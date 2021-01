Nepaisant COVID-19, lietuviškos kilmės prekių eksportas pernai augo

Algimanto Kalvaičio nuotr.

2020 m. sausį–lapkritį Lietuvos prekių eksporto apimtys sumenko beveik 5%, palyginti tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Tačiau vien lietuviškos kilmės prekių eksportas, neįskaičiuojant naftos produktų, ūgtelėjo 3,3%.

Pernai sausio–lapkričio mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas iš Lietuvos sumažėjo 4,9%, o importas susitraukė 10,2%, praneša Statistikos departamentas. Eksporto apimčių susitraukimui daugiausia įtakos turėjo 51% kritęs naftos produktų eksportas, importo – sumažėję įvežamos naftos žaliavos kiekiai.

Prekių, išskyrus naftos produktus, eksportas 2020 m. sausį–lapkritį padidėjo 1,7%, o importas sumažėjo 3,7%. Lietuviškos kilmės prekių eksportas šiuo laikotarpiu sumenko 7%. Tačiau, atmetus naftos produktus, per pirmus 11-a praėjusių metų mėnesių buvo užfiksuotas 3,3% lietuviškos kilmės prekių eksporto apimčių augimas.

[infogram id="a5a3d1f1-a255-47f1-9447-36f1bfe6fdb9" prefix="5gO" format="interactive" title="Lietuvos eksportas 2004-2020 11"]

Per mėnesį – 2020 m. lapkritį, palyginti su spaliu – Lietuvos eksportas sumažėjo 6,6%, importas – 0,4%. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 7,6%, importas padidėjo 2,1%. Lietuviškos kilmės prekių eksportas per mėnesį susitraukė 9,8%, be mineralinių produktų – 11,6%.

2020 m. sausį–lapkritį Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją, Latviją, Vokietiją ir Lenkiją, o importavo iš Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, Latvijos.

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją, Švediją, Latviją, Lenkiją ir Nyderlandus. Tarp eksportuojamų prekių daugiausia buvo įvairių pramonės dirbinių (12,8%), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (11,5%), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (10,8%), naftos produktų (9,4%).

Šalies ūkio sveikatą galite sekti „VŽ ekonomikos barometre“.

Vien 2020 m. lapkritį prekių eksportuota už 2,56 mlrd. Eur, importuota – už 2,69 mlrd. Eur, skaičiuoja statistikai. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,50 mlrd. Eur. Užsienio prekybos deficitas sudarė 130,1 mln. Eur.

„Antrasis karantinas greičiausiai neturės didelės įtakos Lietuvos pramonės užsakymams, kadangi šis sektorius yra labiau priklausomas nuo eksporto rinkų ir nuo situacijos euro zonos pramonėje, kuri yra nebloga. Pastebime, kad įsibėgėja vartojimo atsigavimas už Europos Sąjungos (ES) ribų, ypač Kinijoje, o tai palaiko ES pramonės rodiklius, o per ES pramonę – ir Lietuvos pramonės rodiklius. Manau, kad ir 2021 m. Lietuvos gamintojai pradės pozityviai“, – eksporto situaciją vertina Aleksandras Izgorodinas, „SME Finance“ ekonomistas.

2020 m. gruodžio mėn. užsienio prekybos statistinę informaciją Statistikos departamentas skelbs 2021 m. vasario 9 dieną.