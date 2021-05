Per penkerius metus – į įmonių turto draudimo lyderes

Deividas Raipa, „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Beveik tris kartus, iki 122,3 mln. eurų, išaugusi pasirašytų draudimo įmokų suma, įtvirtinta lyderystė įmonių turto draudimo segmente, nuosekliai augantis lojalių klientų skaičius – visa tai vos per penkerius metus. Deividas Raipa, „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius, pažymi, kad itin sėkmingi ne gyvybės draudimo bendrovei buvo 2020-ieji. Nepaisant pandemijos aplinkybių, jo vadovaujamai komandai pavyko užfiksuoti puikius rezultatus ir sukurti solidų pagrindą tolimesnei konkurencijai.

Praėjusiais metais situacija susvyravo daugelyje sričių – ko gero nebuvo įmonės ar organizacijos, krizių valdymo planuose numačiusios globalią pandemiją. Itin sudėtinga užduotis šiomis aplinkybėmis teko draudimo bendrovėms – jos turėjo tiek pačios prisitaikyti prie staiga pakitusios situacijos, tiek ir padėti tai padaryti savo klientams. „Compensa Vienna Insurance Group“, įveikusi pandemijos rizikas ir susijungusi su „Seesam Insurance“, fiksavo pasirašytų draudimo įmokų bei rinkos dalies augimą.

Pernai Baltijos šalyse pasirašytas draudimo įmokas „Compensa Vienna Insurance Group“ augino 44,5 proc. iki 122,3 mln. eurų, o pelnas prieš mokesčius pasiekė beveik 2,2 mln. eurų. 2016-aisiais veiklą regione pradėjusi bendrovė rezultatus gerino jau penktus metus iš eilės. Per praėjusius metus bendrovės užimama ne gyvybės draudimo rinkos dalis paaugo iki 11,4 proc.

„Praėjusiais metais įgyvendinome svarbų strateginį mūsų akcininkės sprendimą – sujungėme Baltijos šalyse veikusias „Compensa Vienna Insurance Group“ ir „Seesam Insurance“, nuo liepos 1 d. veikiame kaip viena bendrovė. Tad pasiektuose rezultatuose atsispindi tiek ilgametis komandos įdirbis, tiek ir sklandžiai sujungtos dviejų bendrovių stiprybės“, – komentuoja D. Raipa.

Jis pažymi, kad pastaruosius penkerius metus „Compensa Vienna Insurance Group“ nuosekliai stiprino turto draudimo liniją. Ekspertams ir draudimo produktams pelnius klientų pasitikėjimą, ši linija sudaro didžiausią dalį – 39 proc. – draudimo portfelyje. Be to, greitą ir lankstų žalų administravimo procesą užtikrinanti bendrovė tvirtai lyderiauja įmonių turto draudimo segmente. Tarp jos klientų – daugiau nei trečdalis Lietuvos TOP 100 bendrovių. Didžiausia pernai atlyginta žala – 1,2 mln. eurų – užfiksuota šiame segmente Latvijoje.

Po susijungimo su „Seesam Insurance“ kompanijos verslui siūlomas paslaugas papildė sveikatos draudimas. Juo aktyviai domisi darbuotojų sveikata besirūpinančios verslo įmonės, o tarp jų – ir tos, kurios šia paslauga iki šiol niekada nesinaudojo. Sveikatos draudimą jos vertina kaip papildomą naudą ir finansinę apsaugą savo darbuotojams.

„Šiemet ir toliau daug dėmesio skirsime skirtinguose sektoriuose veikiančių verslo įmonių – tiek smulkiųjų ir vidutinių, tiek didžiųjų – poreikiams, rūpinsimės gyventojų turto apsauga. Tikimės, kad toliau tobulindami draudimo paslaugas, diegdami skaitmeninius sprendimus ir taip gerindami klientų patirtį, pasieksime puikių rezultatų bei dar labiau padidinsime užimamą rinkos dalį“, – sako D. Raipa.

Kiek anksčiau šiemet „Compensa Vienna Insurance Group“ pirmoji Lietuvoje pristatė videoapžiūras klientų būsto ir jame esančio turto žaloms įvertinti. Tai reiškia, kad bendrovė žalas gali įvertinti nuotoliniu būdu – be fizinio apsilankymo, tačiau dalyvaujant ekspertui. Be to, diegia procesų automatizavimo sprendimus ir rutinines užduotis perleidžia robotams. Taip ambicinga ir talentinga komanda galės skirti dar daugiau dėmesio nestandartinėms klientų situacijoms, koncentruotis į kitas svarbias kritinio mąstymo ir kūrybiškumo reikalaujančias užduotis.

[infogram id="a65682ea-9f82-4a67-98ef-36fe6cefaebf" prefix="PDx" format="interactive" title="TR:Compensa"]

