Lietuvos eksportas auga toliau, gegužę ūgtelėjo naftos ir tabako produktų pardavimai užsienyje

2021 m. sausį–gegužę, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos eksportas padidėjo 17,1%, o importas – 22,2%, praneša Statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 22,3%, o neskaičiuojant naftos produktų – 24,1%.

Šio laikotarpio eksporto padidėjimą lėmė išaugęs įvairių chemijos produktų (2,2 karto), baldų (31,1%), antžeminio transporto priemonių (42,7%) eksportas, nurodo statistikai.

Per metus – 2021 m. gegužę, palyginti su 2020 m. geguže – eksporto apimtis šoktelėjo 37,9%, importo – 55,3%. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 52,1%, be mineralinių produktų – 46,6%.

Vien šių metų gegužę prekių buvo eksportuota už 2,73 mlrd. Eur, importuota už 3,09 mlrd. Eur. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,7 mlrd. Eur. Užsienio prekybos deficitas sudarė 362,8 mln. Eur.

Per mėnesį – 2021 m. gegužę, palyginti su 2021 m. balandžiu – eksportas padidėjo 2,3%, o importas – 5,1%. Mėnesio eksporto augimui įtakos turėjo išaugęs naftos produktų (30,7%), tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (87,4%), javų (48,3%) eksportas. Lietuviškos kilmės prekių pardavimai užsienyje per mėnesį padidėjo 7%, be mineralinių produktų – 4,2%.

2021 m. sausio–gegužės mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją, Latviją, Vokietiją, Lenkiją. Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją, Jungtines Valstijas, Lenkiją, Švediją ir Nyderlandus.

Per pirmus penkis šių metų mėnesius Lietuva daugiausia eksportavo chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos, mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos) bei įvairių pramonės dirbinių.

