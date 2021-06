Kompensacijos prekių ženklų ir dizaino registracijai bei intelektinės nuosavybės portfelio peržiūros paslaugai

Naujas verslas prasideda nuo idėjos. Kiek vėliau imama galvoti apie prekių ir paslaugų kūrimą, klientų paiešką ir naujas rinkas. Tačiau kiekvienas verslas nuo pat pradžių savo verslo procesuose sukuria daugiau ar mažiau intelektinės nuosavybės objektų, kurie yra įdomūs konkurentams, todėl labai svarbu iškart turėti ne tik verslo vystymo, bet ir intelektinės nuosavybės apsaugos strategiją — neapsaugota arba nepakankamai apsaugota turima intelektinė nuosavybė gali būti viena iš verslo rizikų.

Paprastai į intelektinės nuosavybės portfelį pirmasis patenka juridinio asmens pavadinimas. Remdamasi juo, įmonė jau gali drausti ne tik panašių juridinio asmens pavadinimų registracijas, bet ir drausti registruoti ir naudoti tapačius arba klaidinančiai panašius prekių ženklus ar domenus. Vėliau į portfelį patenka produkto ar paslaugos pavadinimas (prekių ženklas), produkto pakuotė (dizainas), interneto svetainės adresas (domenas) bei turinys (autorių teisės ir (arba) dizainas), technologiniai sprendimai (išradimas ar komercinė paslaptis). Tinkama šių objektų apsauga — registracija ir (arba) sutartys dėl šių objektų nuosavybės — gerokai palengvina verslo procesus: nors neapsaugo nuo kopijavimo, tačiau tikrai palengvina teisių gynimą ir savo pozicijų rinkoje išlaikymą.

nuotrauka::1 left

Valstybinio patentų biuro (VPB) užsakymu atliktos verslo apklausos duomenimis, net 82 procentai įmonių atstovų nurodė žinantys apie intelektinės nuosavybės apsaugos galimybes — per 2 metus šis rodiklis padidėjo nuo 78 iki 82 procentų, be to, 4 procentais sumažėjo nieko apie tai nežinančių. Vis daugiau verslo atstovų žino apie intelektinės nuosavybės objektų apsaugą ne tik nacionaliniu, bet ir Europos mastu – šis rodiklis, lyginant su 2018 m., padidėjo 3 procentais iki 69 procentų.

Kartu augo ir skaičius tų įmonių, kurios, norėdamos apsaugoti savo prekių ženklus, dizainą ar išradimus, rinktųsi juos registruoti – registraciją kaip apsaugos būdą rinktųsi 80 procentų apklaustųjų.

VPB 2020 m. duomenys rodo, kad pandemija kol kas nepadarė didelės įtakos Lietuvos verslo aktyvumui registruojant prekių ženklus, dizainą ar išradimus: gauta beveik 2 300 paraiškų nacionaliniams prekių ženklams registruoti (ir tai yra beveik 8 procentais daugiau nei 2019 m.). Be to, pernai Lietuvos pareiškėjai pateikė 96 nacionalines patentų paraiškas dėl išradimų apsaugos (7 procentais daugiau nei 2019 m.). Šiek tiek (6 procentais) sumažėjo tik Lietuvos pareiškėjų pateiktų nacionalinių dizaino paraiškų — dizainas nacionaliniu mastu saugomas vangiai, nors tai yra efektyvus ir nebrangiai kainuojantis būdas apsaugoti savo autoriaus kūrinius bei gaminių vaizdą.

nuotrauka::2 nocrop

Pagrindiniai intelektinės nuosavybės apsaugos principai:

Intelektinės nuosavybės teisių apsauga yra teritorinė: svarbu apsaugoti intelektinės nuosavybės objektus ten, kur verslas jau vykdomas arba planuojamas vykdyti.

Intelektinės nuosavybės objektų apsauga yra teminuota: svarbu nepamiršti laiku pratęsti intelektinės nuosavybės objekto galiojimą.

Intelektinė nuosavybė saugo tokį objektą, koks yra registruotas – pasikeitus objektui svarbu įvertinti naujos registracijos poreikį.

Kad intelektinės nuosavybės portfelis būtų efektyvus ir sukurtų daugiausia pridėtinės vertės, svaru jį nuolat prižiūrėti ir periodiškai peržiūrėti verslo procesus. Štai pagrindiniai klausimai, į kuriuos rekomenduotina atsakyti atliekant verslo procesų peržiūrą:

Kokie intelektinės nuosavybės objektai jau saugomi?

Kokie intelektinė nuosavybės objektai yra naudojami?

Ar naudojama tai, kas registruota?

Kas naujo sukurta verslo procesuose?

Ar naujai sukurti Intelektinės nuosavybės objektai nepažeidžia ankstesnių trečiųjų asmenų teisių?

Kokiems naujai sukurtiems intelektinės nuosavybės objektams trūksta apsaugos?

Ar Intelektinės nuosavybės objektų kūrimo procesai ir jų apsauga tinkamai reglamentuoti sutartimis su darbuotojais bei trečiaisiais asmenimis?

nuotrauka::3 left

Verslo praktikoje būtų galima išskirti 2 klasikines situacijas – verslas dėmesį koncentruoja į prekių ar paslaugų vystymą bei rinklų plėtrą ir neskiria pakankamo lygiagretaus dėmesio šiuose verslo procesuose sukuriamos intelektinės nuosavybės apsaugai arba – tinkamai identifikuoja sukuriamus intelektinės nuosavybės objektus, tačiau neturi pakankamos kompetencijos savarankiškam jų įvertinimui bei apsaugos strategijos numatymui, arba – tiesiog mano, kad intelektinės nuosavybės apsauga yra per brangi.

Įprastai intelektinės nuosavybės apsauga ir su tuo susijusios išlaidos laikomos paties verslo atsakomybe, tačiau Europos Komisija (EK) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT), reaguodamos į paramos verslui poreikį, 2021 m. įgyvendina pilotinį projektą „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“, skirtą suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti savo prekių ženklus ar dizainus juos registruojant nacionaliniu, regioniniu ar visos ES mastu. Projektu gali pasinaudoti ir fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas.MVĮ gali kreiptis dėl dalies išlaidų kompensavimo: susigrąžinant 50 proc. prekių ženklų ar dizaino registracijos mokesčio bei 75 proc. intelektinės nuosavybės (IN) portfelio audito (IN išankstinės diagnozės) paslaugos mokesčio kompensavimo. Maksimali vienos MVĮ galimos gauti kompensacijos suma – 1500 eurų.

Projekto statistika rodo, kad Lietuvos verslas itin aktyviai naudojasi šia galimybe ir pagal paraiškų kompensacijoms gauti teikimo aktyvumą yra vienas aktyviausių visoje ES.

nuotrauka::4 left

Vilija Viešūnaitė, advokatų kontoros Triniti Jurex vadovaujančioji partnerė, Intelektinės nuosavybės teisės praktikos grupės regiono vadovė sako, kad jaučiamas Lietuvos įmonių susidomėjimas šia kompensacijos programa. Net ir dalinė žyminio mokesčio ar intelektinės nuosavybės teisinio audito kompensacija padeda mažoms ir vidutinėms įmonėms apsispręsti padidinti savo intelektinės nuosavybės objektų apsaugą. Kelių mėnesių programos praktika rodo, kad programa labiau skirta neskubiems, o ilgą laiką turėtiems, bet dar neįgyvendintiems planams, realizuoti, kadangi pasinaudoti kompensacija ir, pvz. registruoti prekių ženklą, galima tik pateikus paraišką ir gavus patvirtinimą, tačiau paraišką galima teikti tik per tam tikrus iš anksto nustatytus laiko tarpus. Bet kuriuo atveju tai yra puikus būdas susitvarkyti visą intelektinės nuosavybės portfelį.

Agnė Petrauskienė, VšĮ WoW University rėmėjų ambasadorė teigia, kad prekių ženklas organizacijai yra tarsi veidas, kuriuo WOW Universitetas yra žmonių sutinkamas ir atpažįstamas. Po ženklu slypi įmonės identitetas, intelektinis kapitalas, vertybės, komunikacija į pasaulį ir į pačią organizaciją. Šiai dienai, sėkmingos veiklos plėtros ir vystymo galimybės neatsiejamai susiję su intelektinės nuosavybės apsauga. Įmonei rūpi, kad jos intelektinės nuosavybės teisės būtų apsaugotos, tai ypač svarbu, kada organizacijos strategija yra grindžiama unikalia kūryba ir inovacijomis. VšĮ WoW University atstovės teigimu, ši kompensacijos programa leido apsaugoti įmonės prekių ženklą didesnėje teritorijoje, todėl dabar jaučiasi saugūs visoje Europos Sąjungoje.

Svarbiausi dalyvavimo projekte principai:

Kompensavimas galimas tik toms IN audito paslaugoms ir paraiškoms, kurios paduotos po projekto pradžios, ir kurių pareiškėjai yra gavę išankstinį ESINT patvirtinimą būsimai kompensacijai.

Prašymą kompensavimui galima pateikti per tam numatytus terminus: liepos mėn. 1-31 d., rugsėjo mėn. 1-31 d.

Dar iki termino prašymui dėl kompensavimo pateikti peržiūrėkite, kokius dokumentus reikės pateikti ir pasiruoškite juos iš anksto – patvirtinimas kompensacijai grindžiamas kiekvieno iš projekto etapų biudžeto likučiu, tad dėl kompensacijos patartina kreiptis kaip įmanoma anksčiau – prašymai teikiami per ESINT tinklapyje nurodytą sistemą.

Iš anksto apgalvokite kokius objektus (prekių ženklus ar dizainą) norėsite apsaugoti ir koks apsaugos kelias jums reikalingas (nacionalinis ar ES), nes bus galima pateikti tik viena? paraišką prekių ženklų ar dizaino registravimo mokesčiams kompensuoti.

Viena MVĮ galės gauti iki 1500 Eur paramos (pagal patirtas faktines registracijos ir (ar) IN išankstinės diagnozės paslaugos išlaidas, jas kompensuojant atitinkamai 50 ar 75 proc.).

Gavus patvirtinimą dėl būsimos kompensacijos – pateikite paraišką prekių ženklui ar dizainui registruoti arba kreipkitės į IN audito paslaugą teikiantį ekspertą – įsitikinkite, kad šiuos veiksmus atliksite per projekto nustatytą 30 d. laikotarpį, priešingu atveju patvirtinimas kompensacijai nebegalios.

Pateikę paraišką prekių ženklui ar dizainui registruoti bei sumokėję visus nustatytus mokesčius arba gavę IN audito paslaugą, nedelskite ir pateikite prašymą ESINT dėl 50 procentų šių sumokėtų mokesčių susigrąžinimo.

Birželio 4 d. VPB ir ESINT rengia trumpą ir glaustą susitikimą pagrindinėms projekto priemonėms aptarti: kaip tinkamai valdyti savo intelektinės nuosavybės objektus ir kokios galimos kompensacijos jų apsaugai.

Registracija į renginį.

Plačiau apie projektą: vpb.lrv.lt/lt/aktualu/islaidu-in-objektu-apsaugai-kompensavimas.

Intelektinės nuosavybės portfelis. Pagrindiniai SME Fund projekto etapai. Kristina Vilkienė, VPB atstovė. Vilija Viešūnaitė, advokatė, patentinė patikėtinė.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Finansai“