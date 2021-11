 „Avia Solutions Group“ treèiojo 2021 metø ketvirèio pajamos augo daugiau nei dvigubai, o per 9-is 2021 mënesius uþdirbo 37 milijonus EUR grynojo pelno

2021 m. lapkričio 29d. „Avia Solutions Group“ paskelbė 2021 m. devynių mėnesių finansinius rezultatus.

Nepaisant besitęsiančios pasaulinės COVID-19 krizės, „Avia Solutions Group“ atsigavimas lenkia visos industrijos atsigavimo tempus. Tai labai aiškiai matoma grupės įmonių trečiojo 2021 m. ketvirčio veiklos rezultatuose. Grupės pajamos, lyginant trečiuosius metų ketvirčius, padidėjo net 125%, nuo 134 milijonų EUR per 2020 m. trečiąjį ketvirtį, iki 300 milijonų EUR per 2021 m. trečiąjį ketvirtį. Tuo pačiu laikotarpiu grupės EBITDA 2020 ir 2021 m. atitinkamai sudarė 15 milijonų EUR ir 52 milijonus EUR, tai sudaro 3,5 karto EBITDA augimą per vienerius metus.

Per 2021 m. devynis mėnesius grupės pajamos siekė 668 milijonus eurų, EBITDA 95 milijonus eurų, o grupės grynasis pelnas siekė 37 milijonų eurų.

„Žvelgdami į šio ketvirčio rezultatus matome aiškią mūsų pasirinktos veiklos strategijos naudą visai įmonių grupei. Vis dar išliekantis didelis poreikis skraidinti krovinius bei padidėjusi užsakomųjų skrydžių paklausa tarp poilsiautojų ir verslo klientų vasaros ir rudens laikotarpiais užtikrino finansiškai stiprius 2021 m. trečiojo ketvirčio rezultatus. Didėjantis oro uostuose veikiančių įmonių užimtumas, augantys keleivių srautai bei optimistinės ateities prognozės indikuoja, kad palaipsniui grįžtame į priešpandeminę situaciją ir artimoje ateityje galime tikėtis dar pozityvesnių veiklos rezultatų aviacijos industrijoje“, – sakė „Avia Solutions Group“ generalinis direktorius Jonas Janukėnas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Rugsėjį „Avia Solutions Group“ užmezgė strateginę partnerystę su pirmaujančia kelionių ir turizmo sektorių investicijų specialiste „Certares Management“. Jungtinėse Amerikos Valstijose įkurta investicijų valdymo įmonė į grupės kapitalą investavo 300 mln. EUR. „Certares“ investicijų portfelyje yra viena didžiausių Brazilijos oro kompanijų „Azul S.A.“, per bendrą įmonę valdoma „American Express Global Business Travel“, JAV saugumo tarnyba „Guardian Alarm“, automobilių nuomos kompanija „Hertz Global Holdings“, Čilės oro kompanija „Latam Airlines“, kelionių platforma „Liberty TripAdvisor Holdings“, Prancūzijos kelionių agentūra „Marietton Developpement“, Jungtinės Karalystės superautomobilių gamintojas „McLaren Group“ ir įvairios kelionių agentūros JAV, Europoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Kanadoje. Partnerystė suteikia įmonių grupei prieigą prie įspūdingos „Certares“ patirties bei plataus rinkos žaidėjų-partnerių tinklo.

Šių metų spalio mėn. „Avia Solutions Group“ įsigijo įmonę „Biggin Hill Hangar Company Limited“ ir jai priklausantį „Hangar 510“, aukščiausios kokybės paslaugas teikiantį keleivių terminalą ir techninės priežiūros ir remonto operacijų centrą, esantį viename iš pirmaujančių Jungtinės Karalystės verslo aviacijos oro uostų Londono Biggin Hill. 2021 metais Londono Biggin Hill oro uostas buvo 2-as populiariausias JK verslo aviacijos oro uostas po Farnborough, aptarnavęs net 18,6 % visų skrydžių, įvykdytų 10-tyje populiariausių JK verslo aviacijos oro uostų kartu paėmus. Šiuo sandoriu „Avia Solutions Group“ dar labiau sustiprino savo poziciją JK aviacijos paslaugų rinkoje.

Siekdama pabrėžti ateities technologijų ir inovacijų svarbą aviacijos industrijoje, trečiojo 2021 m. ketvirčio metu „Avia Solutions Group“ įsteigė „Digital Aero Technologies“ holdingą, kuris jungia aviacijos įmones, veikiančias technologijomis grįstuose aviacijos sektoriuose. Ilgalaikėje perspektyvoje holdingui priklausančių įmonių veikla apims platų paslaugų spektrą – nuo nuotolinio mokymosi ir duomenų analizės iki transporto ir pramonės skaitmeninimo sprendimų. Per savo rizikos kapitalo fondą „AeroCity Tech Ventures“ „Digital Aero Technologies“ skirs 20 milijonų EUR sumą skatinti įmones prisidėti prie aviacijos industrijos efektyvinimo ir procesų skaitmeninimo.

2020 metais pradėta plėtra krovininių skrydžių rinkoje trečiojo 2021 metų ketvirčio metu buvo ir toliau vystoma. Šį ketvirtį grupės įmonės 16% išplėtė savo orlaivių parką, nuo 69 orlaivių iki 80. Visi įsigyti orlaiviai – keleiviniai. Grupei priklausanti įmonė „Bluebird Nordic“ paskelbė, kad iki 2024 m. jos orlaivių parką papildys 25 už senosios kartos orlaivius pranašesni Boeing 737-800 lėktuvai.

Diversifikuotas grupės produktų ir paslaugų portfelis, stipri pozicija rinkoje ir dėmesys B2B klientų segmentui buvo pagrindiniai grupės atsigavimą lemiantys veiksniai. Didžiausia grupės pajamų dalis yra sugeneruojama Europoje 79%, Azijoje 8% ir Šiaurės Amerikoje 4%.

Kaip ir prognozuota, trečiojo ketvirčio metu buvo juntamas spartesnis aviacijos sektoriaus atsigavimas atlaisvėjus kelionėms, padaugėjus renginių bei paspartėjus vakcinacijai. Tikimasi, kad ketvirtajame ketvirtyje ir toliau bus juntamas spartesnis atsigavimas, kuriam nekliudys kelionių ribojimai ar sienų uždarymai.

„Avia Solutions Group“ ir toliau planuoja aktyvią plėtrą Vakarų Europos bei Šiaurės Amerikos rinkose.