Lietuvos eksportas šiemet auga toliau

Per metus – 2021 m. vasarį, lyginant su 2020 m. vasariu, – Lietuvos prekių eksporto apimtys ūgtelėjo 4,8%. Nepaisanti pandemijos ribojimų, lietuviškos kilmės prekių eksportas išaugo 6,7%, o neskaičiuojant naftos produktų – net 14,9%.

Per šį vasarį prekių iš Lietuvos eksportuota už 2,43 mlrd. Eur, už tokią pat sumą prekių importuota į Lietuvą. Užsienio prekybos balansas vasarį sudarė 3,3 mln. Eur.

Per metus (2021 m. vasarį, palyginti su 2020 m. vasariu) eksportas ūgtelėjo 4,8%, o importas sumažėjo 1,2%. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs įvairių chemijos produktų (2,6 karto), farmacijos produktų (62,6%), javų (47,9%) eksportas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksporto apimtis per metus išaugo 8,5%, importas – 0,3%. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,7%, o neskaičiuojant mineralinių produktų – 14,9%

Metinį importo sumažėjimą lėmė kritęs antžeminio transporto priemonių (20%), žalios naftos (36,4%) importas.

Per mėnesį – 2021 m. vasarį, palyginti su 2021 m. sausiu, – viso Lietuvos eksporto apimtys išaugo 7,1%, o importo – 11,9%. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,7%, importas – 12,9%. Tačiau lietuviškos kilmės prekių eksportas per mėnesį susitraukė 1,7%, o be naftos produktų – 3,3%.

Statistikai nurodo, kad eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs farmacijos produktų, mašinų ir mechaninių įrenginių, naftos produktų eksportas.

2021 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 3,2%, importas sumažėjo 4,2%. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,9%, be mineralinių produktų – 13,8%.

2021 m. sausio–vasario mėn. Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (9,8% visos eksporto apimties), Latviją (8,5%), Vokietiją (8,3%) bei Jungtines Valstijas (8%).

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Jungtines Valstijas (10,9%), Vokietiją (10%), Nyderlandus (7,2%), Lenkiją (6,8%) ir Švediją (6,3%).

Per pirmus du šių metų mėnesius Lietuva daugiausia eksportavo chemijos pramonės produkcijos, mašinų ir mechaninių įrenginių bei įvairių pramonės dirbinių. Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos.