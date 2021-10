Eksportas auga toliau, o ypač – lietuviškos kilmės prekių  

Lino Butkaus (VŽ) nuotr.

Lietuvos eksportas 2021 m. sausį – rugpjūtį, palyginti tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 18,7% iki 21,4 mlrd. Eur, penktadienį pranešė Statistikos departamentas.

Dar sparčiau augo lietuviškos kilmės prekių eksportas: 2021 m. sausį – rugpjūtį jis šoktelėjo 23,7%, palyginti tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, o neįskaičiuojant naftos produktų – 21,9%.

Per metus – 2021 m. rugpjūtį lyginant su 2020 m. rugpjūčiu – šalies eksportas išaugo 19,8%.

2021 m. sausį – rugpjūtį importo į Lietuvą vertė sudarė 23,3 mlrd. Eur, tai 25,7% daugiau nei prieš metus.

[infogram id="93d105f8-73f3-490f-aa36-698006b2bd37" prefix="3yy" format="interactive" title="Lietuvos eksportas 2004-2021 08"]

Vien rugpjūtį prekių iš Lietuvos eksportuota už 2,97 mlrd. Eur, o lietuviškos kilmės prekių – už 1,88 mlrd. Eur.

Lietuvos eksporto padidėjimui per pirmus aštuonis šių metų mėnesius didžiausios įtakos turėjo išaugęs naftos produktų, įvairių chemijos produktų, antžeminio transporto priemonių eksportas. Prie importo padidėjimo svariai prisidėjo augęs žalios naftos importas.

Per mėnesį – 2021 m. rugpjūtį lyginant su 2021 m. liepa – šalies eksportas padidėjo 8,4%, o importas susitraukė 1,9%. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo 5 kartus išaugęs javų eksportas, taip pat įtakos turėjo ūgtelėjęs naftos produktų, aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių eksportas. Lietuviškos kilmės prekių eksportas per mėnesį padidėjo 14,2%, be mineralinių produktų –11%.

[infogram id="6b6b4e47-93d4-4caf-a556-cb34c19c7bf0" prefix="f8q" format="interactive" title="Pagrindinės Lietuvos eksporto šalys 2021 01-08"]

