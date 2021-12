Ákaitusi NT rinka, infliacija ir kibernetinës atakos iðlieka tarp didþiausiø rizikø finansø sistemai

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Bankų, draudikų ir kitų finansų paslaugų teikėjų apklausa parodė, kad 2021 m. antrą pusmetį grįžo apetitas skolinti ir rizikuoti investuojant, tačiau NT, kibernetinės atakos, infliacija ir gyventojų finansinės būklės pablogėjimas atsidūrė tarp didžiausių rizikų šalies finansų sistemos stabilumui.

Padidėjęs rizikos apetitas signalizuoja, kad kredito davėjai didina skolinimo apimtis, o finansų įstaigos gali rinktis rizikingesnes investicijas siekdamos didesnės grąžos, rodo Lietuvos banko atlikta rinkos dalyvių apklausa dėl rizikų Lietuvos finansų sistemai.

Tarp didžiausių rizikų – ir infliacija

Ataskaitoje pažymima, kad trečdalis (32%) finansų įstaigų įvardijo būsto paklausos ir pasiūlos disbalansą kaip svarbiausią priežastį, lemiančią šiuo metu sparčiai kylančias būsto kainas.

„Respondentų nuomone, labiausiai tikėtinas sukrėtimas Lietuvos finansų sistemai per artimiausius 6 mėn. yra tolesnė didelė infliacija. Finansų įstaigos taip pat išskyrė tolesnę pandemijos raidą ir galimus karantino ribojimus bei geopolitinę įtampą kaip labiausiai tikėtinus įvykius, keliančius grėsmę Lietuvos finansų sistemai artimiausiu metu“, – teigiama ataskaitoje.

Gyventojų finansinės būklės pablogėjimo riziką nurodė 21% respondentų. Geopolitinės įtampos keliamą riziką kaip aktualiausią įvardijo 17% respondentų, o rizikos svarba visai finansų sistemai, finansų įstaigų vertinimu, per pusmetį taip pat reikšmingai padidėjo, tačiau buvo mažesnė nei vidutinė.

Į apklausą atsakiusios finansų įstaigos ir toliau mato didžiausią apgyvendinimo ir maitinimo bei kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo veiklų įmonių bankroto riziką, tačiau per pusmetį reikšmingai padidėjo finansų įstaigų, nemanančių, kad įmonių nemokumo tikimybė yra padidėjusi, dalis. Taip nemokumo tikimybę 2021 m. antrąjį pusmetį vertino 72%, o praėjusį pusmetį – 39% įstaigų.

Tiesa, šiek tiek daugiau nei dešimtadalis finansų įstaigų (13%) prognozuoja padidėsiančius nuostolius dėl įmonių nemokumo per ateinančius 12 mėn. Per artimiausius 12–24 mėn. išaugsiančių nuostolių tikisi 9%, o per ateinančius 24 mėn. ir ilgiau – 6% finansų įstaigų.

Draudimo įstaigos išsiskyrė iš kitų įstaigų teikdamos gana didelę svarbą klimato kaitos rizikai. Tačiau jų vertinimu, nė vienos iš rizikų svarba 2021 m. antrąjį pusmetį nebuvo istoriškai didelė.

Lietuvos bankas, siekdamas įvertinti Lietuvos finansų įstaigų požiūrį į galimus iššūkius tvariai finansų sistemos raidai, du kartus per metus atlieka apklausą dėl rizikų Lietuvos finansų sistemai. Bankai, draudimo ir lizingo bendrovės, kredito unijos, investicijų valdymo įmonės ir kitos finansų įstaigos įvertina svarbiausių rizikų Lietuvos finansų sistemai šaltinius, nepalankių įvykių pasireiškimo tikimybę ir galimą jų poveikį šalies finansų sistemai per artimiausius 6 mėn.

[infogram id="5ef4e23d-4fed-43cb-a819-e88812ebeab9" prefix="aML" format="interactive" title="LB rizikų apklausa"]

Pandemijos įtaka slopsta

Taip pat pažymima, kad pandemijos poveikis slopsta: finansų įstaigų norimos prisiimti rizikos lygis 2021 m. antrąjį pusmetį padidėjo ir šiuo metu yra panašus į 2018 m. buvusį lygį.

Dovydas Poderys, Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus vyresnysis ekonomistas, teigia, kad finansų įstaigų atsargumą atspindintis norimos prisiimti rizikos lygis rodo, kad apklaustų įstaigų veikla pamažu grįžta į įprastas vėžes, t. y., rizikos apetitas grįžta į priešpandeminį lygį.

„Tokią tendenciją patvirtina ir tai, kad trigubai išaugo apklaustų įstaigų dalis, kurios teigė, jog pandemija šių metų antrąjį pusmetį jų nepaveikė“, – sako D. Poderys.

Jei 2021 m. I pusmetį tai nurodė kiek daugiau nei dešimtadalis apklaustųjų, tai antrą pusmetį – 35%.

VŽ rašė, kad š. m. trečiąjį ketvirtį skolinimas augo ir gyventojams, ir verslui, ir finansų institucijoms, indėlių metinis augimas buvo šiek tiek lėtesnis.

2021 m. antrąjį pusmetį finansų įstaigų norimos prisiimti rizikos lygis padidėjo. Visos apklausoje dalyvavusios finansų įstaigos mano, jog jų norimos prisiimti rizikos lygis yra mažesnis nei kitų finansų įstaigų. Be to, didžioji dalis (84%) finansų įstaigų teigia, kad jų polinkis rizikuoti per ateinantį pusmetį nesikeis. Panaši dalis (86%) jų mano, kad nesikeis ir kitų Lietuvos finansų įstaigų polinkis rizikuoti.

[infogram id="44c5f3bf-1f81-486d-89bc-5a6f734de6bd" prefix="QUr" format="interactive" title="Bankai ir draudimas: Lietuvos komercinių bankų pelnas, indėliai ir paskolos"]