COVID-19 išaugino įmonių mokėjimų atidėjimus: kaip tokiu atveju išvengti problemų?

2020 m. pabaigoje Lietuvos bendrovių sukauptas prekybos kreditų turtas (leidimas klientui pirkti prekes ar paslaugas ir sumokėti už jas vėliau) rekordiškai kilo į viršų. Jis buvo beveik 10 procentų didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Tai reiškia, kad 2020 m. gruodį Lietuvos įmonių polinkis suteikti savo klientams mokėjimų atidėjimus buvo didesnis nei anksčiau. Deja, vėlavimai atsiskaityti už prekes ar paslaugas kai kurioms įmonėms atnešė finansinių sunkumų, o tam, kad ateityje tokių situacijų būtų išvengta, alternatyvusis finansuotojas „SME Finance“ pataria ruoštis iš anksto.

Ketvirtą 2020 m. ketvirtį Lietuvos ne finansų bendrovių sukauptas prekybos kreditų turtas pasiekė visų laikų rekordą. Jis pakilo iki 14,795 mlrd. EUR, rodo Lietuvos banko (LB) statistika. Lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, augimas siekė 8,5 proc., arba 1,1 mlrd. EUR.

„Tikėtina, kad Lietuvos bendrovės suteikė daugiau mokėjimų atidėjimų klientams ir verslo partneriams dėl COVID-19 pandemijos. Didesnės įtakos galėjo turėti nauji mokėjimų atidėjimai būtent užsienyje esantiems verslo klientams arba verslo partneriams, kadangi Europos Sąjunga (ES) yra pagrindinė Lietuvos eksporto rinka, o 2020 m. pabaigoje dauguma ES valstybių ėmėsi naujų karantino priemonių antrai COVID-19 viruso bangai pažaboti.

Tai papildomai apsunkino užsienyje esančių Lietuvos bendrovių klientų arba verslo partnerių finansinę būklę, todėl užsienio bendrovės galėjo prašyti lankstesnių mokėjimų terminų iš tiekėjų Lietuvoje“, – sako „SME Finance“ pardavimų vadovas Baltijos šalims Lukas Baškys.

Anot jo, dėl ekonominio neapibrėžtumo, kurį sukėlė COVID-19, Lietuvos bendrovės taip pat buvo labiau linkusios suteikti klientams lankstesnes mokėjimų sąlygas.

„Tai yra normali kova už vartotojus krizės sąlygomis: įmonės, norėdamos išlaikyti kontraktus eksporto rinkose, turėjo atsižvelgti į aplinkybes ir siūlyti mokėjimo atidėjimus. Deja, tokia yra COVID-19 realybė – įmonės kovoja už eksporto sutartis ne tik per prekių ir paslaugų kainų prizmę, bet ir per lankstesnius mokėjimus“, – teigia L.Baškys.

Sunkmečiui patariama ruoštis iš anksto

Nuo 2016 m. daugiau nei 570 mln. EUR finansavusiai „SME Finance“ teko išgirsti daug klientų istorijų, tuo pačiu sukaupti ir daug patirties. Todėl „SME Finance“ generalinis direktorius Mindaugas Mikalajūnas pabrėžia – COVID-19 nulemti mokėjimų atidėjimai bei dėl to kylančios problemos yra ne kas kita, kaip eilinis įrodymas, jog bet kokiai krizei reikia ruoštis iš anksto. Tinkamas pasirengimas leidžia turėti pakankamai drąsos ir veiksmų laisvės priimti tinkamus sprendimus.

Anot M.Mikalajūno, finansinės problemos kylančios dėl vėlavimo atsiskaityti už įsigytas prekes ir paslaugas yra paprasčiausias nežinojimas, jog šiais laikais alternatyvieji finansuotojai gali pasiūlyti daug greičiau ir lengviau prieinamas finansavimo paslaugas ir būtent jos tampa geriausiu tokių problemų sprendimu.

„SME Finance“ tikslas – padėti verslams augti suteikiant jiems greitus ir individualius sprendimus. Turime platų finansinių paslaugų spektrą bei išmanius sprendimus – todėl patenkiname kiekvienos į mus besikreipiančios įmonės poreikį.

Norint išvengti mokėjimų atidėjimų sukeltų problemų, svarbu vadovautis dviem bazinėmis taisyklėmis. Visų pirma, sunkmečio metu reikia stengtis pernelyg nepriklausyti nuo vienos eksporto rinkos arba vieno užsakovo. Diversifikuotas klientų portfelis suteiks lankstumo. Antra – įmonėms rekomenduotina naudotis faktoringo (išrašytų sąskaitų išankstinio apmokėjimo) paslauga parduodant prekes arba paslaugas eksporto rinkose.

Finansuodami verslus pastebime, kad dalis Lietuvos įmonių nesidomi naujomis, neišbandytomis galimybėmis net ir užklupus krizei. Bet praktika rodo, kad, pavyzdžiui, užsienio klientai yra labiau linkę laiku apmokėti sąskaitas, kuriose tarpininkas yra faktoringo bendrovė. Tai dažnu atveju sudrausmina klientą ir skatina vykdyti apmokėjimus laiku“, – teigia „SME Finance“ vadovas.

Anot M.Mikalajūno, naudotis faktoringo paslauga dabar dar paprasčiau dėl „SME Finance“ turimos savitarnos sistemos, kuri leidžia klientui labai paprastai atlikti identifikaciją, užpildyti paraišką ir iškart savitarnoje gauti finansavimo pasiūlymą bei sutartį. Klientui nereikia niekur eiti, jis prisijungia vienu kanalu ir viską, ko jam reikia, gauna ir padaro vienoje platformoje.

Be to, jaučiant didėjantį poreikį greitiems sprendimams iš klientų, „SME Finance“ atsakymą dėl finansavimo pateikia per vieną dieną. Nuolatos analizuojama rinka bei ieškoma sprendimų, kad verslui būtų galima pateikti konkurencingus pasiūlymus, o prieiga prie finansavimo šaltinių taptų paprasta, lengvai prieinama paslauga, o ne iššūkiu.