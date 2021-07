Nemokiomis gali tapti 195 įmonės, skelbia VMI, bet tai tik pradžia

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Savaitgalį pradėjus veikti Ankstyvojo perspėjimo sistemai (APS), Valstybinė mokesčių inspekcija atliko PVM mokėtojų vertinimą ir nustatė, jog 195 bendrovėms šiuo metu yra iškilusi grėsmė tapti nemokiomis. Dėl atidėtų mokesčių ir kitų įsipareigojimų Lietuvoje potencialiai nemokių įmonių skaičius pasiekė 1.700, rodo kitas tyrimas.

Kaip nurodoma pranešime, šias įmones apie nemokumo riziką VMI informuos asmeniškai, o verslo atstovai, galės kreiptis į verslumo ir eksporto plėtros agentūrą „Versli Lietuva“ konsultacijoms dėl tolimesnių įmonės veiksmų.

Gintarė Skaistė, finansų ministrė, pažymi, kad Lietuvoje pradėjus veikti Ankstyvojo perspėjimo sistemai, atsiranda prevencinis įrankis su finansiniais iššūkiais susiduriančiam smulkiam ir vidutiniam verslui, leisiantis gauti ankstyvą signalą ir išlaikyti dar gyvybingą verslą.

„Žinoma, gautas perspėjimas iš karto nereiškia nuosprendžio verslui – veikiau priešingai – tai galimybė peržiūrėti veiklą, konsultuotis su profesionalais ir rasti tinkamus sprendimus kiekvienu konkrečiu atveju“, – pranešime cituojama G. Skaistė.

Įmones, kurioms gresia nemokumo rizika, VMI identifikavo įvertinusi įmonių bei trečiųjų šaltinių pateikiamus finansinius duomenis. Tam buvo panaudoti pelno mokesčio, PVM deklaracijų, finansinės atskaitomybės ir kiti trečiųjų šalių teikiami dokumentai. Šią atranką VMI pakartotinai vykdys kas ketvirtį.

Tarp atrinktų įmonių, didžiąją dalį sudaro apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (46 įmonės), didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto (45 įmonės) ir apdirbamosios gamybos veiklą (27 įmonės) vykdančios įmonės. Maždaug puse įmonių, kurioms galimai yra kilusi nemokumo rizika, naudojasi VMI teikiamomis pagalbos priemonėmis nuo COVID-19.

Nauja prievolė vadovams

VŽ rašė, kad, nepaisant pradėjusios veikti APS, vadovai, kuriems naujieji Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai numatė prievolę vertinti įmonių nemokumo tikimybę, vien šia sistema kliautis negalės.

Įstatyme numatytos naujos pareigos įmonių vadovams – nedelsiant informuoti juridinius asmenis apie nemokumo tikimybę ir siūlyti spręsti finansinių sunkumų klausimą, imtis veiksmų kreditorių interesams apsaugoti ir kt.– nėra tiesiogiai susijusios su pranešimu apie galimybę pasinaudoti APS. Tai reiškia, kad nemokumo bylose iš vadovo pareikalavus atlyginti žalą, jis vargu ar galėtų pasiaiškinti, kad įstatyme numatytų priemonių nesiėmė, nes įmonė nebuvo gavusi APS pranešimo apie galimą nemokumo riziką.

Vadovus konsultuos „Versli Lietuva”

Perspėjimo laiškus per Mano VMI įmonės gaus netrukus — liepos 19 — 23 d. Finansinių sunkumų patiriantys verslai, norėdami pasinaudoti APS paslauga, turės užpildyti anketą, kuri leis identifikuoti jų ateities planus ir pagalbos lūkesčius. Anketos duomenis įvertins ir su verslo atstovais susisieks „Versli Lietuva” specialistai.

Verslininkams, priklausomai nuo jų verslo būklės, bus suteikta individualizuota informacija apie galimus tolimesnius verslo vystymo kelius. Verslininkams, galintiems ir norintiems išsaugoti savo verslą, bus suteikta išsami informacija apie įvairias, nemokamai prieinamas pagalbos priemones, galinčias padėti išvengti nemokumo. Tuo tarpu verslai, patiriantys didesnių sunkumų, gaus išsamią informaciją apie restruktūrizavimo arba bankroto procedūrų inicijavimo galimybes.

Inga Juozapavičienė, „Versli Lietuva” Verslumo departamento vadovė, komentuoja, kad ankstyvojo perspėjimo sistemos pranešimas jį gavusiam verslininkui turėtų būti svarbus ženklas, rodantis, jog laikas priimti naujus strateginius verslo sprendimus.

„Svarbu pabrėžti, jog net nusprendus inicijuoti bankrotą – to nereikėtų suprasti kaip nuosprendžio, o vertinti kaip naują patirtį, kuri gali ateityje padėti sukurti kitą verslą.? Be to, verslininkai, nusprendę inicijuoti naujus verslus, visuomet galės kreiptis į „Verslią Lietuvą“ ir nemokamai konsultuotis verslo vystymo klausimais bei pasinaudoti kitomis mūsų paslaugomis ir programomis“, – teigia I. Juozapavičienė.

Ankstyvojo perspėjimo sistemą įgyvendina Finansų ministerija kartu su Valstybine mokesčių inspekcija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei „Versli Lietuva“.

Padaugėjo verslo „zombių“

VŽ taip pat skelbė, kad per tris mėnesius skaičius pasipildė beveik 300 įmonių, ir dabar siekia 1.700, rodo „Scorify“ atlikta įmonių finansų analizė.

Potencialiai nemokių įmonių augimą lemia atidėti mokesčiai, kuriuos reikės sumokėti pasibaigus atidėjimams šį rudenį.

„Scorify“ pažymi, kad verslo „zombių“ daugėja nepaisant to, kad bendrai įmonių veiklos rodikliai stabiliai gerėja – auga darbuotojų skaičius, gerėja įmonių kredito rizikos vertinimas, taip pat stabiliai atsigauna verslas ir regionuose, kur įmonių augimas iki šiol buvo lėtesnis.

Apžvalga atskleidžia, kad birželio pabaigoje bankroto požymių turėjo 2.301 įmonė, tačiau per metus bankrutavo tik 629 įmonės – palyginti su priešpandeminiu laikotarpiu, jų turėtų būti bent keturis kartus daugiau. 2019 m. Lietuvoje bankroto procedūras pradėjo arba bankrutavo 2.571 įmonė.

