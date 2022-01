Nuo keliø buhalteriø komandos iki dideliø ámoniø aptarnavimo: „Integre“ sëkmës formulë – atvirumas naujovëms

Bendrovės „Integre“ vadovė Vaida Jociutė.

Buhalterinė apskaita yra neatsiejama kiekvieno verslo funkcija, nuo kurių efektyvumo nemažai priklauso ne tik tinkamas mokestinių prievolių vykdymas, bet ir įmonės veiklos stabilumas, sklandus su personalu susijusių procesų administravimas, pinigų srautų užtikrinimas ir net santykiai su verslo partneriais. Buhalterinių paslaugų bendrovės „Integre“, 2022 m. pradėjusios su atnaujintu prekės ženklu, vadovė Vaida Jociutė sako, kad per 15 pastarųjų metų buhalterijos sritis stipriai pasikeitė ir tapo neatsiejama nuo inovatyvių technologinių sprendimų, o prie šių pokyčių dar neprisitaikę verslai turėtų suskubti.

Žengia koja kojon su naujausiomis tendencijomis

Anot „Integre“ vadovės V. Jociutės, net ir tarp įmonių vadovų dar populiarus įsivaizdavimas, kad buhalterija yra statiška, mažai kintanti disciplina, o šiai verslo funkcijai atlikti tereikia vieno ar kelių su „skaičiukais“ draugaujančių darbuotojų. Kitaip tariant, nors daugelis įmonių siekia diegti verslo veiklos efektyvumą didinančias inovacijas įvairiose srityse – nuo gamybos ir logistikos iki klientų aptarnavimo – buhalterijos procesų modernizavimui dėmesio neretai dar pritrūksta.

„Iš dalies tai suprantama. Įmonės turi ribotus resursus, o sekti naujoves visose srityse gali būti išties sudėtinga. Dėl to savo klientų buhalterijos procesų optimizavimu rūpinamės mes. Ir tai sėkmingai darome jau 15 metų. Per tą laiką ėjome koja kojon su naujausiomis tendencijomis ar net buvome jų priešakyje, itin didelį dėmesį skyrėme darbuotojų mokymams bei kompetencijų kėlimui. Visa tai leido suburti stiprią, į pažangius sprendimus orientuotą profesionalų komandą, kuriai savo buhalterijos ir apskaitos procesus patiki ir didžiausios šalies kompanijos“, – sako V. Jociutė.

Pasitiki didžiausios bendrovės

Šiandien „Integre“ paslaugomis naudojasi daugiau nei 160 klientų. Tarp jų rikiuojasi tokios skirtingų sričių įmonės kaip inžinerinių paslaugų aviacijai bendrovė „Kaunas Aircraft Maintenance Services“, prekybos tinklas „Norfa“, gamybinė įmonė „Bio Circle Balticum“, kelių statybos įmonė „Ukmergės keliai“ ir kitos kompanijos. Anot V. Jociutės, užsitarnauti tokių klientų pasitikėjimą ir plėsti jų ratą bendrovei padeda profesionalus požiūris į klientų iššūkius ir darbuotojų turima kompetencija juos paversti pergalėmis.

„Kai kurie klientai su mumis yra praktiškai nuo pirmųjų dienų, jie ir augo kartu su mumis. Tokį klientų pasitikėjimą labai vertiname ir dėl jo itin stengiamės. Sėkmingas bendradarbiavimas su savo sričių lyderiais, o taip pat ir mažesnėmis kompanijomis, atsispindi ir mūsų pačių veiklos rezultatuose – dar 2017 metais „Integre“ apyvarta pirmą kartą peržengė 1 mln. eurų ribą, o pernai siekė 1,5 mln. eurų“, – teigia V. Jociutė.

Šių metų pradžioje atnaujintas „Integre“ prekinis ženklas bei vizualinis identitetas.

Naujas vizualinis identitetas geriau atspindi įmonės vertybes

Modernų įmonės požiūrį į buhalteriją ir bendradarbiavimą su klientais atspindi ir šių metų pradžioje atnaujintas „Integre“ prekinis ženklas bei vizualinis identitetas. Anot V. Jociutės, senasis, dar prieš 15 metų kurtas įmonės logotipas, nebeatliepė naujų buhalterijos srities realijų ir gerokai užaugusios įmonės įvaizdžio bei siekių.

„Prekės ženklo ir vizualinio identiteto pokyčiai simbolizuoja naują įmonės veiklos etapą, kuriame mūsų profesionalumas ir kūrybiškas požiūris į klientų iššūkius, orientacija į kompleksiškus inovatyvius sprendimus bus dar tvirtesniu mūsų veiklos pagrindu ir tolimesnio augimo prielaida. Kartu tai padės mums būti geriau matomiems ir atpažįstamiems rinkoje, kurioje pažangiu požiūriu grįstų buhalterijos paslaugų poreikis artimiausiu metu turėtų tik augti“, – sako V. Jociutė.

Profesionalumo, kokybės ir atsakomybės vertybėmis besivadovaujančios įmonės vizija – teikti aukščiausios kokybės buhalterinės apskaitos paslaugas, sukuriančias realią pridėtinę vertę klientų vykdomai veiklai. Būtent pridėtinės vertės kūrimą ir profesionalų verslo procesų supratimą buvo siekta atspindėti ir naujajame įmonės logotipe.

Buhalterijos neaplenkia skaitmenizacija ir automatizacija

V. Jociutės teigimu, vienas ryškiausių pastaraisiais metai buhalterijos srityje vykstančių pokyčių yra susijęs su procesų skaitmenizacija ir automatizacija, dirbtinio intelekto sprendimų pritaikymu apskaitai. Daugelis buhalterijos ir apskaitos funkcijų yra perkeliamos į elektroninę erdvę, o vis daugiau užduočių atliekama pažangių informacinių sistemų pagalba. Visa tai leidžia įmonių buhalteriją tvarkyti efektyviau, sumažinti žmogiškųjų klaidų tikimybę, suteikia galimybę naudoti naujus duomenų analizės įrankius ir jų dėka gauti vertingų verslo įžvalgų.

„Be abejo, įmonės buhalterijos procesų skaitmenizavimas neįvyksta spragtelėjus pirštais. Tam reikia įdirbio ir kompetencijų. Dėl to savo klientams siekiame būti ne tik buhalterijos paslaugų teikėjai, bet ir konsultantai, padedantys modernizuoti šią sritį, pridėtinę vertę sukuriantys partneriai. Drauge su klientais pastaraisiais metais buhalterijos srityje įgyvendinome ne vieną sėkmingą skaitmenizacijos projektą. Pastebime, kad didesnės įmonės vis labiau domisi galimybėmis šioje srityje“, – pastebi V. Jociutė.

„Integre“ vadovė pasakoja, kad pastaraisiais metais, remdamasi gerosiomis pasaulinėmis praktikomis ir savo patirtimi, bendrovė diegė debesų (angl. cloud) technologijas efektyviam dokumentų apsikeitimui ir darbui su jais, sukūrė ir klientams pasiūlė patogų įrankį sąskaitų išrašymui, su didžiaisiais klientais įgyvendino sąskaitų skaitmenizavimo projektus, pradėjo siūlyti elektroninio personalo dokumentų valdymo sprendimus, ėmėsi operacijų robotizavimo, taip pat investavo į pažangias klientų valdymo (CRM) sistemas bei į efektyvią klientų aptarnavimo (angl. help desk) tarnybą. Be to, pagal klientų poreikius siūloma integracija su visomis populiariausiomis apskaitos programomis, tokiomis kaip „Rivilė Gama“, „Navision“, „Directo“ ir kitomis.

Didelis dėmesys darbuotojų kompetencijoms

Anot V. Jociutės, nepaisant didėjančios technologijų įtakos buhalterijos srityje, su pokyčiais suspėjančios žmogiškosios ir profesinės kompetencijos išlieka esminėmis. Todėl šioje srityje „Integre“ taip pat deda itin daug pastangų.

„Turime ne tik klientų, bet ir darbuotojų, kurie su mūsų bendrove yra beveik nuo pat jos įkūrimo, kartu augo ir ugdė savo kompetencijas. Noras tobulėti ir mokytis yra viena iš sąlygų siekiant prisijungti prie mūsų komandos, o galimybes tam mes tikrai suteikiame. Turime vidinę mokymų akademiją, o taip pat pasirūpiname ir išoriniais kompetencijų kėlimo kursais. Tai viena priežasčių, dėl kurios esame pajėgūs pritraukti tiek tikrus savo srities ekspertus, tiek augti ir mokytis siekiančius specialistus. 2006 m. pradėję veiklą su vienu darbuotoju šiandien buriame daugiau nei 60 profesionalų komandą“, – sako V. Jociutė.

2006 m. pabaigoje įkurta „Integre“ kasmet fiksuoja didėjančius finansinius rezultatus ir darbuotojų skaičių. Įmonė teikia plataus spektro paslaugas – nuo paprastų apskaitos operacijų iki sudėtingų finansinių problemų sprendimų, konsultuoja ir veda specializuotus mokymus. „Integre“ specializuojasi dirbdama su įvairius sektorius ir verslo šakas atstovaujančiomis įmonėmis.

