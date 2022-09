Antrąjį ketvirtį smuko Baltijos šalių ir Lenkijos BVP

Rygos miesto vaizdai. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuva antrąjį šių metų ketvirtį buvo viena iš keturių Europos Sąjungos (ES) šalių, kuriose ekonomika per ketvirtį smuko, trečiadienį paskelbė Eurostatas.

Lietuvos ekonomikos smukimas antrąjį šių metų ketvirtį, palyginti su pirmuoju, siekė 0,5%. BVP per ketvirtį taip pat smuko Latvijoje (1%), Estijoje (1,3%) ir Lenkijoje (2,1%).

Labiausiai BVP išaugo Nyderlanduose (2,6%), Rumunijoje (2,1%) ir Kroatijoje (2,0%).

Visoje ES ekonomika per ketvirtį augo 0,7%, o euro zonoje – 0,8%.

Lietuvos BVP per metus augo 2,6%. Visoje ES ekonomikos augimas siekė 4,2%, o tik euro zonoje – 4,1%. Latvijoje BVP per metus augo 2,9%, Estijoje – 0,3%. Labiausiai BVP per metus ES II ketv. augo Airijoje (10,8%), Maltoje (8,9%) ir Slovėnijoje (8,3%).

[infogram id="19683bbf-a721-451f-bd73-2581160a895b" prefix="tip" format="interactive" title="ES šalių BVP 2022 m. II ketv."]

Daugėja recesijos ženklų

VŽ rašė, kad Baltijos valstybių ekonomikų augimą karpo energijos kainų didėjimas, auganti infliacija, sankcijų padariniai.

Baltijos šalių ekonomikos dėl energetinės krizės, rekordinių kainų ir brangstančio skolinimosi, tikėtina, patirs recesiją šių metų pabaigoje–kitų metų pradžioje. Trumpalaikį nuosmukį lems dėl išaugusių kainų sumažėjusi paklausa ir vartojimas, atidėtos verslo investicijos.

Taip pat prognozuojama, kad Lietuvoje spartų brangimą kitąmet pakeis NT kainų stagnacija, o Estijoje laukiama iki trečdalio siekiančios NT kainų korekcijos.

„Fitch Ratings“ skelbia, kad recesija euro zonoje vis labiau tikėtina. Kredito reitingų agentūra prognozuoja, kad be dujų importo per „Nord Stream“ euro zonos BVP kitąmet smuks 1,5–2,0%.

EK liepą prognozavo, kad Bendrijos BVP, visiškai nutraukus dujų tiekimą iš Rusijos į Europą, susitrauktų 1,5%.

Europos centrinio banko ekonomistai taip pat liepą atnaujintose prognozėse įvardijo scenarijų, kad euro zona gali kitąmet patirti recesiją, o jos ekonomika 2023 m. – smukti apie 1,7%, jei nuo š. m. III ketv. Rusija visiškai sustabdytų dujų eksportą į ES.

