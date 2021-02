„Luminor“ ekonomistai: užsitęsus karantinui šiemet laukia recesija 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Karantiną pratęsus iki gegužės mėnesio, tikėtina, kad Lietuva 2021 m. patirs 1,7% nuosmukį, po pernai preliminariai Statistikos departamento fiksuoto 1,3% BVP smukimo.

Pesimistiškiausio (britiškojo blaškymosi) scenarijaus atveju, darant prielaidą, kad vienokie ar kitokie karantino ribojimai, ar vyraujantis neapibrėžtumas išliktų iki liepos mėnesio, „ekonomika galėtų smukti ir iki 8%“, pažymima „Luminor“ prognozėje.

Vis dėlto, jeigu karantiną Vyriausybė atšauks jau kovą mėnesį, Lietuvos BVP augimas šiemet būtų teigiamas ir siektų 1,8%. „Luminor“ skaičiuoja, kad Lietuvos BVP pernai smuko 0,9%, nors preliminariai Statistikos departamentas fiksavo 1,3% BVP nuosmukį.

„Jeigu nesipildys didžiausios grėsmės ir rizikos, tai ekonominį pavasarį galėsime stebėti ilgai netrukus. Ši krizė yra pakankamai palanki mums, nes sektoriai, kurie buvo paveikti sudaro palyginti nedidelę dalį ekonomikos“, – žurnalistams antradienį sakė Žygimantas Mauricas, „Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas.

Ekonomistas pridūrė, kad pesimistiškiausio „britiškojo scenarijaus“ tikimybė Lietuvoje vis tik „yra menka“.

„Yra tikimybė, kad kai atlaisvinsime suvaržymus sulauksime analogiško pernykščiam scenarijui, kai ekonomika antroje metų pusėje greitai įsivažiuos“, – pridūrė Ž. Mauricas.

[infogram id="a0f390d0-a634-404f-b61a-9f54d2c33f9e" prefix="DZf" format="interactive" title="Luminor prognoze"]

Ekonomisto teigimu, šiuo metu Lietuva taiko griežčiausias karantino priemones Baltijos šalyse. Kuo ilgiau jos truks ir kuo griežtesnės jos bus, lyginant su kitomis regiono šalimis, tuo daugiau ir didesnių neigiamų šalutinių karantino poveikių turėsime.

„Karantino poveikį ekonomikai galima palyginti su sniego gniūžtės efektu – jei karantino trukmė yra trumpa, atlaisvinus suvaržymus ekonomika greitai grįžta į savo vėžes, nes susikaupusių problemų kamuolys yra mažas, tačiau kuo ilgiau tęsiasi karantino suvaržymai – tuo didesnis tampa susikaupusių problemų kamuolys, tad pasibaigus karantinui ekonomikai nėra lengva sugrįžti į savo vėžes“, - sakė Ž. Mauricas.

[infogram id="8008831c-8b95-4691-85c1-12c58e39f6a2" prefix="RRN" format="interactive" title="Skirtingos BVP prognozės 2021 02 09"]

Smulkieji gali trauktis į šešėlį

Ekonomistas atkreipia dėmesį, kad yra grėsmė, jog karantino metu į šešėlį laikinai pasitraukęs smulkusis verslas gali likti jame ir karantinui pasibaigus, o tai ilgam išaugintų šešėlinės ekonomikos dalį Lietuvoje. Ribotos galimybės įsidarbinti laisvalaikio paslaugų sektoriuje gali paskatinti jaunimo emigraciją, o taikomi judėjimo ribojimai gali paskatinti nuotoliniu būdu dirbančius asmenis keltis į kitas šalis, kuriose tokie ribojimai nėra taikomi. Taip pat pabrėžiama, kad Lietuvos biudžeto deficitas dar pernai buvo išskirtinai didelis dėl priešrinkiminio išlaidavimo, o šiais metais jis didėja dėl itin griežto ir ilgo karantino. Sparčiau nei kitose regiono šalyse augantis valstybės biudžeto deficitas ir valstybės skola gali atgaivinti „diržų veržimosi“ naratyvą, kuris lemtų prastėjančius gyventojų ir verslo lūkesčius.

Tad vietoje 2020 metų rudenį prognozuoto „V“ raidės formos atsigavimo, šiais metais, tikėtina, turėsime „W“ raidės formos atsigavimą. Šių ir praeitų metų atsigavimai bus panašūs tuo, kad jį nevienodai jaus skirtingi ekonominiai sektoriai. Kitaip tariant, bus ir toliau stebimas „K“ raidės formos atsigavimas, nes vyraujantis neapibrėžtumas ir karantino ribojimai turės didesnį neigiamą poveikį turizmo, laisvalaikio paslaugų ir viešojo maitinimo sektoriams. Be to, vos per vienerius metus įvykę reikšmingi ekonominės struktūros pokyčiai taps dideliu iššūkiu darbo rinkai, nes didins struktūrinio nedarbo augimo riziką. Visgi, antrąjį 2021 metų pusmetį ekonomikos augimas turėtų paspartėti dėl karantino priemonių panaikinimo bei beprecedenčių ekonomikos skatinimo priemonių.