Briuselis meta pirðtinæ Kinijos hegemonijai besivystanèiose ðalyse 

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos pirmininkė. Juditos Grigelytės (vŽ) nuotr.

Europos Komisija trečiadienį paskelbė planus iki 2027 m. besivystančiame pasaulyje investuoti 300 mlrd. Eur į valstybinės ir privačios infrastruktūros plėtros projektus.

Numatoma, kad per ES programą „Pasauliniai vartai“ bus investuojama į ekonomikų skaitmenizaciją, transporto, energetikos ir sveikatos srities projektus.

Toks žingsnis laikomas kiek pavėluotu Europos Sąjungos atsaku į Kinijos nuo 2013 m. vykdomą ekonominę ir politinę iniciatyvą „Viena juosta, vienas kelias“ (Belt and Road Initiative, BRI).

Per BRI Pekinas siekia įvairiuose kontinentuose investuoti į uostus, geležinkelius ir kitą ekonominę infrastruktūrą taip „pririšant“ šalis ekonomiškai prie Kinijos.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Pasauliniai vartai“ — tai naujas strateginis požiūris į investicijas. Teiksime paramą savo partneriams visame pasaulyje“, — pristatydama naują ES investicijų programą trečiadienį žurnalistams sakė Ursula von der Leyen, Europos Komisijos (EK) pirmininkė.

„Norime parodyti, kad demokratiškas požiūris gali garantuoti, jog bus atremti nūdienos iššūkiai“, — sakė EK vadovė.

EK dokumente pažymima, kad investicijų programa „Pasauliniai vartai“ būtų vykdoma „suvienijant ES, valstybių narių, Europos finansų institucijų ir nacionalinių plėtros finansavimo institucijų“ išteklius ir jėgas.

U. von der Leyen pridūrė, kad tai bus naudinga besivystančių šalių vietos verslui ir ES verslui, kuris jau yra ten.

„Europos verslas bus įtrauktas, kuriant projektus, kuriuose norime investuoti“, — pridūrė ji.

Milijardai nelygu investicijoms

Vis dėlto Briuselio pristatyti „Pasauliniai vartai“ nėra pozicionuojami, kaip išskirtinė alternatyva Kinijos projektams.

„Pasiūlydami palankų pasirinkimą plėtoti pasaulinę infrastruktūrą per „Pasaulinius vartus“ investuosime į tarptautinį stabilumą ir bendradarbiavimą. Programa leis parodyti, kad demokratinės vertybės suteikia užtikrintumą, sąžiningą ir tvarią partnerystę bei ilgalaikę naudą žmonėms“, — teigiama EK dokumente.

Vieni ekspertai pažymi, kad per metus vidutiniškai skiriami 60 mlrd. Eur tokioms investicijos iš ES institucijų ir valstybių narių tėra menka dalis to, ką investuoja pati Kinija. „EU Observer“ skelbia, kad Kinija turi 540 mlrd. Eur prekybos perteklių su Vakarais, o dalis šių pinigų nukreipiama investicijoms užsienyje. Be to, kinų finansų institucijos užsienio subjektams yra išdavusios 1,15 trln. Eur paskolų ir prekybos kreditų.

Tiesa, neretai su Pekinu bendradarbiaujančios šalys prisiima dideles skolas (o paprastai patys kinai ir suteikia paskolas tiems projektas įgyvendinti), tad investicijos joms nėra labai pelningos. Palyginti tokie projektai yra naudingi Kinijos eksportui ir duoda gerą grąžą.

Tačiau kiti ekspertai pažymi, kad tai, ką Kinija deklaruoja ir realiai investuoja, labai skiriasi.

Kinijos iniciatyvos „Viena juosta, vienas kelias“ centro duomenimis, pasaulyje tėra investuota 47,2 mlrd. USD.

[infogram id="059f39e7-53cd-4a03-9a51-cead5ffc11d8" prefix="SsD" format="interactive" title="Kinijos investicijos pasaulyje"]