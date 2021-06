Lietuvos bankas iki 5,1% padidino šių metų augimo prognozę 

Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas (LB) 2,2 proc. punkto padidino šių metų Lietuvos BVP augimo prognozę iki 5,1%, o kitų metų sumažino 1 proc. punktu, iki 4,1%.

Tekstas papildytas LB vadovo komentaru dėl NT kainų pokyčių įtraukimo į infliacijos krepšelį

Spartesnį ekonomikos atsigavimą, centrinio banko ekonomistų nuomone, šiemet lemia stiprus vartojimas ir atsigaunančios verslo investicijos – juos teigiamai veikia įsibėgėjanti vakcinacija ir gerėjanti epidemiologinė padėtis tiek Lietuvoje, tiek pagrindinėse Lietuvos eksporto rinkose.

Kovą LB tikėjosi, kad pernai dėl pandemijos iššūkių šalies BVP susitraukus apie 0,8%, šiemet ūkis turėtų atsigauti ir ūgtelėti 2,9%, o 2022 m. – 5,1%.

[infogram id="b2024279-daf1-4304-b0b1-2a60ed50e5f4" prefix="9mi" format="interactive" title="Skirtingos BVP prognozės 2021 06 14"]

Kainų klausimu

Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, pirmadienį žurnalistams teigė, kad sparčiau atsigaunant ekonomikai, greičiau kilo ir kainos. Vis dėlto numatoma, kad šiemet infliacijos padidėjimas bus laikinas ir nuosaikus. Lietuvoje šiemet numatoma 2,2%, o 2022 m. – 2,1% infliacija.

Infliacija nuo metų pradžios yra padidėjusi ir grįžusi į priešpandeminį lygį, o labiausiai kainos augo dėl kilusių naftos kainų.

„Naftos kainos buvo beveik ketvirtadaliu didesnės nei prieš metus. Tačiau jau gegužę degalai kainavo panašiai, kaip 2019 m.“, – sakė LB vadovas.

Kainas kėlė ir išaugusios žaliavų kainos, tačiau, pasak G. Šimkaus, tai yra laikinas reiškinys.

LB prognozuoja, kad darbo užmokestis ir toliau turėtų didėti sparčiau nei kainos. Prognozuojama, kad šiemet atlyginimai kils vidutiniškai 7%, kitąmet – 5,9%.

Krizė paveikė mažiau įmonių

LB skelbia, kad su finansiniais sunkumais per pandemiją susidūrė kas penkta įmonė (19%), kai per ankstesnę 2008-2009 m. krizę tokių buvo daugiau nei pusė (52%).

Viena priežasčių, kodėl taip atsitiko, pasak LB vadovo, yra tai, kad įmonės turėjo sukaupę „lašinukus“, kurie leido išgyventi sudėtingą laikotarpį. Prie to prisidėjo ir valstybės pagalba.

„Vis dėlto verta pastebėti, kad pandemija nėra pasibaigusi, todėl galime sulaukti daugiau bankrotų ateityje“, – sakė G. Šimkus.

NT vertinimai

LB pažymi, kad Lietuvos finansų sistema reikšmingų nuostolių dėl pandemijos iki šiol nepatyrė, o bankų testavimo nepalankiomis sąlygomis rezultatai rodo, kad jie turi pakankamą kapitalo šarvą ir gebėtų atlaikyti ir reikšmingą hipotetinį 6,8% ekonomikos nuosmukį. Kaip pagrindinės rizikos finansų sistemai įvardijamos suvaržymų paveiktų įmonių finansinės būklės pablogėjimas ir su tuo susiję padariniai ekonomikai bei istoriškai didelį aktyvumą pasiekusios gyvenamojo nekilnojamojo turto (NT) rinkos perkaitimo rizika.

„Lietuvos banko ekonomistų vertinimu, būsto kainos šiuo metu vis dar atitinka fundamentalius rodiklius, kurie per pandemiją taip pat gerėjo: sparčiai didėjo atlyginimai, santaupos ir gyventojų skaičius didmiesčiuose. Tačiau užsitęsusio didelio NT rinkos aktyvumo ir pernelyg optimistinių lūkesčių kokteilis galėtų paskatinti netvarų kainų kilimą ir būsto rinkos perkaitimą. Dėl to atidžiai stebime šią rinką ir esame pasirengę reaguoti, kai matysime, kad to reikia“, – pranešime cituojamas G. Šimkus.

G. Šimkus vėliau atsakydamas į VŽ klausimą teigė, kad šiuo metu diskutuojama apie tai, kad NT kainų pokyčiai galėtų būti įtraukti į infliacijos krepšelį.

„Manau, kad taip ir bus“, – sakė G. Šimkus.

Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas, pirmadienį komentare apie infliaciją pabrėžia, kad labiausiai turėtų neraminti ne pabrangusios žaliavos, gabenimo konteineriais išlaidos ar kiti kainų šuoliai, susiję su po pandemijos sutrikusia tiekimo grandine, – šie veiksniai iš tiesų, tikėtina, bus laikini.

„Vis tik tuo pačiu metu sunku ignoruoti tai, kad daugelyje pasaulio šalių dviženklę infliaciją galima stebėti nekilnojamojo turto rinkose, kur kainos šturmuoja naujus, dažnai nelabai tvarius rekordus“, – teigia N. Mačiulis.

nuotrauka::1

Jo teigimu, Lietuvoje situacija būsto rinkoje nėra tokia įtempta – būsto įperkamumas kol kas išlieka aukštas, tačiau kainų augimas kelia nerimą, nes pirmąjį šių metų ketvirtį būsto kainos buvo 12% didesnės nei prieš metus.

„Kol kas centriniai bankai vienbalsiai tiesiog kartoja, kad ši infliacija yra laikina, po pusmečio kito turėtų atslūgti ir toliau iki dugno spaudžia spausdintuvų akseleratoriaus pedalą. Gerai, kad gydytojo kabinete pasiskundus chronišku skausmu gydytojai neišspiria pro duris, pasiūlydami pusmetį palaukti, puoselėjant viltį, kad skausmas pats praeis“, – apibendrina N. Mačiulis.

Praėjusią savaitę Lietuvos BVP augimo prognozę pagerino ir Finansų ministerija (FM): šiemet šalies ekonomika augs sparčiau, nei buvo prognozuota pavasarį – 2021 m. bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas sieks 4,1%, o 2022 m. jis paspartės iki 4,4%.

Kovą FM prognozavo, kad Lietuvos ūkio augimas šiemet sieks 2,6%, o 2022 m. paspartės iki 3,2%.

[infogram id="bf1f51d6-2817-48b9-9542-f9b433bcaf3a" prefix="krn" format="interactive" title="Makroekonomikos prognozės: Lietuvos bankas 2021 06 14"]

Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

