Užsakymų gamintojai turi bent iki pavasario, siekia kapitalo prieigos 2023 m. biudžete

Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Iš Vokietijos atsigavus užsakymams, pramonininkai teigia, kad problema išlieka pabrangusios žaliavos ir apyvartinių lėšų stygius pakilus palūkanoms. Finansų ministrė Gintarė Skaistė žada lengvatinių paskolų investicijoms į atsinaujinančią energetiką „tomis pačiomis geromis sąlygomis“, kurios buvo dar prieš prasidedant palūkanų kilimui.

Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas, sako, kad, nepaisant neapibrėžtos padėties, užsakymų pramonė šiuo metu turi. Nors juntamas tam tikras mažėjimas, jis nėra drastiškas.

„Tikrai džiugina tai, kad per pastarąsias tris savaites nemažai užsakymų atėjo iš Vokietijos“, – sakė V. Janulevičius, ketvirtadienį kalbėdamas Finansų ministerijos surengtoje diskusijoje „2023 metų valstybės biudžetas: iššūkiai ir galimybės“.

Jo teigimu, ko gero, tie 200 mlrd. Eur, kuriuos skyrė Berlynas elektros kompensacijoms verslui ir gyventojams, visgi pasiekia ir Lietuvą.

„Tas užsakymų augimas yra akivaizdus. Jei šiandien paklaustume bet kurios gamybos įmonės, kuri iki tol eksportavo į Vokietiją, tas augimas siekia apie 30%. O problema yra pabrangusios žaliavos ir apyvartinių lėšų stygius“, – aiškino LPK prezidentas.

Pasak V. Janulevičiaus, užsakymų skaičius „bent iki kitų metų kovo“ bus stabilus, tačiau vėl pakilus elektros ir dujų kainai, ją reikės subsidijuoti, kaip tai daro Lietuvos kaimynės, kad šalies verslas išliktų konkurencingas.

„Jeigu sveikoms įmonėms bus prieiga prie kapitalo, manau, kad mes galėsime išgyventi“, – pridūrė V. Janulevičius.

Jis lygino, kad 2008–2009 m., kuomet prieiga prie kapitalo verslui nebuvo suteikta, ekonomika traukėsi daugiau nei 15%. Pandemijos metu verslui padalinti pinigai gal kai kur ir nuėjo veltui, bet daugumai bendrovių išėjo į naudą, o ekonomika patyrė vienus mažiausių nuostolių ES: Lietuvos BVP 2020 m. išvengė susitraukimo (fiksuotas nulinis augimas).

„Akivaizdu, kad skatinimas ne vien subsidijomis, bet ir suteikiant paskolas yra lengvesnis kelias judėti į priekį“, – kalbėjo V. Janulevičius.

Pigesnių paskolų kreipsis į EK

Diskusijoje taip pat kalbėta, kad akivaizdžiai pabrangus skolinimuisi Vyriausybė praleido progą pasiskolinti, kai skola beveik nieko nekainavo.

Tačiau G. Skaistė, finansų ministrė, nesutiko su vertinimu, kad Vyriausybė „pražiopsojo galimybę pasiskolinti“. Iš Europos Komisijos (EK) patvirtintos Europos atsigavimo ir atsparumo didinimo priemonės Vyriausybė planuoja palankiomis sąlygomis pasiskolinti iki 3 mlrd. Eur.

G. Skaistės teigimu, pristatant 2023 m. biudžetą buvo pristatytos ne tik kompensacinės trumpojo laikotarpio priemonės „einamųjų problemų sprendimui“, tačiau taip pat pateikti ilgesnio laikotarpio dėl investicijų į atsinaujinančią energetiką sprendimai, siekiant pasigaminti gerokai daugiau elektros Lietuvoje.

Gintarė Skaistė, finansų ministrė. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Tam tikslui planuojame skolintis iš „Naujos kartos Lietuva“ instrumento, kurį yra sukūrusi Europos Komisija. Iki šiol esame pateikę planą subsidijoms gauti (2,2 mlrd. Eur), o šiuo metu su Energetikos ministerija baigiame formuoti lengvatinių paskolų paketą ir teiksime prašymą EK“, – aiškino G. Skaistė.

Jos teigimu, šios lengvatinės paskolos bus teikiamos „tomis pačiomis geromis sąlygomis“, kurios buvo dar prieš prasidedant palūkanų kilimui.

„Šia galimybe tikrai pasinaudosime tam, kad būtų galima turėti daugiau elektros generacijos Lietuvoje“ – tęsė ministrė. Tos paskolos bus prieinamos verslui, siekiančiam įsidiegti atsinaujinančios elektros gamybos pajėgumus „savo teritorijose“, mažam ir vidutiniam verslui, taip pat gyventojams įsigyti ar nuomotis nutolusias elektrines ir pan.

Finansų ministerija metų pabaigoje numato atnaujinti „Naujos kartos Lietuva“ planą.

„Manau, kad jau kitais metasi tos pirmosios investicijos pasieks mūsų ekonomiką“, – pridūrė G. Skaistė.

Investicijas į žaliąją pertvarką ES skatina per pandemiją patvirtinta Europos atsigavimo ir atsparumo didinimo priemone („Recovery and Resilience Facility“, RRF). Be numatytų 2,225 mlrd. Eur subsidijų, Lietuva dar galėtų pasiskolinti iki 3 mlrd. Eur.

Prognozuoja mažesnį deficitą, brangesnę skolą

LPK vadovas, atstovaujantis apie 4.000 vidutinių ir stambių įmonių, taip pat teigė, kad tikslinant 2022 m. ir planuojant 2023 m. biudžetą buvo priimtas logiškas sprendimas fiksuoti elektros kainas, kai daliai, viršijančiai numatytas kainos ribas, verslui pasiūlyta pasidalinti kaštus pusiau kartu su Vyriausybe.

„Atsižvelgiant į elektros kainos vidurkį, per dvi savaites mes dar nepasiekėme tų 0,24 Eur / kWh kainos, tai, vadinasi, valstybė tarsi ir neturės prisidėti prie elektros kainos kompensavimo“, – kalbėjo V. Janulevičius. Nepanaudotas, bet suplanuotas lėšas jis siūlė panaudoti subsidijuoti kitoms reikmėms.

VŽ rašė, kad atpigusi elektra biudžeto išlaidų eilutėje, ekonomistų skaičiavimu, Lietuvai kitąmet leis sutaupyti 0,5 mlrd. Eur, todėl tikėtinas mažesnis, nei planuojama, biudžeto deficitas. Tačiau Lietuvos bankas perspėja, kad šalies skolos tvarkymo kaštai kitąmet didės beveik dvigubai, o 10 metų Lietuvos vertybinių popierių pajamingumas, pasiekęs 5%, jau aplenkė Graikijos ir Italijos pajamingumus.

Skolinimosi kainą lemia nauja ekonominė realybė, kurios ignoruoti negalima: kai prieš metus pasiskolinti nekainavo beveik nieko, dabar tenka mokėti 4% ir didesnes palūkanas.

