„Bankera“ įkūrėjų įmonė tapo „Visa“ tinklo nare

„Bankera“ bendraįkūrėjas V. Karalevičius.

Lietuvių įkurta ir Lietuvos Banko išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenciją turinti finansinių technologijų (fintech) įmonė „Pervesk“ tapo tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos „Visa“ nare. Ši narystė suteikia teisę fintech įmonei be tarpininkų leisti „Visa“ mokėjimo korteles. „Pervesk“ tapo pirmąją lietuvių įkurta ir Lietuvoje licencijuota fintech įmone, kuriai suteiktas pagrindinės „Visa“ narės (angl. principal member) statusas.

„Narystė „Visa“ tinkle padės ne tik pasiūlyti mokėjimo korteles konkurencingomis sąlygomis klientams, bet ir leis šį sprendimą teikti kitoms finansinių technologijų įmonėms“, – teigia „Bankera“ bendraįkūrėjas Vytautas Karalevičius.

Rinkosi stabilesnį sprendimą

Anot jo, siekti pagrindinės narystės „Visa“ tinkle, o ne leisti mokėjimo korteles per tarpininkus, kaip paprastai daro dauguma fintech įmonių, buvo sudėtingesnis, tačiau ilgoje perspektyvoje stabilumą užtikrinantis kelias.

„Kuriame ilgalaikį finansinių paslaugų verslą, tad narystė pagrindiniuose mokėjimo kortelių tinkluose buvo netolimos ateities klausimas. Galėjome eiti lengvesniu ir greitesniu keliu, išleisdami mokėjimų korteles integravęsi į kitų finansų įstaigų sistemas. Tačiau nusprendėme visas jėgas skirti „Visa“ narystei, kuri leistų platinti korteles be tarpininkų ir patrauklesnėmis sąlygomis.

Be to, per beveik dešimt veiklos metų mokėjimų versle pastebėjome, jog rinkoje vis dar trūksta patikimus finansinius sprendimus fintech verslams siūlančių tiekėjų. Finansų rinka yra dinamiška, tad pasikeitus reguliavimui ar rizikos apetitui, dažniau nei norėtųsi keičiasi ir finansinių įstaigų politika, dėl ko gali būti nutrauktas paslaugų teikimas partneriams. Tad ieškojome ilgoje perspektyvoje stabilesnio sprendimo“, — sako V. Karalevičius.

Korteles pasiūlys netrukus

Pirmosios bendrovės „Pervesk“ išleistos fizinės mokėjimo kortelės jau pasiekė Lietuvą, jas šiuo metu išbando fintech įmonės darbuotojai ir ištikimiausi klientai, sėkmingai atlikdami kasdienius mokėjimus.

Individualiems klientams „Bankera“ mokėjimo korteles ruošiamasi pasiūlyti dar šį gruodį. Tuo tarpu verslo klientai jas galės užsisakyti jau ateinančių metų pirmąjį ketvirtį.

Kortelių paslaugos — ir kitoms fintech įmonėms

„Bankera“ bendraįkūrėjas pabrėžia, kad įmonės narystė „Visa“ tinkle suteiks naudos ir kitoms fintech bendrovėms, ieškančioms mokėjimo kortelių sprendimų.

„Lietuvos banko lyderystės dėka, mūsų šalyje yra sukurtos ypač palankios sąlygos fintech įmonių plėtrai, kuri kasmet intensyvėja. Naujos fintech įmonės steigiasi būtent Lietuvoje ne tik dėl patrauklių licencijavimo sąlygų, bet ir dėl unikalios galimybės prisijungti prie mažmeninių mokėjimų sistemos „CentroLINK“, kuri fintech klientams leidžia pasiūlyti SEPA mokėjimus.

Tuo tarpu Europoje iš rinkos pasitraukus kai kuriems stambiems žaidėjams, atsiranda niša mokėjimo kortelių sprendimus siūlančioms įmonėms.

Tad tiek Lietuvos, tiek Europos rinkoje matome naujas veiklos galimybes, siūlant sprendimus tiek jau licencijuotoms finansų įstaigoms, tiek dar tik veiklą pradedantiems fintech verslams“, — tvirtina „Bankera“ bendraįkūrėjas.

Jo teigimu, ne visoms fintech įmonėms narystė tarptautiniuose mokėjimo kortelių tinkluose yra svarstytina alternatyva: tai gan brangi ir sudėtinga procedūra, reikalaujanti atitikimo aukštiems rizikų valdymo ir pinigų plovimo prevencijos standartams bei finansiniams reikalavimams.

Pripažinimo susilaukę sprendimai

„Bankera“ platformoje individualiems bei verslo klientams šiuo metu teikiamos mokėjimo sąskaitų paslaugos, o jomis besinaudojantys klientai gali atlikti SEPA ir SWIFT pavedimus konkurencingomis kainomis. Smulkioms ir vidutinėms Lietuvos įmonėms „Bankera“ siūlo sąskaitų, verslo plėtros ar veiklos perkėlimo į internetą finansavimo sprendimus.

Fintech įmonę „Bankera“ įkūrė trys lietuviai: Justas Dobiliauskas, Mantas Mockevičius ir Vytautas Karalevičius. Šį balandį Europos Komisijos inicijuotame hakatone „Bankera“ sukurtas smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo sprendimas buvo pripažintas geriausiu „Skaitmeninių finansų“ kategorijoje. Birželį Lietuvoje įvykusiame „Fintech Week Lietuva“ renginyje „Bankera“ pripažinta geriausią fintech sprendimą verslui sukūrusia įmone.

Tarptautinės audito, mokesčių ir verslo konsultacijų bendrovės KPMG kartu su rizikos kapitalo investicijų fondu „H2 Ventures“ sudarytame pirmaujančių fintech inovatorių reitinge „2019 Fintech100: Leading Global fintech innovators“ fintech įmonė buvo vienintelė Lietuvai atstovaujanti bendrovė, užimanti 42 vietą.