Pandemijos paradoksai: daugiau naujų įmonių, mažiau bankrotų, didysis verslas pelningas

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Nepaisant COVID-19 ribojimų, per pastaruosius 12 mėnesių Lietuvoje naujai įsteigtų juridinių asmenų pagausėjo beveik penktadaliu, o didžioji dalis stambiausių bendrovių pernai dirbo pelningai ir augino pardavimo pajamas, rodo Registrų centro duomenys.

Nuo 2020 metų balandžio 1 d. iki 2021 metų kovo 31 d. Juridinių asmenų registre įregistruota beveik 15.000 naujų juridinių asmenų, arba 17% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, informuoja Registrų centras (RC).

Populiariausios teisinės formos, registruojant naujus juridinius asmenis, buvo mažoji bendrija (48% visų įregistruotų juridinių asmenų) ir uždaroji akcinė bendrovė (38%).

„Tai liudija, kad net ir esant sudėtingoms ekonominėms sąlygoms noras kurti verslą ar užsiimti kita veikla nesusilpnėjo, o priešingai – dar sustiprėjo“, – konstatuoja Paulius Rudzkis, RC Duomenų sprendimų ir analizės departamento laikinasis vadovas.

Jis atkreipia dėmesį, kad šiuo laikotarpiu ypač populiari steigiamų juridinių asmenų teisinė forma buvo mažoji bendrija.

„Ši teisinė forma gali pasirodyti patraukli tiems, kurie dėl pasikeitusių aplinkybių per pastaruosius metus nusprendė pradėti individualią veiklą“, – aiškina P. Rudzkis.

Bankrutuojančių mažiau, bet laikinai

Per pastaruosius metus bankrutuojančiojo arba bankrutavusiojo teisinį statusą įgijo beveik 700 juridinių asmenų. Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, šis skaičius yra beveik du kartus mažesnis, tačiau tikėtina, kad šią statistiką laikinai gerina valstybės pagalbos priemonės nuo COVID-19 kenčiantiems verslams.

„Pastaruosius metus valstybės aktyviai teikiama finansinė parama nuo pandemijos nukentėjusiam verslui, kitų valstybės institucijų taikomos mokestinės priemonės daliai įmonių galimai padėjo išvengti bankroto. Tačiau tikėtina, kad palyginti mažas bankrotų skaičius ilgai neišsilaikys, nes anksčiau ar vėliau minėtos pagalbos priemonės pasibaigs ir tada dalis verslo tiesiog bus priversti nutraukti veiklą“, – kalba P. Rudzkis.

Pasak jo, analizuojant pastarųjų metų naujus bankrotus galima teigti, kad dauguma įmonių su finansiniais sunkumais susidūrė gerokai iki prasidedant pandemijai. Pavyzdžiui, du trečdaliai bankrutuojančių įmonių dar 2019 m. negavo jokių pajamų, neturėjo jokio turto ir nebuvo pateikę savo finansinių ataskaitų Registrų centrui. Be to, beveik pusė jų, „Sodros“ duomenimis, neturėjo nė vieno apdrausto darbuotojo.

Minėtu laikotarpiu iš Juridinių asmenų registro buvo išregistruota beveik 4.600 juridinių asmenų, tai 4% daugiau nei ankstesniais metais. Didžioji dalis jų buvo uždarosios akcinės bendrovės (50%) bei individualios įmonės (20%). Per pastaruosius metus išregistruoti juridiniai asmenys „gyvavo“ vidutiniškai 17 metų, o „seniausiam“ išregistruotam juridiniam asmeniui buvo 30,5 metų.

Stambiosios įmonės – su pelnu

Įsibėgėjant finansinių ataskaitų už 2020 m. teikimui, RC analitikai iš jau pateiktų ataskaitų išrinko 1.000 daugiausiai pajamų gavusių bendrovių ir paanalizavo finansinius rezultatus.

Duomenys rodo, kad du trečdaliai įmonių 2020 m., kurių didžiąją dalį tęsėsi pandemija, sugebėjo padidinti savo apyvartą palyginti su 2019 metais. 9 iš 10 bendrovių praėjusiais metais dirbo pelningai, o ikimokestinį nuostolį fiksavo tik nedidelė dalis įmonių.

„Pandemija privertė verslus pergalvoti savo strategijas, peržiūrėti procesus ir ieškoti inovatyvių sprendimų siekiant prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Iš didžiųjų įmonių pateiktų finansinių rezultatų galima matyti, kad daugeliui iš jų tai pavyko padaryti: įmonių apyvartos augo, pelno eilutės „degė“ žaliai“, – apibendrina P. Rudzkis.

Anot jo, panašios tendencijos fiksuojamos ir analizuojant duomenis pagal didžiausias pagrindinių ekonominių veiklų kategorijas: apdirbamosios gamybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybos ir transporto sektoriaus įmones.

Ne taip ir niūru

„Be abejo, tai nereiškia, kad visos šių sektorių įmonės praėjusiais metais dirbo sėkmingai. Tačiau didžiosios įmonės leidžia pamatyti dalį įmonių veiklos paveikslo pandemijos metu, ir jis galbūt nėra toks niūrus, kaip galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio“, – sako P. Rudzkis.

Analizuojant atrinktų įmonių darbuotojų skaičiaus vidurkius matyti, kad 38% įmonių praėjusiais metais, palyginti su 2019 metais, vidutinis darbuotojų skaičius išaugo, 26% išliko nepakitęs, o dar 36% – sumažėjo.

RC administruojama Piniginių lėšų apribojimo informacinė sistema (PLAIS), per kurią Valstybinė mokesčių inspekcija, „Sodra“ ar antstoliai gali teikti nurodymus nuo fizinių ar juridinių asmenų banko sąskaitų nurašyti įsiskolinimus, taip pat iš dalies leidžia stebėti įmonių ir gyventojų skolų pokyčius.

„Iš skolininkų sąskaitų išieškoma suma priklauso nuo nurodymų teikėjų veiksmų ir skolininkų sąskaitose esančių lėšų. Analizuojant sistemos veiklą kas mėnesį, akivaizdus nurašomų sumų sumažėjimas buvo matomas praėjusių metų pavasarį, kai tiek VMI, tiek „Sodra“ pradėjo taikyti „mokesčių atostogų“ priemones. Tikėtina, kad šioms pasibaigus, nurašomų skolų suma turėtų sugrįžti prie įprastų vidurkių“, – komentuoja P. Rudzkis.

Iš viso per 2020 m. šios sistemos pagalba buvo grąžinta per 200 mln. Eur skolų, o per pirmus tris šių metų mėnesius – daugiau nei 45 mln. Eur.