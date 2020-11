Geriausiai valdoma VVĮ – „Ignitis grupė“, silpniausiai – Valstybinė miškų urėdija 

VŽ koliažas.

„Ignitis grupės“ valdysena šiemet pripažinta geriausia tarp visų ir taip pat tarp didžiųjų valstybės valdomų įmonių (VVĮ). Didžiųjų įmonių kategorijoje silpniausiai valdoma VĮ Valstybinių miškų urėdija.

Valdymo koordinavimo centro (VKC) kasmet skelbiamame gerojo valdymo indekse „Ignitis grupė“ užėmė pirmąją vietą antrus metus iš eilės.

„Ignitis grupė“ 2019-2020 m. valdysenos indekse tarp visų didžiųjų valstybės valdomų įmonių sulaukė aukščiausio bendro įvertinimo – A+.

Didžiųjų VVĮ kategorijoje prasčiausiai įvertinta VĮ Valstybinių miškų urėdija, gavusi vidutinį B+ kategorijos balą.

Geriausiai valdysenos praktikas taikančia įmone vidutinio dydžio įmonių kategorijoje tapo UAB „Toksika“ (A+), o mažų įmonių kategorijoje – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (A). Atitinkamai vidutinių ir mažų įmonių kategorijose prasčiausiai įvertintos VĮ „Mūsų amatai“ (C) ir UAB „Lietuvos kinas“ (C).

Kas vertinama

Bendrasis įvertinimas sudaromas atsižvelgus į tris vertinamų įmonių valdymo dimensijas – tai kolegialūs organai, strateginis planavimas ir įgyvendinimas bei skaidrumo standartai. Bendrovėms taikomas įvertinimas nuo neigiamo (D, C-, C, C+, B-) iki vidutinio (B, B+) ir teigiamo (A-, A, A+).

Plačiau apie vertinimą ir metodiką skaitykite ČIA.

Taip pat antrinių įmonių kategorijoje geriausiai valdoma pripažinta AB „Energetikos skirstymo operatorius“, o UAB „EPSO-G“ įmonių grupė įvertinta už pažangiausią antrinių įmonių valdyseną. Geriausia VVĮ valdytoja pripažinta Energetikos ministerija.

Nuo 2012 m. organizuojami gerosios valdysenos indekso vertinimai padeda užtikrinti nuoseklų ir profesionalų VVĮ valdymą, siekiant įvertinti ir pamatuoti, kaip valstybės valdomos įmonės bei jas kontroliuojančios valstybei atstovaujančios institucijos įgyvendina pagrindines gerosios valdysenos praktikas.

[infogram id="eeb792e8-b66d-4f69-bea1-654ce1c29c9c" prefix="bPC" format="interactive" title="VVĮ valdysenos indeksas"]