Lapkritá sumaþëjo statybininkø ir prekybininkø pasitikëjimas Lietuvos ekonomika

Juditos Grigelytės nuotr.

Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika šį lapkritį, palyginti su spaliu, sumažėjo 1 proc. punktu ir sudarė 2%. Labiausiai sumažėjo statybos pasitikėjimo rodiklis, niūresni ir prekybininkų vertinimai. Tačiau ekonomikos dalyvių nuotaikos šį lapkritį žymiai geresnės nei buvo prieš metus.

Statybos pasitikėjimo rodiklis šį lapkritį, palyginti su spaliu, sumažėjo 7 proc. punktais, prekybos – 5, paslaugų sektoriaus – 1 proc. punktu, praneša Statistikos departamentas. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 proc. punktu. Pramonės pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

Lapkritį, panašiai kaip ir spalį, 18% respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą ribojo dėl COVID-19 pandemijos susiklosčiusi situacija (paslaugų sektoriuje – 24%, prekyboje – 23%, statyboje – 8%, pramonėje – 7%).

Palyginti su 2020 m. lapkričiu bendras ekonominių vertinimų rodiklis šį lapkritį yra 10 proc. punktų didesnis. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 18, pramonės – 10, prekybos – 8, statybos – 7, vartotojų – 2 proc. punktais.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Ir dėl sezoniškumo

Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, verslo tendencijos statybos sektoriuje suprastėjo. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė, kurią lemia ir sezoniškumas.

Nors dauguma (66%) apklaustų įmonių vadovų lapkritį teigė, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, tačiau prognozuojančiųjų jį mažinti dalis padidėjo nuo 16 iki 22%.

Blogesnė ir statybos darbų užsakymų prognozė: mažiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 24% apklaustų įmonių vadovų, daugiau – 17% (prieš mėnesį – atitinkamai 18% ir 17%). 57% respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos didės, 41% – kad nesikeis, 2% – kad mažės.

Pramonininkai stabilūs

Pramonės įmonių vadovų apklausa atskleidė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, verslo tendencijos mažai keitėsi. Pramonės pasitikėjimo rodiklis buvo minus 1, t. y. liko toks pat, kaip ir praėjusį mėnesį.

Panašiai kaip ir praėjusį mėnesį, dauguma – 75% – apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, 21% teigė, kad paklausa per maža, o 4% – kad per didelė. Lapkritį daugiau negu pusė – 57% – respondentų teigė, kad jų įmonės pramonės produkcijos gamyba per pastaruosius mėnesius nesikeitė, 29% – kad ji padidėjo, 14% – kad sumažėjo.

Prekybininkai baiminasi

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 5 proc. punktais. Tam įtakos turėjo pablogėjusi prekybos įmonių verslo padėtis ir blogesnė jos prognozė artimiausiems mėnesiams.

Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėnesius jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 28% iki 18%, o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 8 iki 10%.

77% prekybos įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 8% iki 11% padaugėjo manančiųjų, kad ji pablogės.

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje šiek tiek pablogėjo. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė teikiamų paslaugų paklausos prognozė ir pablogėjusi įmonių verslo padėtis.

Nors daugiau nei du trečdaliai (72%) respondentų teigė, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius 3 mėnesius nepasikeitė, tačiau nuo 24% iki 20% sumažėjo teigiančiųjų, kad ji pagerėjo. Panašiai kaip ir spalį, 28% respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, o 10% – kad sumažėjo.