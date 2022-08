Lietuvos bankas: per penkerius metus mokėjimo paslaugų krepšelio įkainis brango 3 ct

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Mokėjimo paslaugų krepšelio įkainis per pastaruosius penkerius metus vidutiniškai kilo 3 ct ir svyravo apie 1,5 Eur per mėnesį, skelbia Lietuvos bankas (LB).

Kredito įstaigos privalo pasiūlyti jų paslaugomis besinaudojantiems šalies gyventojams pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą – krepšelį už fiksuotą kainą. Šiuo metu tai yra 1,45 Eur per mėnesį, o nepasiturintiems gyventojams – 0,72 Eur per mėnesį.

Už šią kainą gyventojas gali naudotis mokėjimo sąskaita, internetine bankininkyste, atlikti 10 pervedimų internetu, atsiskaityti mokėjimo kortele, pasiimti 550 Eur per mėnesį grynųjų pinigų bankomate, taip pat įnešti grynųjų į sąskaitą. Šio paslaugų krepšelio kaina peržiūrima kas metus.

LB duomenimis, 10 pervedimų per mėnesį pakanka komunalinėms paslaugoms apmokėti. Daugiau kaip 80% sąskaitą turinčių asmenų neviršija 10 pervedimų, o vidutiniškai gyventojas padarė 6,4 pervedimo per mėnesį.

Krepšelyje nustatyta ir 550 Eur per mėnesį pasiimama grynųjų pinigų suma. LB užsakymu atliktos apklausos duomenimis, daugiau kaip 80% sąskaitą turinčių gyventojų pasiima iki 500 Eur per mėnesį grynųjų pinigų, o vidutinė pasiimama suma yra 370 Eur per mėnesį.

LB teigimu, Lietuvoje veikiančioje mokėjimo paslaugų rinkoje yra apie 200 skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų. Krepšelių be nuolaidų įkainiai skirtinguose bankuose siekia 1–2 Eur per mėnesį. Kai kurie bankai taip pat taiko nuolaidas gaunantiems darbo užmokestį į sąskaitą, jaunimui, senjorams.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.