„Sodra“: Pensijų anuitetų fondas augo dukart, gavėjų skaičius – beveik tris kartus

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Dvejus metus veikiančio „Sodros“ Pensijų anuitetų fondo turtas pasiekė 18 mln. Eur ir yra 2,3 karto didesnis nei prieš metus. Gavėjų skaičius per metus išaugo 2,7 karto ir perkopė 1.300.

„Sodros“ teigimu, fondas veikia pelningai ir užtikrina stabilias pensijų anuitetų išmokas, o uždirbtą pelną planuoja paskirstyti gavėjams, kai pagerės ekonominė ir geopolitinė situacija.

Nuo praėjusių metų liepos iki šių metų birželio išmokėta 663.300 Eur pensijų anuitetų išmokų. Vidutinė mėnesio išmoka – 64 Eur, antradienį pranešė „Sodra“.

„Sodros“ Pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė sako, kad atidėtieji anuitetai yra gerokai mažesni, palyginti su standartiniais anuitetais, be to, kai kurie žmonės įsigyja anuitetus net tuomet, kai jie neprivalo to daryti, todėl vidutinis išmokos dydis parodo ne visą situaciją.

„Mūsų mažiausias pensijų anuitetas yra 8,94 Eur, žmogus įsigijo už 2.000 Eur. Kiekvienas turi savų motyvų, kodėl renkasi vienokią ar kitokią pensijų išmoką. Taigi, tas vidutinis dydis realiai nelabai atspindi, kokius pensijų anuitetus kiekvienu konkrečiu atveju žmonės gauna“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė D. Gerulytė.

„Sodros“ teigimu, pensijų anuitetą besirenkantiems žmonėms svarbiausia yra paveldėjimo galimybė – 68% gavėjų pasirinko standartinį pensijų anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu. Tokiu atveju, jei žmogus nesulauktų 80 metų, neišmokėtos išmokos atitektų jo paveldėtojams.

20% gavėjų pasirinko standartinį anuitetą, kuris užtikrina didžiausias visą gyvenimą mokamas išmokas, tačiau be paveldėjimo galimybės.

Dar 12% žmonių rinkosi atidėtąjį anuitetą. Šiuo atveju į Pensijų anuitetų fondą pervedama tik dalis gavėjų sukauptos sumos, už kurią bus mokamos išmokos visą likusį gyvenimą nuo 85 metų amžiaus. Iki to laiko kintamas periodines išmokas moka pensijų kaupimo bendrovės – šios išmokos gali didėti arba mažėti, priklausomai nuo fondo investavimo rezultatų.

„Šiemet periodinės išmokos (atidėtojo anuiteto – BNS) mažėja ir pakankamai sparčiai, tai atliepia situaciją finansų rinkose, nes periodinės išmokos priklauso nuo pensijų fondo investavimo rezultatų. Nenuostabu, kad gerais laikais jos auga, o prastesniais krenta“, – sakė D. Gerulytė.

„2022 metais iki Joninių turto išsaugojimo pensijų fondų išmokų vertė krito nuo 8,6 iki 12,3%. Žmogus, įsigydamas atidėtąjį pensijų anuitetą, turi labai gerai suprasti, kad jis įsigyja tuo pačiu ir investavimo riziką“, – pridūrė ji.

D. Gerulytės teigimu, siekiant gyventojams padėti suprasti anuitetų skirtumus rudenį bus pristatytas vedlys, kurio pagalba žmonės galės lengviau pasirinkti.

Investavimo pelnas kol kas liks fonde

Pensijų anuitetų skyriaus vedėjos teigimu, fondui praėję metai buvo neblogi: akcijos sudaro apie 75% fondo turto, todėl jo vertė trumpuoju laikotarpiu svyruoja labiau, bet užtikrina didesnį ilgalaikį augimą.

„Žiūrint į 2021 metus iki jų pabaigos buvome uždirbę 738.000 Eur realizuoto pelno. Pensijų anuitetų gavėjams skirstome tik tą pelną, kurį realizavome“, – sakė D. Gerulytė.

„Sodros“ vyriausiasis aktuaras Evaldas Valeiša kalbėjo, jog fondo taryba nusprendė kol kas investavimo pelno neskirstyti anuitetų gavėjams, o palikti bent vieneriems metams fonde kaip atsargą veiklos tvarumui užtikrinti.

„Jeigu laikai būtų geri ir nematytume akcijų kritimo, kokį matome nuo metų pradžios, tai pelnas būtų paskirstytas pensijų anuitetų gavėjams ir indeksuojamos pensijų anuitetų išmokos, tačiau fondo taryba, įvertinusi situaciją ir neapibrėžtumą akcijų rinkose bei apskritai geopolitinę padėtį, nusprendė, kad kol kas geriau pelną laikyti fonde ir jo nepaskirstyti anuitetų gavėjams“, – spaudos konferencijoje sakė E. Valeiša.

Šiemet pensijų anuitetų gavėjai gaus vienkartines išmokas iš pelno, gauto iš kitų šaltinių.

Pernai investavimo pelnas siekė 600.000 Eur, iš investicijų ne į akcijas uždirbta 8.000 Eur, o iš kitų šaltinių – apie 30.000 Eur.

