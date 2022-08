Kredito unijų finansavimas – ir patyrusiems verslams, ir veiklą pradedantiems naujokams

Ingrida Kedytė, Lietuvos centrinės kredito unijos Kredito rizikos skyriaus vadovė.

Nestabilios geopolitinės situacijos ir ekonominio neapibrėžtumo kontekste verslui tenka vėl adaptuotis prie pakitusių sąlygų. Ir nors per pirmą šių metų pusmetį verslo finansavimas LKU kredito unijų grupėje augo daugiau nei penktadaliu, ekspertai teigia, kad finansų įstaigos taip pat priverstos greitai reaguoti, kad ir toliau atlieptų situaciją rinkoje bei padėtų verslo klientams įveikti kylančius iššūkius.

Ingrida Kedytė, Lietuvos centrinės kredito unijos Kredito rizikos skyriaus vadovė, sako, kad šiandien verslas, dar nespėjęs atsigauti po pandemijos padarinių, vėl priverstas peržiūrėti, o kartais – ir koreguoti tiekimo grandines, taip pat ir prekių bei paslaugų kainodarą. Daliai jų iššūkiu tampa apyvartinės lėšos, ypač augant energetikos ir žaliavų kainoms – apie tai signalizuoja didėjantis paskolų verslui portfelis šalies finansų įstaigose.

„Šiandien verslo lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti prie rinkos diktuojamų sąlygų yra vienas svarbiausių veiksnių, gelbėjančių įmones ekonominės neapibrėžties akivaizdoje. Augančios energetinių išteklių ir žaliavų kainos koreguoja klientų poreikius apyvartinėms paskoloms. Taip pat verslui tapo sunkiau įgyvendinti verslo plėtrą planuojant naujus statinius, kurių sąmata ženkliai išaugo, ar kitus stambesnius projektus, todėl auga ir paskolų investicijoms apimtys“, – komentuoja I. Kedytė.

Vien per II šių metų ketvirtį konsoliduotas 44 kredito unijas vienijančios LKU grupės paskolų verslui portfelis augo 11,4 % iki 165,3 mln. Eur, o per pusmetį augimas siekė 21,7 %. Vien paskolų apyvartai apimtys per ketvirtį didėjo 14,8 %. Tuo metu paskolų investicijoms portfelis LKU grupėje per ketvirtį augo 9,6 %.

Netinkamo meto pradėti verslą – nėra?

Ekspertė pastebi, kad LCKU prižiūrimose LKU grupės kredito unijose nerimą keliančių signalų iš verslo klientų nesama. Mat didžioji jų dalis – smulkaus ir vidutinio verslo atstovai, kurių veiklos specifika įprastai apsiriboja Lietuvos teritorija ir beveik nesama tiesioginių sąsajų su sankcionuotomis valstybėmis.

„Nors kredito unijos veikia įprastai ir toliau augina verslo finansavimo apimtis, dėl rinkoje susiklosčiusios situacijos tam tikros rizikos yra papildomai vertinamos. Kredito unijos išsiskiria artumu ir individualiu dėmesiu klientui, todėl ir šiame procese išlaikome glaudų ryšį, įtraukiame klientą į situacijos vertinimą, prognozuojant ateities perspektyvas – verslo srautus, klientų bei tiekėjų diversifikaciją“, – sako I. Kedytė.

Visgi pasiskolinti nusprendusiems klientams ekspertė rekomenduoja atidžiai įsivertinti tolimesnes verslo perspektyvas, kaip kad auganti EURIBOR reikšmė. Dar daugiau, pamažu stojant pasaulio ekonomikai, stebimi ir mažėjantys pramonės užsakymai bei įmonių pardavimai. „Netinkamo laiko pradėti verslą, galima sakyti, nėra. Esama palankesnių ir mažiau palankių ekonominių ir kitų aplinkybių.

Vis dėlto net ir šiandieninės sėkmės atveju verslų savininkai privalo likti budrūs, peržiūrėti ir įvertinti savo galimybes skirtingais scenarijais“, – sako I. Kedytė.

Pašnekovės mintį patvirtino ir Registrų centro (RC) analitikų išanalizuotos įmonių už 2021 metus pateiktos finansinės ataskaitos, kurios parodė, kad pirmieji veiklos metai naujokams, veiklą pradėjusiems koronaviruso pandemijos įkarštyje, buvo sėkmingi – net dviem trečdaliams įmonių (70 %) pavyko dirbti pelningai ir didinti darbuotojų skaičių. Vien LKU grupės kredito unijose net 19,7 % visų aktyvių paskolų verslui sutarčių sudaro verslai, veiklą pradėję 2020 m. ir vėliau.

Keliaujančio batutų parko idėja gimė per pandemiją

Kredito unijos daugiau nei 25-erius metus ne tik prisideda palaikant bei plėtojant ilgai veikiančių ir įsitvirtinusių įmonių veiklą, bet ir steigiant naujas. Vienas to pavyzdžių – visai neseniai Tauragės rajone veiklą pradėjęs prekės ženklas „Išsitaškom“.

Ne paslaptis, kad mažuosiuose Lietuvos miestuose trūksta pramogų – tiek vaikams, tiek suaugusiems. O pramogų ir kokybiško laisvalaikio stygių ypatingai visuomenė pajautė koronaviruso pandemijos metu. Būtent tuomet Tauragės rajone veikianti asociacija „Dacijonų paslaugos“ pasiryžo įsteigti prekės ženklą „Išsitaškom“ ir pradėti teikti aukščiausio lygio pramogų ir poilsio organizavimo paslaugas.

Šiandien įmonė be to, kad gali suorganizuoti putų patrankų šou, kuriame vienu metu linksmintųsi iki 1.000 žmonių, labiausiai išsiskiria pripučiamu, net 25 skirtingų modulių, batutų parku, kuriam analogo nėra visoje Europoje. Visas surinktas pripučiamų atrakcionų parkas užima net 3.500 kv. m. plotą. „Išsiilgę pramogų karantino metu, davėme užklausą didžiausiam „premium“ klasės pripučiamų batutų gamintojui „Airquee“ ir iš karto ėmėmės finansinių partnerių paieškos. Gauti finansavimą bankuose kišo koją tai, kad esame jauna įmonė, tačiau Tauragės kredito unija pademonstravo lankstumą, dėmesį ir mumis patikėjo“, – sako Tadas Zemeckas, „Išsitaškom“ vadovas.

Vis dėlto šiandienos iššūkiai neaplenkė ir T. Zemecko verslo. „Išaugus kuro kainoms, mūsų kaštai padidėjo dvigubai, nes batutus pučia galingas, degalais varomas generatorius. Visgi rinkoje dar esame nauji, todėl kainų negalime drastiškai koreguoti. Kol kas veržiamės diržus ir tikimės palankesnių vėjų ateityje“, – sako pašnekovas pridėdamas, kad parko pramogautojai neretai nustemba, kaip verslininkai iš Tauragės rajono teikia konkurencingas, „premium“ klasės paslaugas, atitinkančias tarptautinius standartus.

Mažų įmonių finansavimas su EIF garantija

Siekdamos didinti finansavimo smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) sektoriui prieinamumą, LKU grupės kredito unijos teikia paskolas su Europos investicijų fondo (EIF) garantijomis. Dažniausiai įmonės dėl EIF garantijų priemonės kreipiasi turėdamos ribotus finansinius išteklius ir susiduriantys su kapitalo trūkumo problema.

„EIF garantijų priemonės aktualumas išaugo koronaviruso pandemijos kontekste, tačiau taip pat gali tapti ir viena iš pagalbos priemonių užtikrinti įmonių likvidumą ir lengviau atlaikyti šiandien greitai kintančias ekonominės aplinkos sąlygas“, – pabrėžia I. Kedytė.

Pagal EIF garantiją, LKU grupės kredito unijos teikia finansavimą SVV įmonėms įvairios paskirties paskoloms be užstato. Taip pat apyvartiniam kapitalui ar verslo vykdymui reikalingoms investicijoms. Maksimali paskolos su EIF garantija suma vienai įmonei – 25 tūkst. Eur. Pasinaudoti šia priemone gali Lietuvos SVV įmonės, turinčios ne daugiau negu 9 darbuotojus. Taip įmonės, kurių metinė apyvarta arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. Eur.

Štai Dovydas Tautkevičius pradėjo verslą vos baigęs mokyklą. Jo įsteigta įmonė „Reikmena“ tiekia laidojimo reikmenis daugiau nei pusei šimto laidojimo namų visoje Lietuvoje. D. Tautkevičius, prireikus papildomų apyvartinių lėšų, dėl finansavimo kreipėsi į Kėdainių krašto kredito uniją, kur, atsižvelgus į jaunojo verslininko situaciją, buvo pasiūlyta pasinaudoti EIF garantijų priemone.

Įmonės vadovas pripažįsta, kad karas Ukrainoje šiek tiek pakoregavo produkcijos tiekimo iš Ukrainos planus, tačiau tiesioginio poveikio verslui nepajuto. Todėl verslininkas šiandien sustoti neketina ir jau planuoja verslo plėtrą: „Rugsėjį planuoju išplėtoti veiklą už Lietuvos ribų ir pradėti tiekti produkciją į Latviją. Tam prireiks papildomų lėšų, todėl neabejoju, kad vėl kreipsiuosi į kredito uniją, nes čia gavau tiek reikiamą pagalbą, tiek patrauklias paskolos sąlygas“, – sako D. Tautkevičius.

I. Kedytė pastebi, kad su kredito unijų pagalba veiklą pradėję verslai dažnai sugrįžta į kredito unijas dar kartą: „Kredito unijos jau daugiau nei du dešimtmečius užima svarią poziciją smulkaus ir vidutinio, taip pat ir jauno verslo finansavime. Ypatingai džiaugiamės, kai prieš kelerius metus finansavimo kreipęsi jauni verslai užauga ir dažnai sugrįžta į unijas dėl paskolų didesnei verslo plėtrai.“

