalų, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų, automobilių, daržovių kainų padidėjimas bei garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginių kainų sumažėjimas.

Mėnesio infliacijai daugiausia įtakos turėjo daržovių, degalų ir tepalų, drabužių, duonos ir grūdų produktų, avalynės, pieno, sūrio ir kiaušinių, mėsos ir jos produktų, cukraus, uogienės, medaus, šokolado ir saldumynų kainų padidėjimas bei šilumos, elektros kainų sumažėjimas.

Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 27,9%, paslaugų – 13,1%. Per mėnesį – atitinkamai 1,4% ir 0,6%.

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai per metus brango 33,7%, o per mėnesį – 3%. Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai atitinkamai brango 10,6% ir 0,6%, drabužiai ir avalynė – atitinkamai 4,9% ir 5,2%. Tuo metu būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro kainos per metus augo 63,7%, o per mėnesį sumažėjo 2%.

Transporto paslaugos per metus pabrango 21%, o per mėnesį – 1,2%, viešbučių, kavinių ir restoranų paslaugos atitinkamai brango 19,2% ir 1,5%.

[infogram id="2a31e73e-3a6b-4c3a-a96e-e367d4219825" prefix="YOh" format="interactive" title="Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai 2022 spalis"]

Infliacija mažės

Analitikai sako, jog pasiektas lauktas infliacijos pikas – ateityje ji mažės, o kitąmet galima laukti ir defliacijos.

Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ ekonomistas, prognozuoja, kad metinė infliacija 2023 m. viduryje nesieks 10%, o pabaigoje bus mažesnė nei 5 procentai.

„Kurį laiką buvo laukta infliacijos piko Lietuvoje ir jį matome šiuo metu, metinė infliacija šiek tiek sumažėjo, lyginant su rugsėju, bet yra ir daugiau ženklų, rodančių, kai kainos išsikvepia – matome, kad mėnesiniai pokyčiai yra kuklesni nei pirmąjį šių metų pusmetį, kai kiekvieną mėnesį kainos padidėdavo šiek tiek daugiau nei 2%, o pastaruosius keturis mėnesius matome apie 1,5% siekiantį augimą“, – BNS ketvirtadienį sakė N. Mačiulis.

Indrė Genytė-Pikčienė, „INVL Asset Management“ vyriausioji ekonomistė, taip pat mano, jog infliacija nebeturėtų didėti, nes jos pikas jau pasiektas. Anot jo, kainos mažės, nepaisant artėjančio Kalėdų meto – tradiciškai geriausio laiko prekybininkams.

„Infliacijos aukštikalnė pasiekta. Yra tik kelių mėnesių paklaida, bet ji artimiausiu metu turėtų mažėti, nes šita žiema bus netipinė – sudėtinga finansiškai. Ir tas pasimatys – artėja išbandymų tiesioji“, – BNS sakė ekonomistė.

„Vis tik artėja šaltasis sezonas – šildymo sąskaitos pasieks gyventojus ir tikrai ne vieną namų ūkį privers keisti savo elgseną, o Kalėdas švęsti gerokai kukliau“, – pridūrė ji.

Pasak I. Genytės-Pikčienės, kainų augimą šalyje lemia ne tik fundamentalūs veiksniai, bet ir geresni nei prognozuoti ekonominiai rodikliai.

„Nedarbo lygis yra rekordiškai mažas, atleidimų ir bankrotų paūmėjimų vis dar nėra, ekonomikos sveikata eksportuojančių sektorių prasme itin gera, todėl nesant neigiamų duomenų srauto nėra ir priežasčių kardinaliai keisti ekonomikos dalyvių lūkesčius bei atitinkamai stabdyti kainų augimo“, – BNS sakė ekonomistė.

Tikėtina ir defliacija

N. Mačiulis sako, kad kai kurių maisto prekių grupių kainos artimiausiu metu gali mažėti – šis ir kiti veiksniai nulems, kad ateityje infliacija dar labiau trauksis, o kitąmet galima laukti ir defliacijos.

„Atpigusios žaliavos, ženkliai sumažėjusios transportavimo kainos, ypač gabenant prekes iš Kinijos ir kitų Azijos valstybių, atslūgo kiti išoriniai infliacijos veiksniai. (...) Visi veiksniai rodo, kad ir toliau matysime atslūgstančią metinę infliaciją, o kitais metais bus ne vienas mėnuo, kai bus ir ir defliacija. Taip pat tikėtina, kad ir energetinių išteklių kainos nedidės, visa tai atsispindės infliacijos rodikliuose ateityje“, – aiškino „Swedbank“ analitikas.

Anot jo, vienintelis veiksnys, kuris kitais metais galėtų didinti infliaciją, yra atlyginimų augimas.

„Žiūrint į 2023 m. turbūt vienintelis didelis infliacijos veiksnys, kuris gali išlikti Lietuvoje, yra atlyginimų augimas, nes didėja 15% minimalus mėnesinis atlyginimas, panašu, kad didės ir vidutinis darbo užmokestis. Tik dėl šių priežasčių matysime šiek tiek didesnę infliaciją“, – sakė N. Mačiulis.

Jo teigimu, metinė infliacija iki kitų metų vidurio nesieks 10%, o iki metų pabaigos bus mažesnė nei 5%.