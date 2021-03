„SME Finance“: atsiradome laiku ir vietoje, kaip geriausia alternatyva verslui

Mindaugas Mikalajūnas, „SME Finance“ vadovas: „Mūsų tikslas finansavimo procesą kuo labiau sutrumpinti ir supaprastinti, kad verslas greitai gautų reikiamų pinigų verslo plėtrai ir kasdienei veiklai finansuoti, o šalia to dar turėtų ir standartinių kasdienės bankininkystės paslaugų paketą“. VLADIMIRO IVANOVO NUOTR.

Pernai pritraukusi 80 mln. Eur investicijų iš Europos investicijų banko (EIB), alternatyvaus finansavimo bendrovė „SME Finance“ šiemet imasi ir žadėto neobanko kūrimo. Gauta licencija patvirtino planus jau liepą šalia „fintech“ verslo pradėti siūlyti ir bankines paslaugas. Mindaugas Mikalajūnas, „SME Finance“ vadovas, interviu neslepia ambicijų ir plano šiemet augti sparčiau nei rinka – per metus ketinama ne tik užsitikrinti vietą visose namų rinkose, bet ir patrigubinti valdomą finansavimo portfelį.

Alternatyvus finansavimas pernai išgyveno spartaus augimo metus. Kuo ypatingi praėję metai rinkai ir kas, Jūsų vertinimu, labiausiai nulėmė tą augimą?

Iš tiesų, nežinau alternatyvaus finansuotojo, kuris pernai neaugo. Visi didėjo, o ir rinkos žaidėjų atsirado daugiau. Tuo tarpu tradicinis skolinimas arba traukėsi, arba liko tas pats. Bendra statistika rodo, kad tradicinio bankinio finansavimo verslo paskolų portfelis pernai susitraukė beveik milijardu. Tai turbūt ir buvo viena iš svarbiausių priežasčių augti alternatyviems finansuotojams. Kai bankai pristabdė skolinimąsi, mes buvome laiku ir vietoje kaip pati geriausia alternatyva.

Bet aplinkybių, padėjusių augti, buvo ir daugiau. Pavyzdžiui, pernai pavasarį startavęs INVEGA priemonių pagalbos paketas, kuriuo alternatyvūs finansuotojai pasinaudojo kur kas aktyviau nei bankai. Mes iškart supratome, kad tai labai gera galimybė ir verslui gauti pinigų, ir tarpininkui juos išdalinti. Dar viena svarbi aplinkybė – kovojant su Covid-19 pasekmėmis, šalys tikrai ėmė aktyviai spausdinti pinigus. Mes, kaip tarpininkai, tą pinigų pasiūlą taip pat padidinome. Ne paskutinėje vietoje yra ir technologijų niuansai. Vis geriau išvystyta IT infrastruktūra klientams padeda greičiau ir paprasčiau gauti pinigų, nebereikia ilgai laukti ir skęsti popierių procesuose, kaip buvo įprasta bankuose. Verslas gali gauti finansavimą per kelias darbo dienas, tad paklausa tokiam finansavimui tikrai yra didelė. Viso to rezultatas toks, kad rinka per metus padvigubėjo. Ne tik atsirado naujų žaidėjų, bet ir senieji, tokie kaip mes, labai sustiprėjo.

„SME Finance“ praėję metai, panašu, buvo gana ypatingi: pritraukta svarbių investicijų, pasiūlyta naujų paslaugų. Kas labiausiai padėjo jums augti?

Stengėmės vykdyti duotus pažadus ir pasiūlyti kuo daugiau sprendimų savo klientams – verslui. Pavyzdžiui, prie faktoringo ir paskolų nuo pernai siūlome ir lizingą. Rezultate mūsų portfelis ūgtelėjo apie 70%, nuo 30 mln. Eur iki 55 mln. Eur, apyvarta taip pat augo beveik 60%. Jei pažiūrėtume į klientus, tai pernai mūsų finansavimo portfelyje prekybos sektorius turėjo 35% svorį, gamybos sektorius – 23%, paslaugų sektorius – 19,5%, transporto bendrovės – 13,7%. Labai panašu į BVP struktūrą, tarsi sumažintas visos Lietuvos verslo paveikslas. Bet, kalbant bendrai, pagrindinis mūsų klientas – apie 80% viso portfelio – yra smulkus ir vidutinis verslas (SVV). Prie jo priskiriu ir ūkininkus, kuriems taip pat turime patrauklių paslaugų ir produktų. Šis verslas bankams dažnai atrodo per mažas ir, dažnu atveju, per rizikingas klientas. Mūsų vertinimas kiek kitoks. Būtent SVV įmonės – pagrindas mums augti.

Per rizikingas klientas ar per griežti bankų reikalavimai? Kaip tą riziką vertinate jūs?

Esu dirbęs banke, tad žinau, kokią rizikos toleranciją bankai turi kliento atžvilgiu. Standartizuojant klientą, gali būti, kad smulkus ir vidutinis verslas griežtų bankų vertinimų ir neatitinka. Bet kai tu žinai to segmento rinkos specifiką ir moki rizikas valdyti, tikrai nėra labai rizikinga. Mes esame dedikuoti dirbti su smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis, turime tam kitokį rizikos vertinimą, būtent jiems pritaikytą veiklos modelį ir kuriame IT įrankius, kurie jiems palengvintų visą finansavimo procesą.

Dažnai minite IT įrankių svarbą. Kokie įrankiai konkrečiai jums padeda gerinti ir efektyvinti finansavimo procesą?

Turime savitarnos sistemą, kuri leidžia klientui labai paprastai identifikuotis, užpildyti paraišką ir iškart savitarnoje gauti finansavimo pasiūlymą ir sutartį. Klientui nereikia niekur eiti, jis prisijungia vienu kanalu ir viską, ko jam reikia, gauna ir padaro vienoje platformoje. Šį procesą dar labiau pagreitinsime su unikalia rizikos vertinimo sistema, kuriai įrengti jau gavome Europos Sąjungos (ES) paramą. Dar esame pasidarę tam tikrų darbą lengvinančių integracijų, pavyzdžiui, klientui užtenka telefonu nusifotografuoti savo sąskaitas, o specialus algoritmas iš nuotraukos atrenka, kam ir kiek klientas skolingas ir iki kada reikia tą sąskaitą automatiškai apmokėti. Kita naudojama programa palengvina dokumentų apsikeitimą. Įmonės gali prisijungti prie duomenų bazės ir iš ten tiesiogiai gauti visas sąskaitas, eliminuojant žmogiškąsias klaidas, klastojimo rizikas. Visi šie ir panašūs sprendimai reiškia viena – paprastesnį procesą. Technologijos leidžia labai daug ką padaryti už klientą ir neversti jo eiti per tą sudėtingą dokumentų krūvos grandinę, prie kokios buvo pripratinę bankai. Tikimės, kad tie įrankiai veiks kuo didesniam klientų ratui.

Kalbant apie šiuos metus, didžiausia naujiena turbūt drąsiai galima įvardyti neobanką. Kuo jis bus išskirtinis?

Kuriame visiškai skaitmeninį banką be fizinių padalinių. Visos paslaugos, kasdienė bankininkystė ir indėlių priėmimas vyks internetu ir/ar mobiliąją programėle. Norime pasiūlyti verslo klientams pilną krepšelį, kad visas paslaugas gautų vienoje vietoje, greičiau ir paprasčiau. Galbūt tai skamba kaip lozungas, tačiau tikrai nebereiks praeiti tos galybės procesų, kuriuos turi tradiciniai bankai. Mūsų tikslas procesą kuo labiau sutrumpinti ir supaprastinti, kad verslas greitai gautų reikiamų pinigų ir, šalia to, dar turėtų standartinių kasdienės bankininkystės paslaugų paketą. Ambicija yra didelė – tapti europiniu žaidėju. Sukūrėme tokią ekosistemą, kurioje gerai dera ir „SME Finance“, kaip „fintech“ žaidėja, ir neobankas, kaip licenzijuotas juridinis vienetas.

Kiek tų ambicijų tikitės pasiekti jau artimiausiu laikotarpiu, 2021 metais?

Kalbant apie banką, tai pirmas laiptelis, žinoma, bus Baltijos regionas. Tolimesnei plėtrai bankui galioja ir griežtesnės taisyklės. O su „SME Finance“ dabar dirbame Latvijoje, tuoj dirbsime Estijoje ir Suomijoje, ten jau vyksta vadovų atrankos. Plėtros strategiją išdalinome į namų ir ne namų rinkas. Namų rinkomis laikome visas Baltijos šalis, šiemet tikimės čia įsitvirtinti. Artimos rinkos – Suomija ir Lenkija – taip pat šių metų plane. Bet jau žvalgomės ir giliau Europoje į senąsias rinkas – Vokietiją, Ispaniją, Prancūziją. Ten žiūrime kiekvieną rinką atskirai, vertiname galimybes, potencialą. Tik pas mus, namų rinkose, bankai užima tokią dominuojančią padėti ir pernai, skirtingai nei kitose, tik pas mus buvo taip užspaustas skolinimas verslui, kas reiškia, kad būtent čia alternatyvus finansavimas yra gerokai opesnis. Tačiau senosios rinkos yra itin didelės ir net maža rinkos dalis savo apimtimi ten yra labai viliojanti.

Kokius rezultatus šiemet prognozuojate namų rinkai ir sau patiems?

Planuojame, kad mūsų portfelis turėtų augti nuo 55 mln. Eur iki 160 mln. Eur. Iš jų Lietuvai bus skirti apie 130 mln. Eur, kitoms šalims – apie 30 mln. Eur. Į šią sumą įskaičiuoju ir 80 mln. Eur EIB investiciją, kurią kaip tik šiemet išdalinsime verslui, ir neobanką. Manau, kad patrigubinti portfelį mums labai realu, nors pati rinka augs turbūt apie 50%.

Labai drąsiai tikitės augti daugiau, nors konkurencija rinkoje taip pat labai sparčiai aštrėja.

Turime paslaugų įvairiems klientų segmentams ir tai yra mūsų išskirtinumas. Kiti rinkoje esantys žaidėjai negali to pasiūlyti. Be to, pas mus klientai dabar gali gauti daugiausia pinigų, nuo maždaug 5.000 Eur iki 5 mln. Eur. O svarbiausia, tų pinigų kaina yra mažesnė nei kitur. Jau ir anksčiau su unijomis buvome panašiame kainų lygmenyje, o dabar, įskaičiuojant 7% INVEGA kompensaciją, galime sutilpti į 3% metinių palūkanų normą ir esame arti bankų kainodaros lygio. Tai yra iš tiesų labai gera kaina. Taip pat turime partnerystės sutartį su žemės ūkio paskolų garantiniu fondu, tad galime pasiūlyti kitokią kainodarą ir ūkininkams. Žinoma, konkurencija yra labai didelė ir jokiu būdu negalime atsipalaiduoti. Tačiau mūsų siūloma nauda verslui – ne tik kalbos, ją labai lengva apskaičiuoti. Ir klientai tai mato, todėl ieškodami geriausio ir patogiausio finansavimo ateina pasitarti su „SME Finance“.