Valstybës kontrolë: RC neuþtikrina pakankamo duomenø saugumo ir prieinamumo

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Valstybės kontrolė Registrų centrui rekomenduoja imtis papildomų priemonių gerinant valstybės informacinių išteklių prieinamumą, užtikrinant jų saugą, operatyviau sprendžiant incidentus. Tokias spragas aukščiausioji audito institucija įžvelgė, atlikusi Registrų centro 2018–2020 m. laikotarpio auditą.

Registrų centras (RC) yra pagrindinis 25-ių svarbių valstybės informacinių išteklių tvarkytojas. Tačiau Valstybės kontrolė (VK) nustatė, kad šių išteklių prieinamumas ne visada buvo pakankamas: 6-ių iš 8 ypač svarbių valstybės informacinių išteklių neveikimo laikas 2020 m. kai kuriais mėnesiais viršijo leistinas 8 valandas.

Tarp RC tvarkomų informacinių išteklių yra tokie valstybės funkcijoms vykdyti gyvybiškai svarbūs kaip Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema („E-sveikata“), Nekilnojamojo turto ir Juridinių asmenų registrai ir kt.

Šiais duomenimis naudojasi valstybės institucijos, savivaldybės, notarai, antstoliai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. Todėl, sutrikus šių sistemų veiklai, sutrinka sveikatos paslaugų teikimas, sandorių tvirtinimas ir kitų paslaugų teikimas.

Reikia tobulinti

Anot VK, sklandų naudojimąsi valstybės informaciniais ištekliais gali apsunkinti ir tai, kad nėra numatyti asmenys, galintys pakeisti daugiau nei pusę (55%) svarbias IT funkcijas atliekančių darbuotojų. Jei šie darbuotojai paliktų darbą RC arba išeitų ilgalaikių atostogų, tektų imtis skubių priemonių, kad nesutriktų sistemų veikla.

„Atlikus auditą taip pat nustatyta, kad RC nesilaikė kai kurių privalomų informacinių išteklių saugos reikalavimų: trejus metus beveik pusėje visų (11 iš 21) valstybės informacinių išteklių nebuvo atliekami saugos atitikties vertinimai“, – pranešime cituojama Živilė Kindurytė, valstybės kontrolieriaus pavaduotoja.

Jos teigimu, Registrų centrui patobulinus centro tvarkomų valstybės informacinių išteklių valdymą pagal IT gerosios praktikos rekomendacijas, būtų užtikrintas svarbių valstybei informacinių išteklių prieinamumas, pakankama greitaveika ir duomenų sauga.

RC teikia 300 rūšių administracinių ir viešųjų paslaugų. 2018–2020 m. suteiktų paslaugų skaičius išaugo 2,4 karto. 2020 m. valstybės institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims buvo suteikta 293 mln. vnt. paslaugų. Už suteiktas paslaugas 2018–2020 m. gauta 130,7 mln. Eur pajamų.

Laiku nereaguoja į užklausas

Anot valstybės kontrolierių, RC informacinės infrastruktūros pajėgumų poreikio planavimas neatitinka gerosios praktikos: nerengiami valstybės informacinių išteklių pajėgumų vystymo planai, kuriuose būtų kiekybiškai aprašyti esami ir numatyti būsimi našumo, procesorių apkrovos, diskų ir atminties panaudojimo apimtis, tinklų ir elektroninių ryšių pralaidumo, greitaveikos poreikiai, naujų technologijų panaudojimas.

RC taip pat nesudaro pakankamų sąlygų operatyviai reaguoti į naudotojų užklausas ir spręsti visų rūšių incidentus: 2018–2020 m. 54% užklausų ir 43% incidentų neišnagrinėta ir neišspręsta laiku, konstatuoja kontrolieriai.

Auditoriai taip pat nustatė, kad RC incidentų valdymo tvarkose neapibrėžtos valstybės informacinių išteklių incidentų klasifikavimo schemos, nereglamentuotas užklausų valdymas. IT pagalbos tarnybos sistemoje registruojama ne visa užklausai ar incidentui apibūdinti reikalinga informacija, netinkamai vertinama proceso atlikimo kokybė.

2019 m. RC pradėtas diegti informacinių technologijų problemų valdymo procesas, VK vertinumu, nepakankamai rezultatyvus. Incidentų pasikartojimas, jų dinamika, tendencijos neanalizuojamos, problemų valdymo procesas neapibrėžtas: nenustatyti problemų registravimo kriterijai, klasifikavimo schemos, trūksta procedūrų aprašymų, nenustatytos atsakomybės, nekaupiama informacija apie žinomas klaidas.

Nepadeda taupyti valstybės lėšų

Kontrolieriai taip pat pažymi, kad nepakankamai vertinamos galimybės mažinti valstybės biudžeto lėšų poreikį neatlygintinai teikiamoms paslaugoms kompensuoti.

RC gali suteikti 45-ias iš 262-ių duomenų teikimo paslaugų „sistema-sistema“ būdu, kuris yra pigiausias, lyginant su kitais būdais (popieriniu ir elektroniniu). Nustatyta, kad, pavyzdžiui, 2020 m. Juridinių asmenų registro išplėstinių su istorija išrašų elektronine forma ne „sistema-sistema“ būdu suteikta tik 1%, už šią paslaugą apskaičiuota 270.300 Eur valstybės biudžeto kompensacija, kuri būtų 94 kartus mažesnė, jei paslauga būtų suteikta „sistema-sistema“ būdu.

Pateikė rekomendacijas

VK pažymi, kad RC imasi priemonių įgyvendindama valstybės strateginius lūkesčius įmonei pavestose srityse. Centras valdydamas IT procesus faktiškai taiko IT gerosios praktikos rekomendacijas ir didžiąja dalimi pasiekia savo tikslus. Be to, imasi veiksmų, kad IT procesai pasiektų aukštesnį gebos lygį: tobulina IT procesus ir numato rekomendacijų įgyvendinimo priemones.

Tuo pačiu VK pateikė papildomas rekomendacijas, kaip būtų galima tobulinti valstybės informacinių išteklių valdymo procesus.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai – kaip RC savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, VK rekomenduoja, siekiant sumažinti valstybės lėšų poreikį, auditoriai siūlo numatyti priemones, kurios užtikrintų, kad valstybės ir savivaldybių institucijos galėtų naudotis ekonomiškiausiu duomenų gavimo būdu ir kt.

Registrų centrui VK rekomenduoja numatyti priemones, kurios užtikrintų visų svarbias informacinių technologijų funkcijas vykdančių darbuotojų pakeičiamumą, Informacinių technologijų centro kompetencijų poreikio planavimą pagal visuotinai pripažintas gerąsias praktikas, taip pat priemonės, užtikrinančias išteklių saugos atitiktį, jos vertinimus nustatytu periodiškumu ir kt.