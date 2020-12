VMI skelbs 1.000 įmonių, kurių mokestinė nepriemoka viršija 100.000 Eur 

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Valstybinė mokesčių inspekcija pranešė, kad rengia maždaug tūkstančio nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašą, kurios pasinaudojo mokestine pagalba ir kurių atidėta mokesčių nepriemoka yra didesnė kaip 100.000 Eur.

VMI skelbs įmonės pavadinimą, atidėtos nepriemokos sumą, susidariusią iki gruodžio 1 d., bei įmonės sumokėtų mokesčių sumą.

„Įmonės mokesčių nepriemokos suma nėra paslaptyje laikoma informacija ir gali būti skelbiama viešai“, — pranešime cituojama Rasa Virvilienė, VMI Teisės departamento direktorė. Ji pažymi, kad įmonės, kurioms suteiktos mokestinės pagalbos priemonės, nelaikomos skolingomis biudžetui iki kitų metų vasario 28 d., tad skelbiama informacija neturės įtakos jų dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose ir netrukdys vykdyti veiklos.

Sąrašo paprašė Seimo BFK vadovas

VŽ rašė, kad praėjusią savaitę Seime kilo diskusija, ar per pandemiją pagrįstai buvo atidėti mokesčiai kai kurioms bendrovėms, tarp kurių įvardinti didieji mokesčių mokėtojai. Be to, Valstybės kontrolė (VK) atkreipė dėmesį, kad nuo koronaviruso krizės nukentėjusiam verslui skirtą valstybės paramą per „Invegą“ gavo ir kai kurios įmonės, kurias VMI identifikavo kaip nenukentėjusias.

Mykolas Majauskas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, paragino VMI paviešinti nuo koronaviruso krizės nukentėjusių įmonių, kurios negali laiku sumokėti mokesčių, sąrašą.

M. Majauskas kartoja, kad tik „skaidrumas ir viešumas“ gali išsklaidyti abejones.

VŽ kalbinti teisininkai, mokesčių ekspertai teigė, kad tokių sąrašų skelbimas pažeistų informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumo principą, tačiau neturėtų turėti įtakos įmonių dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose.

22.300 įmonių sąraše yra 109 didžiosios mokesčių mokėtojos, kurių įsiskolinimas siekia 220,9 mln. Eur, o visų įmonių – 741 mln. Eur.

[infogram id="9f77130a-388f-4a7d-9e67-03ebeed85243" prefix="WJ4" format="interactive" title="VMI atidėti mokesčiai"]

VMI primena, kad rugsėjį, dar kartą įvertinus įmonių ekonominius rodiklius bei tuo metu fiksuojant dalies mokesčių mokėtojų veiklos atsigavimą, VMI atsirinko pokalbiams 107 įmones (iš jų 18 didžiuosius mokesčių mokėtojus — DMM), turėjusias išaugusią didžiausią atidėtą nepriemoką, nors jų rodikliai stabilizavosi. Po šių pokalbių didžioji dalis įmonių priėmė sprendimą laiku mokėti einamuosius mokesčius ir pradėjos mažinti susikaupusią atidėtą nepriemoką. Tokiu būdu šios įmonės nuo rugsėjo mėnesio į biudžetą jau sumokėjo 67 mln. Eur (iš jų 53 mln. Eur sumokėjo DMM), o jų atidėtų mokesčių nepriemoka sumažėjo 2,4 mln. Eur.

Į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus šiuo metu yra įraukta virš 62.000 įmonių, iš kurių, kaip minėta, VMI teikiamomis mokestinėmis pagalbos priemonėmis naudojasi maždaug kas trečia (apie 22.000). Nepaisant to, kad COVID-19 neigiamas pasekmes patyrusios įmonės atidėjo apie 770,7 mln. Eur mokėtinų mokesčių, sąrašuose esančių įmonių sumokamų mokesčių rodikliai, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, gerėja, o nepriemoka pastaraisiais mėnesiais augo gerokai lėčiau.

Kas antros įmonės nepriemoka – iki 1.000 Eur

Pusės mokesčių mokėtojų, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės, nepriemoka nesiekia 1.000 Eur. Tik 1% įmonių nepriemokos viršija 0,5 mln. Eur ir tai sudaro 54% visų atidėtų mokesčių sumos.

VMI duomenimis, nuo kovo 16 d. yra sudaryta 1.800 mokestinės paskolos sutarčių su įmonėmis, 115 mln. Eur sumai.

120 įmonių pačios kreipėsi į VMI su prašymu išbraukti jas iš nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašo ir mokesčius moka įprasta tvarka.

VMI atliko 365 įmonių įtrauktų į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą rekontrolę, po kurios 136 įmonės buvo iš jo pašalintos.

Mokestinės pagalbos priemonės — atleidimas nuo delspinigių ir mokesčių išieškojimo veiksmų stabdymas galioja mokesčiams, susidariusiems iki š. m. gruodžio 31 d., ir galios dar du mėnesius po to. Iki kitų metų vasario 28 d. įmonės turi teisę supaprastinta tvarka ir nustatytomis sąlygomis sudaryti mokestinės paskolos sutartį be jokių palūkanų.