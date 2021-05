Skubiai keisti apsipirkimo planus: gegužę užsakytos pigios siuntos nebeišvengs PVM

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Importo PVM lengvata mažavertėms – iki 22 Eur – prekėms panaikinama nuo liepos, tačiau už gegužę ir birželį užsakytas nebrangias prekes iš Kinijos jau gali tekti sumokėti lietuvišką 21% pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir pateikti muitinei e. deklaraciją, įspėja Lietuvos paštas ir muitinė. Papildomai kainuos deklaravimo paslaugos.

Siuntos bus apmokestinamos pagal jų gavimo datą, o tai reiškia, kad jei dabar Kinijos ar kitos trečiosios šalies e. parduotuvėje užsakyta prekė Lietuvą pasiekė liepos 1 d., jai bus taikoma nauja apmokestinimo tvarka, VŽ situaciją komentuoja AB Lietuvos paštas (LP). O toks scenarijus labai realus.

„Šiuo metu siuntų kelionė iš trečiųjų šalių tebėra ilgesnė nei prieš pandemiją. Todėl prieš įsigydami prekę, gyventojai turėtų įvertinti jos kelionės laiką“, – pataria LP.

Būtina e. deklaracija

Jonas Miškinis, LR muitinės gen. direktoriaus pavaduotojas, atliekantis gen. direktoriaus funkcijas, pritaria – šiuo metu užsakius nebrangią prekę iš Kinijos, siunta iki liepos 1 d. gali nespėti pereiti visų būtinų procedūrų.

„Tokiu atveju gavėjui jau reikės mokėti PVM, galbūt atlikti ir kitus papildomus mokėjimus, pvz., muitinės tarpininkui. Todėl užsakant prekes reikėtų įvertinti, ar atsiradus papildomiems mokesčiams, tokie pirkiniai atsipirktų“, – sako jis.

nuotrauka::1left

Pereina prie e. deklaracijos

J. Miškinis atkreipia dėmesį, kad nuo liepos 1 d. ne tik naikinama PVM lengvata mažavertėms siuntoms, bet keičiasi ir pašto siuntų iš trečiųjų šalių deklaravimo muitinei tvarka – bus priimamos tik e. deklaracijos.

„Kol kas pagal Pasaulinę pašto konvenciją gabenant siuntas paštu buvo galima pateikti popierinę deklaraciją. Tačiau reglamentas pasikeitė ir nuo liepos vietoj popierinės būtina pateikti e. deklaraciją, vadinamąjį H6 formos duomenų rinkinį“, – VŽ aiškina muitinės vadovas.

Anot jo, lig šiol muitinė beveik nedirbo su mažavertėmis siuntomis, o nuo liepos 1 d. tokių transakcijų skaičius labai pagausės.

„Tikėtina, kad siuntų iš trečiųjų šalių kelionė bus ilgesnė ir dėl nuo liepos 1 d. prisidedančių išmuitinimo procedūrų. Galutinė siuntos kaina bus didesnė. Pats procesas gali būti ne toks patogus kaip iki šiol“, – VŽ galimus pasikeitimus vardija Norbertas Žioba, LP rinkodaros ir pardavimų vadovas.

Nuotrauka::1right

10 mln. siuntų

Anot muitinės vadovo, Švedijoje, kuri jau prieš kelerius metus atsisakė PVM lengvatos mažavertėms siuntoms, pirmuosius mėnesius pirkėjai masiškai atsisakinėjo užsakytų prekių.

„Deklaruoti po vieną pigią prekę, laikantis daugelio taisyklių, žmonėms buvo nepatrauklu. Neatmestina, kad taip gali būti ir Lietuvoje“, – aiškina J. Miškinis.

LP per metus pristato apie 10 mln. siuntų iš trečiųjų šalių, beveik visų jų vertė nesiekia 22 Eur. Per 2020 m. muitinei LP pateikė 37.000 importo deklaracijų, t. y. iki šiol neapmokestinamą PVM vertės ribą viršijo vos 0,37% visų siuntų.

Lietuvos mažaverčių siuntų segmente LP yra pagrindinis žaidėjas, N. Žiobos vertinimu, galintis užimti iki 90% rinkos dalį. Čia jis kol kas turi iš principo vieną konkurentą – Estijos paštui priklausančią „Omnivą LT“, kur dalį kiniško srauto į Lietuvą atgabena per Taliną.

Trys būdai

Anot J. Miškinio, įsigaliojus naujai tvarkai, PVM už mažavertę siuntą bus galima sumokėti trimis būdais.

Pirmasis jų – vadinamasis „vieno langelio“ principas, kai žmogus, pirkdamas prekę, jos tiekėjui iš karto sumoka ir PVM.

„Tačiau net ir sumokėjus PVM, muitinei reikės pateikti importo deklaraciją. Racionaliausias variantas – kad tokią e. deklaraciją gavėjo vardu pateiktų paštas ar kitas muitinės tarpininkas. Tai paprasčiau ir užsakovui – jeigu nėra kokių nors pažeidimų, tarkime, draudžiamų prekių, jis gaus savo siuntą, neturėdamas jokio santykio su muitine“, – aiškina J. Miškinis.

Jei e. prekybos platformoje nėra galimybės sumokėti PVM, anot jo, paštas ar kitas tarpininkas užsakovo vardu gali pateikti muitinei deklaraciją ir sumokėti jai PVM, kurį iš gavėjo atgaus siuntos pristatymo metu.

Užsakovas taip pat turės galimybę e. deklaraciją užpildyti savarankiškai muitinės kliento portale iMDAS, kuris turi pradėti veikti nuo liepos 1 d. Šiuo atveju siuntos gavėjas turės informuoti paštą, kad atsisako jo paslaugų.

Daugybė nežinomųjų

LP prognozuoja, kad 2021 m. jis muitinei pateiks iki 5 mln. siuntų importo deklaracijų, o kitąmet jų skaičius gali išaugti iki 10 mln.

Pasak N. Žiobos, ar perėjimas prie naujosios sistemos vyks sklandžiai, priklausys ne tik nuo LP, bet ir nuo kitų veiksnių: ar trečiųjų šalių e. parduotuvės įdiegs specialias platformas, kurios mokesčius leis sumokėti pirkimo metu, ir kaip sklandžiai šios platformos veiks; nuo siuntų skaičiaus; nuo to, ar gavėjai bus pateikę tikslius duomenis apie siuntą, kaip greitai jie reaguos į užklausas dėl duomenų patikslinimo; taip pat itin svarbus bus ir sklandus Lietuvos muitinės darbas.

„Galimybė susimokėti PVM pirkimo metu ir klientams, ir mums būtų patogiausias būdas. Kiek žinome, tam ruošiasi daug žaidėjų – ir e. prekybos platformos, ir tarpininkai. Prognozuočiau, kad iki šių metų pabaigos visos didžiosios platformos – „AliExpress“, „Amazon“ ir kitos – jau bus tam pasirengusios“, – sako N. Žioba.

Iš pradžių mokės Lietuvoje

Tačiau tik pradėjus veikti naujajai sistemai ši galimybė, jo nuomone, bus labiau teorinė.

„Iš pradžių greičiausiai tik mažos dalies prekių pirkėjai galės susimokėti PVM jas pirkdami. Didžiąją dalį siuntų klientams reikės deklaruoti, o mokesčius susimokėti Lietuvoje“, – prognozuoja N. Žioba.

Todėl nuo liepos 1 d., jo nuomone, dažniausiai bus deklaruojama per LP arba savarankiškai muitinės portale.

„Iš įmonių paminiu tik LP, nes sunku pasakyti, ar atsiras daugiau muitinės tarpininkų, kurie pasiūlytų deklaravimo paslaugą už adekvačią kainą. Šiuo atveju kaina negali būti didelė – jei žmogus perka prekę už 9 ar 10 Eur, nebūtų logiška už deklaravimą mokėti 20 Eur“, – aiškina N. Žioba.

Pasak Simono Bielskio, „Omniva LT“ generalinio direktoriaus, bendrovė, į Lietuvą atgabenanti šiek tiek mažaverčių siuntų iš trečiųjų šalių, šiuo metu ieško būdų, kaip pasiūlyti klientams lengvą ir paprastą būdą deklaruoti siuntas ir, jei yra pageidavimas, pačią deklaravimo paslaugą.

„Kol kas daug neapibrėžtumo, kaip viskas vyks, – tiek iš muitinės pusės, tiek dėl reguliavimo“, – sako S. Bielskis.

nuotrauka::3left

Nauja kainodara – per gegužę

Kiek po liepos 1 d. kainuos papildomos LP paslaugos – deklaracijos muitinei pateikimas, siuntos saugojimas LP sandėliuose, kol pirkėjas ją deklaruoja savarankiškai ir pan. – bus paskelbta iki gegužės pabaigos.

„Baigiame įsivertinti visas sąnaudas, per artimiausias savaites patvirtinsime kainodarą skirtingiems scenarijams. Ją nustatydami, vadovausimės ir sąnaudomis, ir blaivia logika, ir socialine atsakomybe. Tai tikrai nebus įprastas šiai dienai deklaravimo mokestis, kuris LP atveju yra apie 9 Eur, o kitų tarpininkių gali siekti ir 20, ir 30 Eur“, – žada N. Žioba.

Anot jo, toms mažavertėmis siuntomis, kurių duomenys bus tvarkingi, t. y. nereikės papildomo žmogaus įsikišimo prašant patikslinti adresą ar kitus duomenis, tikėtinas minimalus ar simbolinis deklaravimo mokestis.

Siuntų srautas sumenks

N. Žioba prognozuoja, kad startavus naujai sistemai mažaverčių siuntų srautas iš pradžių ženkliai sumenks, o tam įtakos turės dvi pagrindinės priežastys. Pirmoji – finansinė, nes smulkiausios siuntos pabrangs, prisidėjus PVM ir mokesčiui už deklaravimą. Antroji priežastis, anot jo, psichologinė.

„Žmonių, kurie iki šiol buvo susidūrę su muitinės deklaracijomis, patirtis byloja, kad tai nėra paprastas procesas. Greičiausiai daug kas manys, kad po liepos 1 d. laukia panašūs sunkumai, todėl iš pradžių žmonės gali atsisakyti mažaverčių siuntų. Prognozuočiau, kad 2021 m. baigiantis mažųjų siuntų srautai turėtų iš dalies atsistatyti, nes visi procesai jau bus susistyguoti, klientai pamatys, kad deklaravimas pasidarė paprastesnis nei anksčiau, kad viskas vyksta e. erdvėje“, – prognozuoja LP atstovas.

Jeigu užsakovas nutars atsisakyti siuntos, tai bus galima padaryti tuo metu, kai LP informuos apie į Lietuvą atvykstančią siuntą. Jeigu gavėjas nepatvirtins ar neatsisakys LP paslaugų, siuntai atvykus, paštas automatiškai pradės deklaravimo procesą.

Patogesnis portalas

J. Miškinio nuomone, pirkėjai dažniausiai rinksis galimybę mokėti PVM pirkimo metu arba per pašto bendrovę.

„Tačiau tikimės, kad gavėjai naudosis ir naujuoju muitinės portalu“, – viliasi jis.

Anot jo, portale mažų siuntų deklaravimas bus paprastesnis nei dabartinėje muitinės e. sistemoje: bus sudaryta galimybė surasti prekę supaprastintu būdu, naudojant ne įprastinį 8, o tik 6 ženklų kodą, reikės užpildyti mažiau langelių, bus palengvintas prisijungimas ir pan. Be to, portale bus galima ne tik pateikti deklaraciją, bet ir sumokėti mokesčius per e. bankininkystę.

Muitinė siekia, kad kliento portalas fiziniams asmenims būtų alternatyva supaprastinta tvarka deklaruoti savo vardu atsiunčiamose siuntose prekes, kurių savoji vertė viršija 150 Eur, bet neviršija 1.000 Eur.

Tikisi geriausio, ruošiasi blogiausiam

Tačiau tikrumu, ar perėjimas prie naujos sistemos vyks sklandžiai, muitinės vadovas netrykšta.

„Tikėtina, kad pereinamuoju laikotarpiu, kol sistema nusistovės, kol paštas įsisavins deklaravimo procesą, gali būti sunkumų ar nesklandumų. Taip gali atsitikti ir dėl ženkliai išaugusio darbo krūvio“, – probleminių situacijų neatmeta J. Miškinis.

N. Žioba skaičiuoja: LP per parą turės deklaruoti 50.000 siuntų – tai 166 kartus daugiau nei šiuo metu.

„Viskas vyks naujai – bendradarbiavimas su siuntėjo šalies paštu, ES šalių paštais. Pradės veikti naujos sistemos, Lietuvos muitinė taip pat pradės naudoti naują portalą, kuris bus susietas su LP sistema, viskas turės vykti čia ir dabar“, – laukiančius iššūkius mini jis.

Anot N. Žiobos, jei kuri nors šios sudėtingos sistemos dalis nesuveiktų, LP yra numatęs ir alternatyvius veiksmų planus.

„Tikimės geriausio, ruošiamės blogiausiam. Šalia pagrindinio plano A dėl visa ko turime parengę planus B, C ir D, jei kuri dedamoji strigtų. Dar vienas svarbus niuansas – darbas su užsakovais, kuriems visi šie pokyčiai gali būti naujiena. Matyt, turėsime stengtis suvaldyti ir nemažai emocijų“, – sako LP atstovas.

Paštas šiuo metu baigia įgyvendinti automatizuoto siuntų skirstymo projektą, į kurį investuoja 24 mln. Eur, be to, anot N. Žiobos, perėjimas prie naujosios sistemos būtų praktiškai neįmanomas.

Jo teigimu, birželio viduryje planuojama pradėti bandymus, kaip bendrauja pašto ir naujoji muitinės e. sistema.

„Sistemų susikalbėjimas – šio pokyčio sėkmės pagrindas. Laiko liko visai nedaug, gali būti visokių netikėtumų. Dėl to ir turime ne tik gerąjį planą A, bet dirbame ir su kitais planais“, – aiškina jis.

[infogram id="06d3613c-c2a6-4dea-9192-21c8c49fd234" prefix="bj3" format="interactive" title="Deklaravimo ir mokesčių sumokėjimo būdai, kai siunta siunčiama per Lietuvos paštą"]

Deklaravimo ir mokesčių sumokėjimo būdai, kai siunta siunčiama per Lietuvos paštą; nuo 2021 m. liepos 1 d.

1. Pirkimo metu.

Jeigu e. parduotuvė suteiks tokią galimybę, mokesčius bus galima sumokėti prekės įsigijimo metu. Tačiau prekės deklaravimo muitinėje prievolė lieka, tuo rūpinsis LP.

Procesas vyksta taip: pirkėjas įsigyja prekę, pirkdamas sumoka PVM ir muito mokesčius (jeigu taikomi) -> LP informuoja gavėją apie atvykstančią siuntą iš trečiosios šalies, ruošia išankstinę siuntos deklaravimo formą -> siuntai atvykus, LP rūpinasi siuntos išmuitinimu -> siuntos gavėjas atsiima siuntą įprastu būdu, jeigu taikomi, atsiėmimo metu sumoka papildomus mokesčius.

2. Per kitą tarpininką / savarankiškai.

Visais deklaravimo formalumais rūpinasi gavėjo pasirinktas tarpininkas arba užsakovas tai atlieka savarankiškai (per šiuo metu LR muitinės kuriamą specialią platformą).

Procesas vyksta taip: įsigyjama prekė -> LP informuoja gavėją apie atvykstančią siuntą iš trečiosios šalies. Gavėjas turi atsisakyti LP, kaip tarpininko, paslaugų -> siuntai atvykus, deklaravimo formalumais rūpinasi kitas tarpininkas ar pats gavėjas, sumoka priskaičiuotą PVM ir muito mokesčius -> siuntos gavėjas atsiima siuntą įprastu būdu, jeigu taikomi, atsiėmimo metu sumoka papildomus mokesčius.

3. Per LP.

Visais deklaravimo formalumais rūpinasi LP.

Procesas vysta taip: įsigyjama prekė -> LP informuoja gavėją apie atvykstančią siuntą iš trečiosios šalies. Gavėjas patvirtina, kad naudosis LP, kaip tarpininko, paslaugomis; LP ruošia išankstinę siuntos deklaravimo formą -> siuntos gavėjas atsiima siuntą įprastu būdu, atsiėmimo metu sumoka mokesčius.

Šaltinis: Lietuvos paštas

Mokesčiai už prekes iš trečiųjų šalių

- Pašto siuntos su prekėmis iki 150 Eur vertės bus apmokestinamos importo PVM, o nuo 150 Eur vertės – importo PVM ir importo muitais (kai taikomi).

- Atsiunčiamoms dovanoms (ne)apmokestinimo sąlygos išlieka: siuntos su dovanomis (privataus asmens siunčiamos kitam privačiam asmeniui be jokio atlygio) bus apmokestintos importo PVM, jeigu jų vertė viršys 45 Eur; jei prekių vertė viršys 150 Eur – taip pat ir importo muitu.

- Galimi papildomi mokesčiai: tarpininkavimo (kiekvienas tarpininkas numato savo įkainį), siuntos aptarnavimo / pateikimo muitinei mokestis (mokama Lietuvos paštui už prisidedantį papildomą darbą – siuntos deklaravimą muitinėje).

Šaltinis: Lietuvos paštas

Jonas Miškinis, LR muitinės gen. direktoriaus pavaduotojas, atliekantis gen. direktoriaus funkcijas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Lietuvos pašto rinkodaros ir pardavimų vadovas Norbertas Žioba. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Simonas Bielskis, „Omniva LT“ generalinis direktorius. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Finansai“