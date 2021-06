Balandį – nedidelis eksporto krytis, per metus – galingas jo šuolis

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Per mėnesį – balandį palyginti su kovu – Lietuvos eksportas šiek tiek susitraukė, labiausiai dėl mažesnių naftos ir chemijos produktų pardavimų užsienyje. Šį balandį palyginus su 2020 m. balandžiu užfiksuotas solidus, beveik 40% siekiantis metinis eksporto augimas.

2021 m. pirmus keturis mėnesius palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, Lietuvos eksportas išaugo 12,6%, o importas – 14,4%, praneša Statistikos departamentas. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 15,6%, o be mineralinių produktų – 18,7%.

[infogram id="2cc577b3-cf72-4888-86de-79840db3b396" prefix="ZmH" format="interactive" title="Lietuvos eksportas 2004-2021 04"]

Eksporto augimą labiausiai lėmė išaugę chemijos produktų, baldų, antžeminio transporto priemonių pardavimai užsienio šalyse.

2021 m. sausį –balandį Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją, Latviją, Vokietiją ir Lenkiją. Pagrindinės lietuviškos kilmės prekių eksporto rinkos buvo Vokietija, Jungtinės Valstijos, Lenkija, Švedija bei Nyderlandai.

[infogram id="22df25c4-c82a-461b-9435-90244a86404e" prefix="MFV" format="interactive" title="Pagrindinės Lietuvos eksporto šalys 2021 01-04"]

Per metus (2021 m. balandį, palyginti su 2020 m. balandžiu) eksportas padidėjo 39,6%, o importas – 49,2%, . Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs baldų (99,7%), antžeminio transporto priemonių (2,4 karto), naftos produktų (2,1 karto) eksportas.

Lietuviškos kilmės prekių eksportas per metus išaugo 41,3%, o neskaičiuojant naftos produktų – 36,2%.

Per mėnesį – šių metų balandį palyginti su kovu – eksportas susitraukė 2,8%, o importas – 5,8%. Eksporto sumažėjimui didžiausios įtakos turėjo sumenkę naftos produktų ir chemijos produktų pardavimai užsienyje. Lietuviškos kilmės prekių eksportas per mėnesį sumažėjo 4,8%, be mineralinių produktų – 2,9%.

Vien per šių metų balandį prekių eksportuota už 2,67 mlrd. Eur, o importuota už 2,93 mlrd. Eur. Lietuviškos kilmės prekių užsienyje parduota už 1,57 mlrd. Eur. Užsienio prekybos deficitas sudarė 259,3 mln. Eur.

2021 m. gegužės mėnesio užsienio prekybos statistinę informaciją Statistikos departamentas skelbs liepos 9 dieną.

