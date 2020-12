Norinčių atidėti mokesčius įmonių kitąmet turėtų sumažėti iki 35.000

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) prognozuoja, kad atidėti mokesčius valstybei kitais metais pageidautų tūkstančiai įmonių, jeigu nauja Vyriausybė labiausiai nukentėjusioms nuo koronaviruso krizės įmonėms vėl leistų pasinaudoti tokia lengvata.

„Tokių klientų galėtų būti apie 35.000 vietoje dabar esančių 62.000 įmonių“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė VMI vadovė Edita Janušienė, remdamasi Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktu sąrašu įmonių, kurios sustabdė ar apribojo veiklą.

Pasak jos, inspekcija dar negali pasakyti, kiek įmonių 2021 m. norėtų atidėti mokesčių mokėjimą: „Sumos turėtų būti mažesnės negu šiemet.“

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas konservatorius Mykolas Majauskas sako, kad „rimtai svarstoma“ apie tokios priemonės taikymą iki 2021 metų liepos 1 dienos. Dabar, pasak jo, per mėnesį yra atidedama apie 50 mln. Eur mokesčių.

Finansų ministerijos duomenimis, spalio pabaigoje nuo koronaviruso nukentėjusių įmonių nepriemoka VMI ir Muitinei sudarė 774,6 mln. Eur.

Šiuo metu 22.000 nuo koronaviruso krizės nukentėjusių įmonių turi skolų valstybei ir negali laiku sumokėti mokesčių, iš jų 109 yra didžiosios mokesčių mokėtojos.

VMI nuo pirmadienio žada skelbti įmones, kurių atidėta mokesčių nepriemoka yra didesnė kaip 100.000 Eur. E. Janušienės teigimu, duomenys bus atnaujinami kiekvieną pirmadienį.

Sąrašo paprašė Seimo BFK vadovas

VŽ rašė, kad kad praėjusią savaitę Seime kilo diskusija, ar per pandemiją pagrįstai buvo atidėti mokesčiai kai kurioms bendrovėms, tarp kurių įvardinti didieji mokesčių mokėtojai. Be to, Valstybės kontrolė (VK) atkreipė dėmesį, kad nuo koronaviruso krizės nukentėjusiam verslui skirtą valstybės paramą per „Invegą“ gavo ir kai kurios įmonės, kurias VMI identifikavo kaip nenukentėjusias.

Mykolas Majauskas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, paragino VMI paviešinti nuo koronaviruso krizės nukentėjusių įmonių, kurios negali laiku sumokėti mokesčių, sąrašą.

M. Majauskas kartoja, kad tik „skaidrumas ir viešumas“ gali išsklaidyti abejones.

VŽ kalbinti teisininkai, mokesčių ekspertai teigė, kad tokių sąrašų skelbimas pažeistų informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumo principą, tačiau neturėtų turėti įtakos įmonių dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose.