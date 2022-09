LVRA: šiemet jau bankrutavo daugiau maitinimo įmonių nei per dvejus metus

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijai antradienį Vilniuje rengiant protesto akciją dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos pratęsimo šio verslo įmonėms, asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė sako, kad pirmąjį šių metų pusmetį šalyje jau bankrutavo 81 maitinimo įmonė – daugiau nei per 2020-2021 metais. Jos teigimu, bankrotų bus dar daugiau, jeigu Vyriausybė panaikins PVM lengvatą.

E. Šiškauskienės teigimu, nelikus lengvatinio PVM tarifo verslas užsidarys masiškai.

„Per pirmąjį pusmetį jau 81 bankrotas maitinimo įstaigose, tai „Creditinfo“ skaičiai, kai per praėjusius dvejus metus iš viso buvo 67 bankrotai. Tada dar energijos kainos nebuvo tokios didelės, o dabar dirbama į minusą, sąnaudos viršija pajamas. Verslas užsidarinės masiškai, ir tai ne grasinimas“, – BNS pirmadienį sakė E. Šiškauskienė, šiuo metu dirbanti viešbučio valdymo įmonėje.

„Ir viešbučiai galvoja apie užsidarymą, Palanga žiemą praktiškai visa užsidaro, ir Vilniuje viešbučiai svarsto“, – pridūrė ji.

„Darbo užmokestis kyla, prisidės PVM, atidėtų mokesčių – milijonai ir dar energija smogė. Tokiomis sąlygomis neįmanoma smulkiajam verslui išsilaikyti“, – teigė E. Šiškauskienė.

Asociacijos duomenimis, komunaliniai mokesčiai viešojo maitinimo sektoriui per dvejus metus didėjo 2,3 karto, žaliavos – 51%, o darbo užmokestis – 25%. Be to, restoranai patyrė šoką ir dėl per 8 pastaruosius mėnesius 7–8 kartus išaugusių komunalinių sąskaitų.

„Nežinoma, kiek biudžetui tai kainuos, dabar yra visiška manipuliacija skaičiais. Skelbiant, kad 24% didėja įmonių pelningumas, paimti tik pelningiausi restoranai, subsidijos ir prastovos įskaičiuotos į pelną, nepaimtas visas sektorius, nors daug restoranų negavo jokių subsidijų. Skaičius – 120 milijonų – biudžeto netekimai dėl lengvatos (PVM – BNS), paimtas prieš pusantrų metų, naujo nėra, dėl šešėlio tyrimo nėra“, – kalbėjo E. Šiškauskienė.

Ji taip pat teigė, kad Vyriausybė klaidingai vertina dabartinę situaciją, kuri nėra gera, o maitinimo įstaigoms prireiks bent poros metų visiškai atsigauti po koronaviruso pandemijos.

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.