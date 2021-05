Lietuvos eksportas auga kaip ant mielių

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, lietuviškos kilmės prekių eksporto apimtis padidėjo 8,5% – iki 4,58 mlrd. Eur, o neįskaičiavus naftos produktų – 13,3%, penktadienį pranešė Statistikos departamentas.

Visas Lietuvos eksportas per pandemijos ribojimų metus - 2021 m. sausį-kovą palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu – pasistiebė 5,2%. Prekių per pirmąjį ketvirtį eksportuota už 7,44 mlrd. Eur, importo apimtis per metus išaugo 4,9% iki 7,71 mlrd. Eur.

[infogram id="3eea473c-6aaf-48cc-887d-5ebe717ba488" prefix="cS8" format="interactive" title="Lietuvos eksportas 2004-2021 03"]

Statistikai skelbia, kad eksporto padidėjimą pirmąjį ketvirtį lėmė išaugęs įvairių chemijos produktų (2,9 karto), baldų, medienos ir medienos gaminių eksportas.

Ekonomistai atkreipia dėmesį, kad chemijos produktų pardavimų šuolio solidžiai prisidėjo reagentus vakcinoms nuo COVID-19 gaminanti Vilniaus UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“.

Lietuvos eksportas solidžius augimo tempus išlaikė ir pastaruosius mėnesius. 2021 m. kovą, palyginti su 2021 m. vasariu eksporto apimtis padidėjo 12,5%, o importo – 27,1%. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs naftos produktų, plastikų ir jų gaminių, baldų eksportas, nurodo Statistikos departamentas. Vien lietuviškos kilmės prekių eksportas per mėnesį išaugo padidėjo 12,4%, be mineralinių produktų – 8,7%.

Vien šį kovą prekių eksportuota už 2,74 mlrd. Eur, iš jų – 1,64 mlrd. Eur į užsienio šalis parduota lietuviškos kilmės prekių. Užsienio prekybos deficitas sudarė 359,1 mln. Eur.

2021 m. sausį–kovą Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją, Latviją, Vokietiją ir Lenkiją. Lietuviškos kilmės prekių daugiausia išgabenta į Vokietiją, Jungtines Valstijas, Lenkiją, Nyderlandus ir Švediją.

[infogram id="34cfc783-a472-457b-af3f-4743465a81cd" prefix="dW5" format="interactive" title="Pagrindinės Lietuvos eksporto šalys 2021 m. I ketv."]

Šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuva daugiausia eksportavo chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos, mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos bei įvairių pramonės dirbinių. Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos, pramonės dirbinių, paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų ir naftos produktų.

Šių metų kovą palyginti su 2020 m. kovu eksportas padidėjo 8,5%, importas – 21,6%. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs baldų, įvairių chemijos produktų, antžeminio transporto priemonių eksportas. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 10,4%, be mineralinių produktų – 11,5%.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose Tema „Finansai“