E. pinigų ir mokėjimo įstaigų pajamos pirmąjį pusmetį augo 1,8 karto

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektoriaus pajamos iš licencinės veiklos pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su tuo pačiu laiku pernai, padidėjo 1,8 karto ir siekė 375 mln. Eur, praneša Lietuvos bankas.

Dešimties didžiausių įstaigų pajamos sudarė 80% viso sektoriaus pajamų, o daugiau kaip pusę jų – 58% – gavo viena e. pinigų įstaiga, „Revolut Payments“.

Be to, per ketvirtį 39% išaugo bendra mokėjimo operacijų suma, kuri sudarė 240,7 mlrd. Eur

Pasak centrinio banko, antrąjį ketvirtį nuosavo kapitalo reikalavimo netenkino dvi įstaigos, taip pat buvo pritaikytos dvi poveikio priemonės: skirta bauda ir įspėjimas.

„Stebėdami sektoriaus pajamų augimą toliau siekiame didinti sektoriaus brandą, todėl aktyviname ir priežiūros veiksmus: atliekame analizes įvairiais pjūviais, vykdome planinius ir neplaninius patikrinimus“, – pranešime sakė Dovilė Arlauskaitė, LB Mokėjimų rinkos priežiūros skyriaus vadovė.

Pirmojo pusmečio pabaigoje Viešajame elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, kurios sudaro Lietuvos licencijuojamo fintech sektoriaus pagrindą, sąraše buvo 140 įstaigų (88 e. pinigų ir 52 mokėjimo). Per pirmąjį pusmetį buvo panaikintos dvi mokėjimo įstaigų ir išduota viena nauja e. pinigų įstaigos licencija.

Lietuvos banko infografika.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.