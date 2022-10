R. Kuodis verslui linki sąmoningumo, ragina kalbėti apie 17% PVM

Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Sumažinus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą nuo 21% iki 17%, jokiam verslui nereikėtų prašyti lengvatų, sako Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis.

„Mes esame uždarame rate, aš ne vieną siūliau mokesčių reformą, bendras PVM turėtų būti maždaug 17%, ir tada nekiltų noras ieškoti lengvatų“, – pirmadienį LRT radijui sakė R. Kuodis.

Pasak jo, atskirų verslo grupių bandymai gauti lengvatų yra tik galimybė demonstruoti savo įtaką.

„Suprantu asociacijas, kurioms šaunumo požymiu atrodo išsimušti lengvatas Seime, tada atrodai kietas ir įtakingas, bet siūlyčiau grįžti prie mokesčių reformos ir visiems verslams susitarti – einam prie 17%, kas yra ambicinga. Verslui linkėčiau sąmoningumo, pilietiškumo ir baigti tampyti tą paklodę į save“, – kalbėjo R. Kuodis.

„Bet reikia panaikinti „gyvulių ūkį“ daugelyje sričių ir visi būtų patenkinti ir nekiltų noras prašyti tų lengvatų, cituoti Lenkiją, kuri kažką išdarinėjo ir įsivarė save į kampą žadėjusi laikinas lengvatas maistui, tos laikinos virsta į amžinas, nes ne laikas pakelti. Visada bus ne laikas“, – pridūrė jis.

R. Kuodis ne kartą kritiškai pasisakė apie Lenkijos sprendimą nuo šių metų vasario laikinai stabdyti PVM taikymą maisto produktams ir sumažinti PVM tarifą degalams. Jo nuomone, tokie sprendimai yra neteisėti ir pažeidžia Europos Sąjungos PVM direktyvą.

Anot LB ekonomisto, dabartinis 21% PVM tarifas Lietuvoje skatina šešėlį.

„Mes turime skylėtą sistemą, aukštą bendrą PVM, kuris viršija psichologinį barjerą. Nors 19% ar 21% atrodo nedidelis skirtumas, šešėlis dėl to atsiranda rimtas ir noras vartoti per įmones, kas yra didelė to šešėlio dalis“, – LRT radijui pirmadienį teigė R. Kuodis.

R. Kuodis yra kritikavęs ir nulinį PVM tarifą šildymui – anot jo, valdantieji bando problemas nustumti į ateitį, be to, tokiu būdu silpninama visuomenė, kuri vėliau neiškęs didesnių iššūkių.

Vyriausybės penktadienį pristatytame kitų metų biudžeto projekte numatoma, kad viešbučiams lengvatinis 9% PVM tarifas toliau bus taikomas neterminuotai, o maitinimo įstaigoms – iki kitų metų liepos.

